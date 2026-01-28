180 mâm cỗ nhà Đình Bắc hôm nay

Sau hành trình ấn tượng tại vòng chung kết U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc mới đây đã trở về quê nhà xã Yên Trung (Nghệ An) trong không khí rộn ràng và sự đón tiếp nồng hậu của gia đình, bà con lối xóm. Chiều nay 28/1, gia đình của Đình Bắc đã tổ chức bữa cỗ lớn tại nhà như một lời tri ân gửi tới người thân và hàng xóm - những người đã luôn đồng hành, động viên anh trên hành trình theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp.

Ngay lập tức, những hình ảnh về bữa cỗ tri ân của gia đình Đình Bắc cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý bởi quy mô 180 mâm cùng thực đơn khá đầy đặn, đậm chất tiệc quê.

Video: 180 mâm cỗ gia đình cầu thủ Đình Bắc chuẩn bị để thết đãi bà con

(Ảnh: FBNV)

Được biết, ban đầu, gia đình dự kiến làm khoảng 100 mâm. Tuy nhiên, khi lượng người tới chúc mừng ngày một đông, từ họ hàng xa gần cho tới bạn bè và người hâm mộ, con số nhanh chóng được nâng lên thành 180 mâm, tương đương hơn 1.800 khách.

Điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là quy mô buổi tiệc mà còn nằm ở thực đơn khá chỉn chu, mang đậm màu sắc mâm cỗ truyền thống, xen lẫn những món đãi khách quen thuộc trong các dịp trọng đại ở quê.

(Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Menu bữa tiệc nhà Đình Bắc hôm nay có tới 12 món. Mỗi mâm cỗ gồm cá mú hấp xì dầu, tôm chiên hoàng bào, me tươi nhúng mẻ, mực hấp sả, bò ta sốt tiêu đen, ong sách luộc, rau nhúng, salad ngũ sắc, xôi đậu ăn với ruốc bông, bánh mì, bánh mướt và món tráng miệng.

Trong đó, món me tươi nhúng mẻ khá gây chú ý bởi cái tên đặc biệt theo cách gọi của địa phương. Thực chất, đây là món thịt bê tươi nhúng mẻ. Cùng với đó, bánh mước cũng được quan tâm bởi đó là một đặc sản của Nghệ An - quê hương của Đình Bắc.

(Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Đáng chú ý, từ sáng sớm nay (28/1), nhiều người dân và người hâm mộ đã có mặt trước cổng nhà Đình Bắc, kiên nhẫn chờ đợi hàng giờ chỉ mong được gặp mặt, gửi lời chúc mừng "vua phá lưới" của vòng chung kết U23 châu Á. Không khí quê nhà vì thế trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày, người ra vào tấp nập, tiếng cười nói rộn ràng suốt cả ngày.

Dễ thấy, 180 mâm cỗ tại quê nhà Nguyễn Đình Bắc mang đúng tinh thần của một buổi tiệc tri ân: đủ đầy, ấm cúng và đậm chất làng quê. Đó không chỉ là bữa ăn mừng, mà còn là khoảnh khắc sum vầy, nơi thành công của một cầu thủ trẻ được chia sẻ với xóm làng - những người đã âm thầm dõi theo anh từ những ngày đầu chạm ngõ sân cỏ.