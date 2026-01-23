7 đại biểu đoàn Đảng bộ TPHCM trúng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV
Trong số 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, có 7 đại biểu thuộc đoàn Đảng bộ TPHCM (6 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết).
- 23-01-2026Danh sách 32 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV thuộc Đảng bộ Chính phủ
- 23-01-2026Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất
- 23-01-2026Anh Bùi Quang Huy đắc cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV
- 23-01-2026Anh Nguyễn Minh Triết trúng cử Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV
Người lao động
Theo Người lao động Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://nld.com.vn/7-dai-bieu-doan-dang-bo-tphcm-trung-cu-ban-chap-hanh-trung-uong-khoa-xiv-196260123100603343.htm