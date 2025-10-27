Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 cô gái "hạ đo ván" cam thường nhà đài, được tìm kiếm sau Olympia 2025 là ai?

27-10-2025 - 11:36 AM | Sống

Vài giây lọt ống kính truyền hình nhưng cũng đủ khiến dân tình trầm trồ vì quá xinh.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 đã khép lại với những màn thể hiện cực ấn tượng của 4 nam sinh: Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học - Huế), Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè - Đồng Tháp), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam). Cả 4 thí sinh đều gây ấn tượng bởi kiến thức tốt, bản lĩnh tự tin qua từng vòng thi. 

Cuối cùng, Bảo Khánh - nam sinh Hà Nội đã chính thức trở thành chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế, là Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025. 

2 cô gái "hạ đo ván" cam thường nhà đài, được tìm kiếm sau Olympia 2025 là ai?- Ảnh 1.

Trần Bùi Bảo Khánh - chàng trai đang được nhắc đến nhiều nhất hiện tại

Ngoài sự cổ vũ dành cho các thí sinh, cộng đồng mạng cũng dành nhiều sự quan tâm đến những nữ sinh xinh đẹp, vô tình xuất hiện trên sóng VTV. Dù đôi khi chỉ thoáng qua hay được quay cận vài giây ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến netizen ấn tượng, ráo riết đi tìm "in tư". 

Theo đó tại điểm cầu Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội), một bạn nữ sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chiếm trọn spotlight khi được ống kính quay tới. Mặc dù cô bạn này không chia sẻ, chỉ đứng sau cổ vũ nhưng lại nhận nhiều lời khen với gương mặt sáng, những đường nét thanh tú, ấn tượng.

Được biết, cô bạn này là thành viên trong đội cổ vũ của trường. Trước đó đã tham gia biểu diễn trong một tiết mục để ủng hộ, tiếp sức cho Bảo Khánh trên chặng đường "leo núi" tại Đường lên đỉnh Olympia 2025.

2 cô gái "hạ đo ván" cam thường nhà đài, được tìm kiếm sau Olympia 2025 là ai?- Ảnh 2.

Một nữ sinh xinh xắn của trường HPT chuyên Hà Nội - Amsterdam thu hút sự chú ý dù chỉ xuất hiện vài giây

Hay trong một khung hình khác ở ngay tại trường quay trực tiếp, một bạn nữ được ống kính nhà đài zoom cận khiến nhiều người trầm trồ. Cô gái này sở hữu gương mặt bầu bĩnh, dễ thương cùng góc nghiêng cuốn hút. Mọi khoảnh khắc của cô bạn cũng đều rất tự nhiên, đang cổ vũ cho các thí sinh tham dự phía dưới.

2 cô gái "hạ đo ván" cam thường nhà đài, được tìm kiếm sau Olympia 2025 là ai?- Ảnh 3.

Nhan sắc sáng bừng khung hình của một bạn nữ tại trường quay Đường lên đỉnh Olympia 2025

2 cô gái "hạ đo ván" cam thường nhà đài, được tìm kiếm sau Olympia 2025 là ai?- Ảnh 4.

Visual qua camera nhà đài đỉnh cỡ này!

Không ít người bày tỏ qua ống kính camera thường, chân thật, không filter nhưng nhan sắc của cô gái này vẫn rất nổi bật. Không những thế, cô bạn cũng không trang điểm quá nhiều vẫn toát lên vẻ duyên dáng, dịu dàng. Tuy nhiên hiện tại, danh tính của cô nàng xinh đẹp, cuốn hút này vẫn đang là một "ẩn số" đang được cộng đồng mạng rần rần tìm kiếm.

Không thể chê được Nhựt Lam - thí sinh miền Tây đáng yêu nhất CK Olympia 2025!

Theo Hải My

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phụ huynh ơi! Không phải công viên đâu, đây là 1 trường tiểu học CÔNG LẬP siêu đẹp, cây xanh phủ kín ở quận Cầu Giấy cũ!

Phụ huynh ơi! Không phải công viên đâu, đây là 1 trường tiểu học CÔNG LẬP siêu đẹp, cây xanh phủ kín ở quận Cầu Giấy cũ! Nổi bật

Không thể chê được Nhựt Lam - thí sinh miền Tây đáng yêu nhất CK Olympia 2025!

Không thể chê được Nhựt Lam - thí sinh miền Tây đáng yêu nhất CK Olympia 2025! Nổi bật

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu thở sai khi chạy bộ?

Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu thở sai khi chạy bộ?

11:33 , 27/10/2025
Ngỡ ngàng với 7 loại trái cây giàu protein và chất chống oxy hóa: Cứu tinh khi giảm cân, "chống già"

Ngỡ ngàng với 7 loại trái cây giàu protein và chất chống oxy hóa: Cứu tinh khi giảm cân, "chống già"

11:14 , 27/10/2025
Bị "cảnh sát dởm" yêu cầu nộp vàng, cụ bà 70 tuổi liền bỏ 11 tỷ đồng để mua vàng đem giao: Cái kết có hậu hơn cả chuyện cổ tích!

Bị "cảnh sát dởm" yêu cầu nộp vàng, cụ bà 70 tuổi liền bỏ 11 tỷ đồng để mua vàng đem giao: Cái kết có hậu hơn cả chuyện cổ tích!

11:13 , 27/10/2025
Phố cổ Hội An mênh mông nước, dân bơi thuyền đi lại

Phố cổ Hội An mênh mông nước, dân bơi thuyền đi lại

11:02 , 27/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên