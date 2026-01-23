Nhân sự các Ban Đảng Trung ương trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Ngày 22/1, Đại hội XIV của Đảng đã công bố danh sách trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, gồm 200 người, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Trong danh sách trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV có ông Lê Minh Hưng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ông Hưng là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII. Ông sinh năm 1970, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Ông từng giữ các chức vụ: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Từ tháng 6/2024, ông là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Lê Minh Hưng. Ảnh: Như Ý.

Các Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương: Bùi Thị Quỳnh Vân, Hoàng Trung Dũng, Nguyễn Thành Tâm, Trịnh Mạnh Linh cũng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV. Trong đó, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, ông Hoàng Trung Dũng, ông Nguyễn Thành Tâm tái cử Ban Chấp hành Trung ương, ông Trịnh Mạnh Linh lần đầu trúng cử Ban Chấp hành Trung ương.

Có hai Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương kiêm nhiệm gồm: ông Đỗ Thanh Bình (Bộ trưởng Bộ Nội vụ), ông Nguyễn Hữu Đông (Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội) cũng trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV.

Ông Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII, Trưởng Ban Nội chính Trung ương (sinh năm 1958) không tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, là Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII. Ông giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương từ tháng 11/2025.

Các phó trưởng Ban Nội chính Trung ương: Đặng Văn Dũng, Bùi Văn Nghiêm, Lê Hồng Quang, cũng trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Trong đó, ông Bùi Văn Nghiêm, Lê Hồng Quang tái cử Ban Chấp hành Trung ương, ông Đặng Văn Dũng lần đầu trúng cử Ban Chấp hành Trung ương.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cũng trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ông Trịnh Văn Quyết sinh năm 1966, quê quán TP Hải Phòng, là Bí thư Trung ương Đảng khoá XIII. Tháng 11/2025, khi đang giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, ông được điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Các Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương: Nguyễn Quang Đức, Ngô Đông Hải, Trần Thanh Lâm, Phạm Tất Thắng, cũng trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Trong đó, ông Ngô Đông Hải, Phạm Tất Thắng tái cử Ban Chấp hành Trung ương; ông Nguyễn Quang Đức, Trần Thanh Lâm lần đầu trúng cử Ban Chấp hành Trung ương. Tổng Biên tập báo Nhân dân Lê Quốc Minh – Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (kiêm nhiệm) cũng tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ông Trần Sỹ Thanh sinh năm 1971, là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII. Tháng 11/2025, khi đang giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương: Đoàn Anh Dũng, Trần Thị Hiền, Trần Tiến Hưng, Nguyễn Hồng Lĩnh, Đinh Hữu Thành, Hà Quốc Trị, cũng trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Trong đó, các ông: Nguyễn Hồng Lĩnh, Trần Tiến Hưng tái đắc cử; các ông, bà: Đoàn Anh Dũng, Hà Quốc Trị, Trần Thị Hiền, lần đầu trúng cử Ban Chấp hành Trung ương.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV. Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, quê quán tỉnh Cà Mau, là Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII, giữ chức Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương từ tháng 8/2025.

Các Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương: Thái Thanh Quý, Nguyễn Anh Tuấn cũng tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

