Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 Ủy viên Bộ Chính trị tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

23-01-2026 - 11:17 AM | Xã hội

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng 7 Ủy viên Bộ Chính trị khác tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Ngày 22/1, Đại hội XIV của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm 200 người, trong đó 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Theo danh sách công bố, trong 16 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, có 10 người tái cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. (Ảnh: TTXVN)

Trong đó, 3 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước gồm: Tổng Bí thư Tô Lâm , Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

7 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tiếp tục trúng cử Ban Chấp hành Ủy viên Trung ương khóa XIV, gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Đại tướng, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.


Nhóm phóng viên/VTC News

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng Bí thư Tô Lâm và 2 lãnh đạo chủ chốt tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương

Tổng Bí thư Tô Lâm và 2 lãnh đạo chủ chốt tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương Nổi bật

Người sinh vào 4 năm này cần làm lại CCCD trong năm 2025, nếu không sẽ bị phạt tiền, đóng băng tài khoản ngân hàng

Người sinh vào 4 năm này cần làm lại CCCD trong năm 2025, nếu không sẽ bị phạt tiền, đóng băng tài khoản ngân hàng Nổi bật

Dân số Việt Nam tăng thêm khoảng một triệu người

Dân số Việt Nam tăng thêm khoảng một triệu người

11:00 , 23/01/2026
Tin không khí lạnh mới nhất: Sáng sớm nay 9 tỉnh miền Bắc nhiệt độ dưới 10°C

Tin không khí lạnh mới nhất: Sáng sớm nay 9 tỉnh miền Bắc nhiệt độ dưới 10°C

10:50 , 23/01/2026
Tin vui cho tất cả người dùng VNeID

Tin vui cho tất cả người dùng VNeID

10:34 , 23/01/2026
Hình ảnh người mẹ và 2 con nhỏ quỳ gối cầu xin CSGT Thanh Hóa là bịa đặt, vu khống

Hình ảnh người mẹ và 2 con nhỏ quỳ gối cầu xin CSGT Thanh Hóa là bịa đặt, vu khống

10:16 , 23/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên