2 cảng cá hơn 400 tỉ đồng làm xong... để đó

Trong khi đó, dự án cảng cá Thuận An (Thừa Thiên - Huế) được đầu tư 220 tỉ đồng vẫn chưa thể đưa vào hoạt động.



Dự án cảng cá Thuận An đã thi công xong nhưng vẫn chưa thể đón tàu thuyền. Ảnh: QUANG NHẬT

Những ngày giữa tháng 10-2024, dù thời điểm đang mùa đánh bắt sôi động nhưng tại cảng cá Trà Bồng (Quảng Ngãi) không khí trầm lắng, đìu hiu. Phần lớn ở khu vực cầu cảng Trà Bồng chỉ có những chiếc tàu nhỏ, thuyền thúng của người dân địa phương neo đậu; phía trên khu vực cầu cảng cũng vắng tanh.



Tàu thuyền không dám vào

Dự án cầu cảng Trà Bồng do Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Dung Quất và các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư, được khởi công năm 2010, hoàn thành, đưa vào sử dụng năm 2013 với tổng mức đầu tư gần 185 tỉ đồng. Dự án có quy mô hệ thống bến dài 128 m phục vụ neo tàu dài 15 m, bến 90 m phục vụ neo tàu dài dưới 15 m, kè bảo vệ bờ dài 1,4 km, san lấp mặt bằng với diện tích gần 18.000 m2 cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.

Sau nhiều năm xây dựng và đưa vào vận hành nhưng không hiệu quả, năm 2019, tỉnh Quảng Ngãi giao bến cảng này cho Công ty TNHH Thiên Phú quản lý, khai thác, duy tu bảo dưỡng với tổng diện tích 0,97 ha.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ ra việc giao công trình hạ tầng được đầu tư từ ngân sách cho doanh nghiệp tư nhân là không đúng so với Nghị định 151 về quản lý sử dụng tài sản công. Do đó, tháng 8-2020, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định thu hồi lại các hạng mục công trình xây dựng đã tạm bàn giao cho Công ty TNHH Thiên Phú. UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định giao cầu cảng cá sông Trà Bồng cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Quảng Ngãi và trực tiếp là Ban Quản lý cảng cá tỉnh vận hành, khai thác.

Tuy nhiên, hiện nay cảng còn rất nhiều bất cập như diện tích vùng nước, vùng đất cảng quá nhỏ; không bảo đảm độ sâu luồng và vùng nước trước cầu cảng để tàu cá có chiều dài 15 m trở lên ra vào; không có nhà làm việc, công trình hạ tầng kỹ thuật về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và hệ thống PCCC; không có lượng hàng thủy sản qua cảng (0 tấn hải sản sau 12 năm vận hành)…

Cảng cá sông Trà Bồng được đầu tư 185 tỉ đồng nhưng chỉ có tàu nhỏ, thuyền thúng ngư dân địa phương neo đậu. Ảnh: TỬ TRỰC

Theo thống kê của UBND huyện Bình Sơn, toàn huyện hiện có hơn 1.300 tàu cá, trong đó 580 tàu có chiều dài từ 15 m trở lên, chủ yếu hành nghề lưới rê, lưới vây, câu mực khơi và nghề lặn... tại Hoàng Sa, Trường Sa.

Ngư dân Phạm Cường - ngụ xã Bình Đông, huyện Bình Sơn - cho biết do luồng lạch vào cảng quá cạn, nhiều lúc thủy triều rút chỉ còn 40 cm, cộng thêm vô số đá ngầm trong khu vực luồng lạch vào cầu cảng nên không tàu thuyền nào dám vô. Nhiều tàu đánh bắt trở về phải cập vào các cảng khác bán hải sản. Việc này vừa tốn kém chi phí, gây khó khăn truy xuất nguồn gốc thủy sản để được hưởng chính sách hỗ trợ dầu cho tàu cá theo Nghị định 48.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết mới đây UBND tỉnh đã lập các đoàn kiểm tra, đánh giá và họp bàn tìm giải pháp tháo gỡ cảng Trà Bồng. UBND tỉnh đã giao Sở NN-PTNT làm chủ đầu tư, lập các thủ tục đầu tư nâng cấp công trình cầu cảng cá sông Trà Bồng đạt các tiêu chí cảng cá loại III theo quy định của Luật Thủy sản.

Trên cơ sở đề xuất của Sở NN-PTNT, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2026-2030 và ưu tiên triển khai trong năm 2026, làm cơ sở để triển khai thực hiện bảo đảm theo quy định.

Sớm đưa cảng cá Thuận An vào khai thác

Từ nguồn vốn bồi thường của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đầu tư xây dựng cảng cá Thuận An ở phường Thuận An, TP Huế, kết hợp khu neo đậu tránh trú bão có tổng mức đầu tư 220 tỉ đồng. Cảng cá Thuận An khi đưa vào khai thác sẽ bảo đảm quy mô để tàu cập bến và xuất bến đạt công suất tối thiểu 20.000 tấn/năm.

Dự án cũng sẽ tạo điều kiện cho việc huy động nguồn vốn xã hội hóa để xây dựng cơ sở sửa chữa, đóng mới tàu thuyền và dịch vụ hậu cần nghề cá; cải thiện môi trường khu vực nhằm góp phần nâng cao năng lực nghề cá, xóa đói giảm nghèo khu vực ven biển, khu vực đầm phá.

Vào tháng 1-2024, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình NN-PTNT Thừa Thiên - Huế (đơn vị quản lý dự án) đã bàn giao cảng cá Thuận An cho Ban Quản lý cảng cá Thừa Thiên - Huế quản lý, vận hành từ tháng 1-2024, đơn vị quản lý cũng đã tiếp nhận và chuyển vào hoạt động tại khu nhà điều hành. Tuy nhiên, ngư dân và tiểu thương chưa thể chuyển đến đây vì cảng mới chưa thể hoạt động, do nhiều thủ tục cần chờ được hoàn thiện.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế (đơn vị chủ đầu tư), đơn vị đã hoàn thiện các thủ tục mở cảng gửi các cơ quan có thẩm quyền như đơn đề nghị công bố mở cảng; nội quy, phương án khai thác của cảng cá; biên bản nghiệm thu công trình cảng cá đã hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng kèm theo bản vẽ hoàn công; thông báo hàng hải về luồng của cảng và vùng nước trước cầu cảng; văn bản kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường…

Ông Trần Quang Nhất, Giám đốc Ban Quản lý cảng cá Thuận An, cho biết các hạng mục trên đã hoàn thành. Hiện đang thực hiện quyết toán dự án, thanh lý tài sản công để hoàn thiện những thủ tục cuối cùng nhằm đưa Dự án cảng cá Thuận An vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.