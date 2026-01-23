Hình ảnh bên ngoài Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 23/1, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thu hút sự quan tâm của toàn Đảng và Nhân dân. Nhận thức rõ tầm quan trọng của Hội nghị, ngay từ sáng sớm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai phương án bảo vệ với các biện pháp đồng bộ, chặt chẽ. Lực lượng, phương tiện được bố trí hợp lý, phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị chức năng, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Hội nghị. ﻿Thiếu tướng Hoàng Đình Chiều (ngoài cùng bên trái) và đồng chí Đại tá Đỗ Xuân Tiệp (giữa), Phó Tư lệnh trực tiếp chỉ đạo công tác bảo vệ. Ảnh: HĐ