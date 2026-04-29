14 tuổi liên tục chạy show cùng bố mẹ, cuộc sống “bỏ quên tuổi teen” của tiểu thư Harper Beckham gây tranh cãi

Ở tuổi 14, khi phần lớn bạn bè cùng trang lứa vẫn bận rộn với trường lớp, bạn bè và những buổi tụ tập tuổi teen, thì Harper Beckham lại có một “lịch trình” rất khác: thường xuyên xuất hiện bên cạnh mẹ - Victoria Beckham - trong các chuyến công tác và sự kiện thời trang quốc tế.

Hình ảnh Harper diện đồ thanh lịch, ngồi hàng ghế đầu tại các show diễn hay theo mẹ đến những hội nghị lớn đang dần trở nên quen thuộc. Nhưng điều này cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi: vì sao cô bé không sống một cuộc sống “bình thường” như bạn bè cùng tuổi?

Tuổi 14 của Harper Beckham rất khác các bạn tuổi teen cùng trang lứa (Ảnh: IGNV)

Khác với nhiều gia đình, nhà Beckham có môi trường đặc biệt - nơi công việc gắn liền với ánh đèn sân khấu và những chuyến đi khắp thế giới. Với Victoria, Harper không đơn thuần là con gái mà còn là người đồng hành thân thiết.

Nhà thiết kế này từng nhiều lần chia sẻ rằng cô muốn con gái được tiếp xúc với công việc từ sớm, hiểu được cách vận hành của ngành thời trang và xây dựng sự tự tin khi xuất hiện trước công chúng.

Việc Harper theo mẹ đi làm vì thế không hẳn là “đánh mất tuổi thơ”, mà giống như một cách học hỏi rất khác - học từ trải nghiệm thực tế.

Harper thường xuyên đồng hành cùng mẹ ở các lịch trình công việc (Ảnh: IGNV)

Gu thời trang và phong thái “trưởng thành trước tuổi”

Một trong những lý do khiến câu chuyện này gây tranh luận chính là sự thay đổi rõ rệt của Harper. Cô bé ngày càng mang phong cách giống mẹ: tối giản, thanh lịch và có phần chững chạc hơn tuổi.

Nhiều người nhận xét Harper đang trở thành “bản sao” của Victoria, từ cách chọn trang phục đến thần thái khi xuất hiện trước truyền thông. Điều này khiến một số ý kiến lo ngại rằng cô bé có thể đang lớn quá nhanh, sớm bước vào thế giới của người lớn.

Harper Beckham gây tranh cãi vì gu thời trang trưởng thành quá lứa tuổi (Ảnh: Getty)

Quan điểm trái chiều: trải nghiệm quý giá hay áp lực vô hình?

Không phải ai cũng nhìn nhận câu chuyện theo hướng tiêu cực. Nhiều người cho rằng Harper đang có cơ hội mà không phải đứa trẻ nào cũng có: được tiếp xúc với môi trường chuyên nghiệp, gặp gỡ những nhân vật lớn và học hỏi từ chính mẹ mình.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, vẫn có những lo ngại rằng việc thường xuyên xuất hiện trước công chúng, tham gia các sự kiện lớn có thể vô tình tạo áp lực lên một cô bé tuổi teen - độ tuổi vốn cần sự tự do và vô tư.

Harper có đang bỏ quên tuổi teen của mình? (Ảnh: Getty)

Cuộc sống “không giống ai” của con nhà Beckham

Là con của hai siêu sao toàn cầu, David và Victoria Beckham, Harper gần như không có một tuổi teen “điển hình”. Nhưng cũng chính điều đó tạo nên một hành trình trưởng thành rất riêng.

Việc theo mẹ đi làm có thể khiến Harper khác biệt so với bạn bè, nhưng đồng thời cũng giúp cô bé tích lũy những trải nghiệm hiếm có từ rất sớm.

Ở tuổi 14, Harper Beckham đang đứng giữa hai thế giới: một bên là tuổi teen bình thường, một bên là ánh hào quang của showbiz. Và cách cô bé cân bằng giữa hai điều này có lẽ sẽ còn là câu chuyện được bàn luận dài dài trong thời gian tới.