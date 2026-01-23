19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIV

Tại Đại hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV.

Theo đó, có 19 đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị khoá XIV, gồm:

1. Đồng chí Tô Lâm , Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương.

2. Đồng chí Trần Thanh Mẫn , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội.

3. Đồng chí Trần Cẩm Tú , Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

4. Đồng chí Lê Minh Hưng , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

5. Đồng chí Đỗ Văn Chiến , Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

6. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

7. Đồng chí Phan Văn Giang , Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

8. Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang , Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

9. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

10. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa , Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

11. Đồng chí Trịnh Văn Quyết , Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

12. Đồng chí Lê Hoài Trung , Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

13. Đồng chí Lê Minh Trí , Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

14. Đồng chí Trần Lưu Quang , Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

15. Đồng chí Phạm Gia Túc , Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương đảng.

16. Đồng chí Trần Sỹ Thanh , Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

17. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị , Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

18. Đồng chí Đoàn Minh Huấn , Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

19. Đồng chí Trần Đức Thắng , Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, về bầu Tổng Bí thư, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư khoá XIII được bầu giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XIV với tỷ lệ tuyệt đối.