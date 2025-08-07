13 năm trước, tôi rủ bạn thân bỏ gần 30 tỷ để xây nhà ở quê dù bị mọi người chê cười, giờ ai thấy cũng ngưỡng mộ

Tại Fair Oaks Ranch, Texas, Mỹ, trên mảnh đất rộng hơn hai hecta nằm giữa những tán cây yên ả, ba người phụ nữ bước vào tuổi xế chiều đang sống một cuộc đời mà họ từng chỉ dám mơ đến: bình yên, tự do và không bao giờ đơn độc. Đó là một quyết định khác thường bắt đầu từ nỗi đau mất mát.

Từ đổ vỡ đến nỗ lực xây lại từ đầu

Năm 2012, cuộc sống của hai chị em Christina Guerra và Michelle Douthitt rẽ sang hướng không ngờ tới khi cả hai cùng mất chồng chỉ cách nhau vài tháng. Trong những ngày u tối nhất, họ đã không chọn đóng cửa trái tim hay thu mình trong cô độc.

Thay vào đó, họ gọi cho Muriel Lanford, người bạn thân thiết hơn 40 năm, cũng đang sống một mình sau khi nghỉ hưu. Cả ba cùng nhau nghĩ đến điều không tưởng, đó là sống cùng nhau trọn đời.

Ban đầu, bạn bè xung quanh của họ đều can ngăn vì cho rằng suy nghĩ này không thực tế. Nhưng với 3 người bạn này, thay vì do dự, họ kiên quyết xây lại cuộc sống từ đầu.

Họ bán hết nhà cửa, gộp lại tiền bạc và mua một khu đất rộng 20.000 mét vuông tại Fair Oaks Ranch, bang Texas, với giá 175.000 USD.

Không lâu sau, giấc mơ bắt đầu thành hình với sự giúp sức của kiến trúc sư Felix Ziga và nhà thầu Jimmy Sikkink, những người không chỉ hiểu về bê tông và bản vẽ, mà còn thấu cảm ý nghĩa đằng sau mỗi viên gạch họ đặt xuống.

Năm 2017, họ chính thức dọn về khu nhà mang tên Tierra de Dios. Một cái tên đủ cảm xúc để gói ghém cả quá khứ đau thương lẫn tương lai hy vọng của ba con người đã bước qua đỉnh dốc cuộc đời.

Ngôi nhà chính rộng hơn 220 mét vuông, được chia thành ba khu vực riêng biệt cho mỗi người. Bên cạnh đó là một nhà khách, sân hiên, gara và những tiện ích nhỏ nhưng tinh tế – nơi mọi chi tiết đều được đặt vào với tình yêu thương và sự chu đáo dành cho tuổi già. Mỗi người có không gian riêng, nhưng trái tim họ luôn hướng về nhau.

Là một y tá đã về hưu, Lanford hiểu rõ nỗi sợ lớn nhất của người già là bị ngã và không ai hay biết. “Giờ đây, tôi có thể yên tâm ngủ mỗi đêm, vì biết sẽ luôn có người gần bên,” bà nói, đôi mắt ánh lên sự bình an.

Thiết kế một cuộc sống, không chỉ là một ngôi nhà

Từng viên gạch trong khu nhà đều mang theo dấu ấn cá nhân. Vì yêu thiên nhiên nên khu vực của Lanford yêu cầu cửa sổ thật lớn để ánh sáng và cây cối luôn hiện diện trong căn phòng. Trong khi đó, Guerra – người thích sự tĩnh lặng – dành hẳn một không gian thiền riêng, với cửa trượt và rèm chắn sáng. Còn Douthitt thì không thể sống thiếu thú cưng nên bà thiết kế cả một lối đi riêng cho chú chó của mình.

Kiến trúc sư Felix Ziga cho biết: “Điều khó nhất khi xây dựng không phải là phần cứng, mà là tìm được điểm cân bằng giữa ba cá tính rất khác nhưng đầy tôn trọng lẫn nhau.”

Các chi tiết như phòng khách rộng, bếp mở, bàn ăn dài… tất cả đều hướng đến sự sum vầy. Thậm chí, họ còn chuẩn bị sẵn một phòng dành cho người chăm sóc trong tương lai. Mọi khả năng đều được nghĩ tới, nhưng không hề nặng nề bởi với họ, cuộc sống vẫn đang tiếp diễn.

Mỗi người một cá tính nhưng luôn tôn trọng lẫn nhau

Họ không sống kiểu “ba người một nhà” theo nghĩa truyền thống. Họ sống như ba thực thể độc lập, tôn trọng khoảng trời riêng của nhau nhưng gắn bó như một gia đình.

Lanford vốn yêu thích làm vườn và giỏi tính toán nên đảm nhận phụ trách khuôn viên và tài chính, từ việc thanh toán hóa đơn cho đến theo dõi ngân sách chung. Guerra, người bạn được mệnh danh là “nữ hoàng săn giá rẻ”, chịu trách nhiệm mua sắm và tìm kiếm ưu đãi. Douthitt sẽ tập trung vào tạo sự thoải mái cho từng người, chăm sóc vật nuôi và cân bằng cảm xúc trong nhà.

Chi phí sinh hoạt được chia đều. Mỗi tháng mùa hè, tiền điện có thể lên tới 100 USD/người, cộng thêm tiền nước, thức ăn, chăm sóc sân vườn. Nhưng không ai phàn nàn.

“Vì những gì chúng tôi có được còn quý giá hơn nhiều. Đó là sự an toàn, bình yên và một cộng đồng nhỏ đủ để không ai phải cảm thấy lạc lõng,” Douthitt chia sẻ.

Không chọn cách sống đơn độc, cũng không dựa vào con cái hay hệ thống chăm sóc xã hội, ba người phụ nữ này đã tìm ra một mô hình sống khác đầy chủ động và truyền cảm hứng.

Về quyền sở hữu mảnh đất và ngôi nhà chung, cả ba quyết định ký kết hợp đồng hợp danh để cùng sở hữu tài sản. Mỗi người đều có di chúc rõ ràng để tránh những bất trắc về sau. Sự rõ ràng trong pháp lý là để bảo vệ tình bạn chứ không làm nó trở nên lạnh lẽo.

Trong khuôn viên nhỏ bé này, giữa một thế giới đầy đổi thay và bất an, ba người phụ nữ đã tạo nên một nơi chốn mang tên bình yên. Không chỉ cho chính họ, mà cho bất kỳ ai tin rằng: tuổi già không nhất thiết phải là một hành trình cô đơn.