Bà Bùi Thị Minh Hoài và sáu lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XIV

Ngày 22/1, Đại hội XIV của Đảng đã công bố danh sách trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, gồm 200 người, trong đó có 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Trong danh sách trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV có bảy đại biểu là lãnh đạo Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương.

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Bà Bùi Thị Minh Hoài. Ảnh: PV.

Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê quán tỉnh Ninh Bình; có trình độ Thạc sĩ, Cử nhân Luật. Bà là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII.

Bà từng giữ nhiều chức vụ: Phó Chủ nhiệm rồi Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Đến cuối năm 2025, bà Bùi Thị Minh Hoài thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội và được điều động, phân công giữ chức Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, rồi được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cũng trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Bà Hà Thị Nga sinh năm 1969, quê quán tỉnh Phú Thọ; trình độ thạc sĩ xây dựng Đảng và Nhà nước, cử nhân sư phạm ngữ văn.

Bà Hà Thị Nga được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, từ ngày 14/1/2026.

Trong danh sách trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV cũng có bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Tuyến sinh năm 1971, quê quán thành phố Hà Nội, là Tiến sỹ Xây dựng Đảng, Cử nhân Luật.

Từ tháng 11/2024, bà Nguyễn Thị Tuyến giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (từ tháng 7/2025).

Trong danh sách trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ông Nguyễn Đình Khang sinh năm 1967, quê quán tỉnh Bắc Ninh.

Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, cũng trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ông Đoàn sinh năm 1970, quê quán tỉnh Hưng Yên.

Anh Bùi Quang Huy. Ảnh: PV.

Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cũng trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Anh Bùi Quang Huy sinh ngày 25/3/1977, quê quán tỉnh Nghệ An, có trình độ Thạc sĩ Luật.

Trong danh sách trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV có ông Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Ông Nguyễn Phi Long sinh năm 1976, quê quán tỉnh Lào Cai, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư Vận tải-Kinh tế đường sắt.



