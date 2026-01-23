Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

7 đại biểu đoàn Đảng bộ TPHCM trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

23-01-2026 - 11:45 AM | Xã hội

Trong số 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, có 7 đại biểu thuộc đoàn Đảng bộ TPHCM (6 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết).

Theo Phan Anh - Lê Duy

Người lao động

