23-01-2026 - 15:52 PM | Xã hội

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Sáng 23/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng, đánh dấu khởi đầu của nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư khoá XIV- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm. (Ảnh: TTXVN)

Đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, triệu tập viên Hội nghị phát biểu khai mạc và thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội nghị điều hành chương trình Hội nghị.

Trên cơ sở thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng, quy chế làm việc, quy chế bầu cử và các nội dung liên quan, phát huy cao độ tinh thần đoàn kết và trách nhiệm, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã hoàn thành các nội dung đặc biệt quan trọng:

(1) Bầu Bộ Chính trị.

(2) Bầu Tổng Bí thư.

(3) Bầu Ban Bí thư.

(4) Nghe báo cáo về phương án các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và cho ý kiến về nhân sự đảm nhiệm chức danh Thường trực Ban Bí thư.

(5) Bầu Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

(6) Bầu Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Đồng chí Tô Lâm tái đắc cử Tổng Bí thư khoá XIV- Ảnh 2.


Theo nhóm phóng viên/ VTCNews

Tiền Phong

