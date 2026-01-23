Danh sách 71 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV trúng cử lần đầu

Ngày 22-1, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV vào chiều ngày 22-1. Ảnh: TTXVN

Trong số 180 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, có 71 người lần đầu trúng cử Ban Chấp hành Trung ương.



Danh sách 71 Ủy viên Trung ương Đảng chính thức khóa XIV trúng cử lần đầu:



1. Ông Đào Tuấn Anh, Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng

2. Ông Trần Văn Bắc, Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng

3. Ông Đoàn Xuân Bường, Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng

4. Ông Đặng Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

5. Ông Đoàn Anh Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

6. Ông Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Công an

7. Ông Nguyễn Quang Đức, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

8. Ông Lê Ngọc Hải, Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng

9. Bà Trần Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

10. Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

11. Ông Phan Chí Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Tư pháp

12. Ông Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Công Thương

13. Ông Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

14. Ông Nguyễn Đức Hưng, Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng

15. Ông Vũ Trung Kiên, Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng

16. Ông Nguyễn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Công an

17. Ông Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

18. Ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

19. Ông Trịnh Mạnh Linh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

20. Ông Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Công an

21. Ông Lê Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

22. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

23. Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Tài chính

24. Ông Chiêm Thống Nhất, Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng

25. Ông La Công Phương, Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng

26. Ông Hoàng Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

27. Ông Vũ Hồng Sơn, Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ Quốc phòng

28. Ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

29. Ông Đinh Hữu Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

30. Ông Tào Đức Thắng, Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội

31. Ông Lê Xuân Thế, Trung tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng

32. Ông Lê Xuân Thuân, Thiếu tướng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng

33. Ông Nguyễn Huy Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

34. Ông Đặng Khánh Toàn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

35. Ông Trương Thiên Tô, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

36. Bà Nguyễn Hải Trâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tòa án Nhân dân T

ối cao

37. Ông Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

38. Ông Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Công an

39. Ông Đỗ Xuân Tụng, Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

40. Ông Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Công an

41. Ông Dương Trung Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

42. Bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk

43. Ông Phan Thăng An, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

44. Ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng

45. Ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

46. Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh

47. Ông Trần Tiến Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

48. Ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

49. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

50. Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

51. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh

52. Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

53. Ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

54. Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

55. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh

56. Ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

57. Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

58. Ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

59. Ông Hoàng Văn Nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy, Trường Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sơn La

60. Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên

61. Ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

62. Ông Nguyễn Văn Phương, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

63. Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

64. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ

65. Ông Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

66. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế

67. Ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

68. Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

69. Ông Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

70. Ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Nai

71. Bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long