14 chữ cuối đời Lưu Bị dặn lại, Gia Cát Lượng không làm theo: Bước ngoặt khiến cục diện Tam Quốc đổi khác

Lưu Bị và Gia Cát Lượng: Tình quân thần như huynh đệ

Thời Tam Quốc, sự tín nhiệm của Lưu Bị dành cho Gia Cát Lượng được xem là một tấm gương sáng. Sử sách ghi lại, Lưu Bị đã ba lần đến lều tranh của Khổng Minh để mời ông ra giúp sức, thể hiện sự thận trọng và quyết tâm trong việc lựa chọn mưu sĩ.

Khổng Minh không chỉ giúp Lưu Bị xây dựng nền móng cho nhà Thục Hán mà còn gánh vác trọng trách sau khi ông qua đời. Sự tín nhiệm này thậm chí còn vượt qua cả tình nghĩa huynh đệ mà Lưu Bị dành cho Quan Vũ và Trương Phi. Khi còn sống, Lưu Bị luôn lắng nghe ý kiến của Gia Cát Lượng, gần như làm theo mọi chiến lược và chính sách mà ông đề ra. Điều này khiến hai người phối hợp ăn ý, tạo nên sức mạnh đáng gờm.

Vào giây phút lâm chung, Lưu Bị đã giao phó tương lai của Thục Hán và con trai mình là Lưu Thiện cho Gia Cát Lượng. (Ảnh: Sohu)

Vào giây phút lâm chung, Lưu Bị đã giao phó tương lai của Thục Hán và con trai mình là Lưu Thiện cho Gia Cát Lượng. Hành động này càng tô đậm thêm tình cảm sâu nặng mà Lưu Bị dành cho Khổng Minh. Đặc biệt là với những người anh em kết nghĩa của ông, Quan Vũ và Trương Phi, những người đã cùng ông trải qua bao sóng gió cuộc đời, tạo nên một mối liên kết vô hình.

Cái chết của Quan Vũ trên chiến trường đã khiến Lưu Bị và Trương Phi vô cùng đau đớn. Lưu Bị không chỉ cảm thấy tội lỗi sâu sắc trước sự ra đi của người anh em mà còn nung nấu ý chí báo thù. Trong vô số trận chiến Nam chinh Bắc phạt, Lưu Bị cùng Quan Vũ và Trương Phi đã đồng tâm hiệp lực, không lùi bước trước khó khăn, cùng nhau hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tuy nhiên, cái chết của Quan Vũ đã tạo nên một vết rạn trong tình huynh đệ này, khiến Lưu Bị khao khát báo thù.

Đặc biệt là với những người anh em kết nghĩa của Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi, những người đã cùng ông trải qua bao sóng gió cuộc đời. (Ảnh: Sohu)

Sau một thời gian trù tính, Lưu Bị quyết định tấn công Đông Ngô để trả thù cho Quan Vũ. Thế nhưng, bước chân trên con đường báo thù, ông đã bị lòng căm phẫn che mờ lý trí, bỏ qua đại cục và chi tiết chiến thuật. Bản thân Lưu Bị không có tài năng quân sự xuất chúng, và Đông Ngô đã nhìn thấu điểm yếu này, nhân cơ hội tấn công "đại bản doanh" của ông. Kết quả là đại bản doanh bị thiêu rụi, không những không đạt được mục đích báo thù mà còn khiến Lưu Bị tổn thất nặng nề. Hàng vạn binh sĩ hy sinh như một đòn giáng mạnh vào thể xác lẫn tinh thần của ông, khiến ông lâm trọng bệnh.

Lời trăn trối 14 chữ và sự hối hận muộn màng

Trước khi qua đời, Lưu Bị cho gọi Gia Cát Lượng đến bên giường bệnh, đích thân giao phó tương lai của Thục Hán và con trai Lưu Thiện cho ông. Lưu Bị biết rõ con trai mình không có tài năng gì nổi bật nên dặn dò Khổng Minh chỉ cần giúp Lưu Thiện giữ vững giang sơn. Đáng chú ý hơn, Lưu Bị đã để lại lời trăn trối 14 chữ: "Mã Tắc ngôn quá kỳ thực, bất khả đại dụng, quân kỳ sát chi." (đại ý là Mã Tắc quá tự tin, không xứng đáng với những vị trí quan trọng. Ngươi nên cân nhắc kỹ lưỡng.) Câu nói này có thể xem như một lời khuyên chân thành, nhắc nhở Gia Cát Lượng phải cảnh giác với sự tự tin thái quá của Mã Tắc.

Nhưng trong cuộc Bắc phạt sau này, chính vì sai lầm của Mã Tắc khi để mất Nhai Đình mà toàn bộ cục diện chiến tranh rơi vào nguy khốn. (Ảnh: Sohu)

Sau khi dặn dò xong, ngọn lửa sinh mệnh của Lưu Bị cũng dần tắt, trọng trách quốc gia đè nặng lên vai Gia Cát Lượng. Tuy nhiên, sau khi Lưu Bị qua đời, Khổng Minh lại cho rằng nỗi lo lắng của tông có phần thái quá, thậm chí xem lời trăn trối của Lưu Bị như một lời khuyên không mấy quan trọng. Với sự tự tin của mình, Gia Cát Lượng cho rằng bản thân có thể kiểm soát được Mã Tắc.

Nhưng trong cuộc Bắc phạt sau này, chính vì sai lầm của Mã Tắc khi để mất Nhai Đình mà toàn bộ cục diện chiến tranh rơi vào nguy khốn. Lúc này, Gia Cát Lượng mới như bừng tỉnh, nhận ra sự lo lắng của Lưu Bị là hoàn toàn có cơ sở. Nếu như sớm thay đổi hoặc điều chỉnh vị trí của Mã Tắc thì cục diện chiến tranh có thể đã khác, nỗi hối hận dâng trào trong lòng Gia Cát Lượng. Giờ đây, ông mới hiểu được ý nghĩa sâu xa và tầm quan trọng của lời trăn trối mà Lưu Bị để lại, đó không chỉ là sự bảo vệ cho đất nước mà còn là hy vọng về tình huynh đệ.

