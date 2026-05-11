16.000 nhân viên bị tạm dừng đóng lương hưu đối ứng để dồn tiền cho AI: Bước đi gây giận dữ của hãng công nghệ 2 tỷ USD

Trong bối cảnh nền kinh tế đầy biến động và cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang ở giai đoạn nước rút, ngay cả những phúc lợi cốt lõi như quỹ hưu trí cũng không còn nằm trong vùng an toàn.

Mới đây, Tập đoàn TTEC, "gã khổng lồ" trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng với doanh thu 2 tỷ USD, đã quyết định cắt giảm quỹ hưu trí để dồn tiền đầu tư cho AI.

Lời chia tay tạm thời với quỹ hưu trí

Theo một bản ghi nhớ nội bộ mà Business Insider (BI) thu thập được, TTEC (nhà cung cấp dịch vụ công nghệ và trải nghiệm khách hàng toàn cầu có trụ sở tại Austin) đã quyết định tạm dừng chương trình đóng góp đối ứng cho quỹ hưu trí 401(k) của 16.000 nhân viên tại Mỹ. Quyết định này có hiệu lực từ quý 2/2026 và dự kiến kéo dài đến hết năm sau.

Bà Laura Butler, Giám đốc Nhân sự của TTEC, gọi đây là một "quyết định khó khăn" nhưng cần thiết để bảo vệ sức mạnh dài hạn của doanh nghiệp.

Cụ thể, trước đây TTEC thường đóng góp đối ứng lên tới 3% lương nếu nhân viên trích ít nhất 6% thu nhập vào quỹ 401(k). Việc tạm dừng này được lãnh đạo công ty lý giải là để tạo ra sự linh hoạt về tài chính, cho phép TTEC đầu tư mạnh mẽ hơn vào các công cụ, đào tạo và năng lực cốt lõi định hình tương lai.

Danh sách ưu tiên đầu tư của TTEC hiện nay không còn là những tấm séc cho tài khoản hưu trí, mà là các chứng chỉ AI, công cụ hỗ trợ bằng AI, chương trình tự động hóa và đào tạo lực lượng lao động.

Đại diện TTEC khẳng định với tờ BI rằng bước đi này nhằm mục đích "đầu tư quyết liệt" vào những năng lực sẽ định nghĩa khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường.

Trên thực tế, TTEC không phải là cái tên duy nhất đang âm thầm thu hẹp hầu bao phúc lợi. Trong một cuộc họp nội bộ, CEO Chris Brown của TTEC Digital đã thẳng thắn chia sẻ với các nhân viên rằng đây là xu hướng chung của thị trường. Ông chỉ ra rằng nhiều công ty dịch vụ chuyên nghiệp khác cũng đang thực hiện các bước đi tương tự.

Deloitte (một trong "Big Four" ngành kiểm toán) được cho là đang lên kế hoạch cắt giảm hoặc giảm bớt chế độ nghỉ phép cho cha mẹ, thời gian nghỉ có lương hàng năm (PTO) và quỹ lương hưu cho một nhóm nhân viên nhất định.

Thậm chí, "ngôi sao" thời đại dịch là Zoom cũng xác nhận việc giảm số tuần nghỉ phép hưởng chế độ thai sản trong năm nay.

Ông Craig Copeland, Giám đốc nghiên cứu phúc lợi tại Viện Nghiên cứu Phúc lợi Nhân viên (EBRI), nhận định rằng việc cắt giảm phúc lợi thường là "phát súng" đầu tiên của các doanh nghiệp trong môi trường kinh tế thắt chặt, nhằm tối ưu hóa chi phí trước khi phải tính đến phương án cực đoan hơn là sa thải hàng loạt.

Khi thị trường lao động trở nên ít cạnh tranh hơn và người lao động có ít lựa chọn thay thế, các chủ doanh nghiệp sẽ không còn cảm thấy áp lực phải duy trì các gói phúc lợi hào phóng như trước.

Tờ BI cho hay nhìn sâu hơn vào bức tranh tài chính của TTEC cho thấy lý do thực sự đằng sau sự "tằn tiện" này. Doanh thu toàn cầu của hãng đã giảm 3,2% xuống còn 2,1 tỷ USD trong năm tài chính gần nhất. Đáng chú ý hơn, giá cổ phiếu của TTEC (từng đạt đỉnh trên 110 USD vào cuối năm 2021) đã lao dốc không phanh xuống mức dưới 3 USD vào đầu tháng 5/2026.

Trong báo cáo thường niên năm 2025, CEO Kenneth Tuchman thừa nhận ngành dịch vụ khách hàng đang đứng trước sự xoay trục mạnh mẽ của thị trường. TTEC buộc phải tái cấu trúc để trở nên "nhanh nhẹn hơn và lợi nhuận cao hơn" vào năm 2027. Và trong ván bài này, AI được xem là chiếc phao cứu sinh duy nhất.

Tuy nhiên, thông điệp "tích cực" về sự linh hoạt để tăng trưởng mà lãnh đạo công ty đưa ra dường như không xoa dịu được sự bất an của đội ngũ nhân sự.

Một nhân viên TTEC chia sẻ với tờ BI rằng việc gắn kết khoản tiền hưu trí của họ với các khoản đầu tư đào tạo là một logic "gây nhức đầu". Cảm giác chung trong nội bộ công ty lúc này là sự bối rối xen lẫn giận dữ, đặc biệt khi họ nhận thấy những khoản tiết kiệm hưu trí bị mất đi sẽ gây ra tác động cộng dồn khủng khiếp theo thời gian.

*Nguồn: BI, Fortune