17.000 trái tim, 200 triệu yêu thương: Cùng Standard Chartered viết nên câu chuyện sẻ chia

19-11-2025 - 17:30 PM | Tài chính - ngân hàng

17.000 trái tim, 200 triệu yêu thương: Cùng Standard Chartered viết nên câu chuyện sẻ chia

Fun Fit Fest 2025 khép lại với hơn 17.000 người tham gia và 200 triệu đồng được quy đổi ủng hộ Quỹ Nghị Lực Sống. Chương trình lan tỏa tinh thần thể thao gắn kết cộng đồng và khẳng định cam kết “here for good” của Standard Chartered Việt Nam.

Ánh Dương

