2 chị em cầm đầu đường dây buôn lậu ‘khủng’, vận chuyển hơn nửa tỷ USD qua biên giới

Lập 7 công ty để cùng chị gái buôn lậu

Hôm nay (24/9), TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử bị cáo Trần Thế Mạnh (44 tuổi, ở xã Hoài Đức, Hà Nội), Trần Thị Nga (49 tuổi, chị gái của Trần Thế Mạnh) và 10 đồng phạm trong vụ án buôn lậu hàng hóa trị giá 904 tỷ đồng và vận chuyển 519 triệu USD (tương đương hơn 12.138 tỷ đồng) sang Trung Quốc.

Trước đó, cuối phiên ngày 23/4, nêu quan điểm luận tội, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thế Mạnh tổng mức án từ 22 – 25 năm tù cho 3 tội “Buôn lậu; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Trần Thị Nga bị đề nghị tổng mức án 17 – 19 năm tù cho 2 tội “Buôn lậu và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Các bị cáo Ứng Thị Thủy Trang, Trần Lệ Thủy, Nguyễn Thị Thủy, Trần Thúy Hằng (đều là cựu kế toán các công ty do Mạnh thành lập) và đồng phạm bị đề nghị mức án thấp hơn.

Cáo buộc xác định, từ 2018 – 2023, bị cáo Trần Thế Mạnh đứng tên thành lập hoặc nhờ người thân đứng tên 7 công ty. Những người được Mạnh nhờ đứng tên đã giao lại chữ ký, con dấu công ty cho Mạnh quản lý.

Mạnh sau đó cùng chị gái Trần Thị Nga sử dụng các pháp nhân trên làm thủ tục nhập khẩu đồ gia dụng, đồ dùng trong gia đình và thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam. Ngoài ra, hai chị em còn thực hiện dịch vụ nhập khẩu, thông quan, vận chuyển hàng hóa cho các chủ hàng phía Trung Quốc vào Việt Nam để kinh doanh.

Từ tháng 5/2021- 5/2023, bị cáo Trần Thị Nga đã làm giả 376 giấy tờ “Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu” của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Lạng Sơn và “Đăng ký kiểm tra thực phẩm nhập khẩu”, “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt/không đạt yêu cầu nhập khẩu” của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia Bộ Y tế.

Việc làm giả các giấy tờ nhằm hợp thức hồ sơ buôn lậu 250 lô hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Chi Ma, Hữu Nghị, Lạng Sơn.

Tổng giá trị hàng hóa buôn lậu của bị cáo Trần Thế Mạnh và Trần Thị Nga được xác định là hơn 904 tỷ đồng.

Nhóm bị cáo tại phiên tòa.

Chỉ đạo vận chuyển hơn nửa tỷ USD qua biên giới

Đối với hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Viện Kiểm sát xác định Mạnh chủ mưu, chỉ đạo bị cáo Trần Thúy Hằng làm giả 3.270 hợp đồng/phụ lục hợp đồng ngoại thương với các công ty ở Trung Quốc để hoàn thiện các bộ hồ sơ vận chuyển trái phép hơn 519 triệu USD (tương đương hơn 12.138 tỷ đồng) sang Trung Quốc.

Theo đó, bị cáo Mạnh đã sử dụng các hợp đồng nhập khẩu, quay vòng các tờ khai hải quan đã được thông quan để hợp thức hồ sơ vận chuyển tiền trái phép sang Trung Quốc cho người Trung Quốc và nhiều cá nhân tại Việt Nam.

Mạnh mở tổng cộng 21 tài khoản cá nhân tại 21 ngân hàng thương mại trong nước nhằm mục đích nhận tiền từ khách hàng có nhu cầu chuyển tiền. Bị cáo cũng mở các tài khoản thanh toán của 5 công ty tại 29 ngân hàng trong nước để thực hiện thanh toán quốc tế.

Sau khi liên hệ, mở tài khoản ngân hàng, Mạnh lập các nhóm Zalo với nhân viên từng ngân hàng, nhóm kế toán. Hằng ngày, nhân viên ngân hàng sẽ thông báo tỉ giá USD trên nhóm Zalo này, Mạnh và Hằng lựa chọn ngân hàng có tỉ giá thấp nhất để mua USD chuyển sang Trung Quốc cho khách hàng.

Cáo buộc thể hiện, số tiền cần chuyển sang Trung Quốc được chuyển đến nhiều tài khoản khác nhau theo yêu cầu của khách hàng. Do đó, Mạnh chỉ đạo Hằng làm giả phụ lục hợp đồng ngoại thương, hợp đồng ba bên nhằm đưa tài khoản thụ hưởng vào hợp đồng.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng không thu thập được tài liệu, chứng cứ về việc trao đổi, thỏa thuận, móc nối giữa cán bộ ngân hàng và các bị cáo để chuyển tiền trái phép ra nước ngoài; chưa phát hiện vi phạm, tiêu cực của cán bộ ngân hàng nên không có căn cứ xử lý.