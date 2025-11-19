17.000 trái tim, 200 triệu yêu thương: Cùng Standard Chartered viết nên câu chuyện sẻ chia
Fun Fit Fest 2025 khép lại với hơn 17.000 người tham gia và 200 triệu đồng được quy đổi ủng hộ Quỹ Nghị Lực Sống. Chương trình lan tỏa tinh thần thể thao gắn kết cộng đồng và khẳng định cam kết “here for good” của Standard Chartered Việt Nam.
Phụ nữ số
Theo Phụ nữ số Copy link
