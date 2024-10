Bà mẹ Hà Nội mất 500 triệu đồng trong ít phút thế nào?

Mới đây, Công an TP Hà Nội cho biết, một phụ nữ ở Chương Mỹ đã mất 500 triệu đồng với thủ đoạn lừa đảo không mới. Cụ thể, theo trình báo của nạn nhân H (SN 1989; trú tại Chương Mỹ, Hà Nội), ngày 16/10 vừa qua, chị có nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là công an thông báo tài khoản VneID của con trai chị chưa được kích hoạt mức 2.

Sau đó, đối tượng hướng dẫn chị cài đặt phần mềm Dịch vụ công, chụp ảnh căn cước công dân, xác thực khuôn mặt, quét mã QR và vân tay. Sau khi thao tác xong. Chị H phát hiện ra tài khoản ngân hàng bị chuyển mất 500 triệu đồng nên đã đến cơ quan Công an trình báo.

Theo công an thành phố, thủ đoạn gọi điện hướng dẫn người dân làm định danh điện tử (VNeID) mức 2 không mới nhưng vẫn còn nhiều người dân ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí, mất cảnh giác nên đã "sập bẫy" thủ đoạn này.

Các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ Công an gọi điện cho người dân thông báo căn cước công dân bị lỗi trên hệ thống hoặc cần phải cập nhật dữ liệu dân cư, định danh mức 2, rồi yêu cầu người dân cài đặt phần mềm Dịch vụ công “giả mạo” do đối tượng cung cấp.

Người phụ nữ mất 500 triệu đồng vì chiêu thức cũ - Ảnh minh hoạ: VTV

Để tăng tính bảo mật, từ ngày 1/7/2024, các ngân hàng đã triển khai xác thực bằng sinh trắc học đối với một số loại giao dịch trực tuyến nên các đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu người dân chụp ảnh căn cước công dân, xác thực khuôn mặt. Sau khi cài đặt phần mềm giả mạo và xác thực sinh trắc học, người dân sẽ bị đối tượng chiếm quyền điều khiển điện thoại, thực hiện việc chuyển tiền từ thông tin tài khoản ngân hàng và các ứng dụng thanh toán được lưu trên điện thoại.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn trên. Việc kích hoạt định danh điện tử mức 2 phải được thực hiện tại trụ sở Công an xã, phường, thị trấn hoặc nơi làm thủ tục cấp thẻ căn cước chứ không làm online. Người dân tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu từ các cuộc gọi "lạ" tự xưng cơ quan nhà nước, Công an, không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mã OTP... cho người lạ, tránh sập bẫy lừa đảo của tội phạm.

Đặc biệt, người dân không cài đặt phần mềm giả mạo để tránh nguy cơ sẽ bị chiếm quyền điều khiển toàn bộ điện thoại. Khi gặp các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật.