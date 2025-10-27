2 cô gái "hạ đo ván" cam thường nhà đài, được tìm kiếm sau Olympia 2025 là ai?

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 đã khép lại với những màn thể hiện cực ấn tượng của 4 nam sinh: Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học - Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè - Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam). Cả 4 thí sinh đều gây ấn tượng bởi kiến thức tốt, bản lĩnh tự tin qua từng vòng thi.

Cuối cùng, Bảo Khánh - nam sinh Hà Nội đã chính thức trở thành chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế, là Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Trần Bùi Bảo Khánh - chàng trai đang được nhắc đến nhiều nhất hiện tại

Ngoài sự cổ vũ dành cho các thí sinh, cộng đồng mạng cũng dành nhiều sự quan tâm đến những nữ sinh xinh đẹp, vô tình xuất hiện trên sóng VTV. Dù đôi khi chỉ thoáng qua hay được quay cận vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến netizen ấn tượng, ráo riết đi tìm "in tư".

Theo đó tại điểm cầu Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội), một bạn nữ sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chiếm trọn spotlight khi được ống kính quay tới. Mặc dù cô bạn này không chia sẻ, chỉ đứng sau cổ vũ nhưng lại nhận nhiều lời khen với gương mặt sáng, những đường nét thanh tú, ấn tượng.

Được biết, cô bạn này là thành viên trong đội cổ vũ của trường. Trước đó đã tham gia biểu diễn trong một tiết mục để ủng hộ, tiếp sức cho Bảo Khánh trên chặng đường "leo núi" tại Đường lên đỉnh Olympia 2025.

Một nữ sinh xinh xắn của trường HPT chuyên Hà Nội - Amsterdam thu hút sự chú ý dù chỉ xuất hiện vài giây

Hay trong một khung hình khác ở ngay tại trường quay trực tiếp, một bạn nữ được ống kính nhà đài zoom cận khiến nhiều người trầm trồ. Cô gái này sở hữu gương mặt bầu bĩnh, dễ thương cùng góc nghiêng cuốn hút. Mọi khoảnh khắc của cô bạn cũng đều rất tự nhiên, đang cổ vũ cho các thí sinh tham dự phía dưới.

Nhan sắc sáng bừng khung hình của một bạn nữ tại trường quay Đường lên đỉnh Olympia 2025

Visual qua camera nhà đài đỉnh cỡ này!

Không ít người bày tỏ qua ống kính camera thường, chân thật, không filter nhưng nhan sắc của cô gái này vẫn rất nổi bật. Không những thế, cô bạn cũng không trang điểm quá nhiều vẫn toát lên vẻ duyên dáng, dịu dàng. Tuy nhiên hiện tại, danh tính của cô nàng xinh đẹp, cuốn hút này vẫn đang là một "ẩn số" đang được cộng đồng mạng rần rần tìm kiếm.