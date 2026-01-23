Hình ảnh bên ngoài Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Sáng 23/1, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Nhận thức rõ tầm quan trọng của Hội nghị, ngay từ sáng sớm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai phương án bảo vệ với các biện pháp đồng bộ, chặt chẽ. Lực lượng, phương tiện được bố trí hợp lý, phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị chức năng, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Hội nghị.
Tiền Phong
Theo Tiền Phong Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://tienphong.vn/hinh-anh-ben-ngoai-hoi-nghi-lan-thu-nhat-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xiv-post1815266.tpo