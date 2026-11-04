2 con giáp sắp bước vào giai đoạn hoàng kim, tiền bạc đủ đầy, 2 con giáp lại cần thận trọng

Con giáp tuổi Mão: Tài lộc bừng sáng - Vận trình thăng hoa

Tháng 10 âm, tức tháng Kỷ Hợi, người tuổi Mão sẽ là con giáp chính thức bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ với vận trình tài lộc thăng hoa vượt bậc nhờ cục diện Tam Hợp nâng đỡ. Mọi kế hoạch đầu tư hay mở rộng kinh doanh trong tháng này đều tiến triển thuận lợi và mang về nguồn lợi nhuận khổng lồ.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh liên tục đón nhận những cơ hội kiếm tiền bất ngờ từ cả công việc chính lẫn các dự án phụ tay trái. Tiền bạc đổ về túi ào ạt giúp con giáp này có thể thoải mái chi tiêu và tích lũy được một khoản tài sản lớn. Sự nhạy bén với thị trường giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư chính xác và đi trước đối thủ một bước. Những khoản nợ khó đòi từ trước cũng có cơ hội được hoàn trả sòng phẳng trong giai đoạn may mắn này.

Có thể nói, tháng 10 âm, cuộc sống của tuổi Mão trở nên vô cùng dư dả, viên mãn và không phải lo lắng về gánh nặng cơm áo gạo tiền. Đây là thời điểm vàng để con giáp này tự tin thực hiện các mục tiêu lớn lao mà mình đã ấp ủ bấy lâu.

Con giáp tuổi Dần: Đại cát đại lợi - Tiền tài đủ đầy

Người tuổi Dần cũng sẽ là con giáp đón chào một tháng Kỷ Hợi đại cát đại lợi với tiền tài đủ đầy nhờ cục diện Nhị Hợp hỗ trợ. Công việc có những bước chuyển biến mang tính đột phá lớn giúp nguồn thu nhập chính tăng lên đáng kể.

(Ảnh minh họa)

Khả năng ngoại giao khéo léo mang lại cho bản mệnh những hợp đồng béo bở cùng những đối tác làm ăn vô cùng đáng tin cậy. Tài chính hanh thông giúp tuổi Dần có thể tự tin mở rộng quy mô sản xuất hoặc lấn sân sang các lĩnh vực mới. Quý nhân xuất hiện kịp thời chỉ lối dẫn đường giúp con giáp này dễ dàng gia tăng tài sản một cách bền vững.

Bản mệnh không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn mang lại nhiều cơ hội kiếm tiền cho những người xung quanh. Ví tiền luôn trong trạng thái căng phồng nên con giáp tuổi Dần sẽ có một cuộc sống sung túc và thoải mái mua sắm. Việc quản lý tài chính thông minh trong tháng này sẽ tạo tiền đề vững chắc cho sự giàu có lâu dài về sau.

Con giáp tuổi Tỵ: Cục diện Xung thái tuế - Cẩn thận hao tài

Nếu như tuổi Mão và tuổi Dần sẽ dễ gặt hái tài lộc thì người tuổi Tỵ lại là con giáp cần hết sức thận trọng trong tháng 10 âm này do chịu ảnh hưởng từ cục diện Xung Thái Tuế bủa vây. Vận trình tài lộc lao dốc khiến con giáp này dễ rơi vào cảnh tiền mất tật mang nếu hành động liều lĩnh.

(Ảnh minh họa)

Các dự án kinh doanh có nguy cơ bị đình trệ hoặc thua lỗ do thị trường biến động ngoài tầm kiểm soát. Hung tinh tác động khiến bản mệnh dễ đưa ra những quyết định đầu tư sai lầm vì nghe theo lời đường mật. Kẻ tiểu nhân rình rập xung quanh luôn tìm cách quấy phá, hãm hại và cướp đoạt công sức lao động của bạn.

Thị phi bủa vây cũng có thể dẫn đến những tranh chấp tài chính dính dáng đến pháp luật gây tổn hại uy tín. Trong tháng này, con giáp tuổi Tỵ tốt nhất nên thực hiện chiến lược thủ thế và giữ chặt nguồn vốn hiện có của mình. Hãy từ chối các lời mời gọi vay mượn tiền bạc hoặc góp vốn vào những dự án có độ rủi ro cao.

Con giáp tuổi Hợi: Cục diện Tự hình - Thử thách tài chính

Người tuổi Hợi cũng là con giáp dễ phải đối mặt với nhiều thử thách tài chính trong tháng 10 âm khi rơi vào cục diện Tự Hình đầy trắc trở. Tâm lý bất ổn và nóng vội dễ khiến con giáp này đưa ra những lựa chọn chi tiêu sai lầm gây thâm hụt tài sản.

(Ảnh minh họa)

Nguồn thu nhập có dấu hiệu chững lại trong khi các khoản chi phí phát sinh ngoài ý muốn liên tục ập đến. Đầu tư trong giai đoạn này rất dễ bị chôn vốn hoặc không mang lại lợi nhuận như kỳ vọng ban đầu. Tuổi Hợi cần đặc biệt tỉnh táo trước những cái bẫy kiếm tiền nhanh đầy rủi ro trên thị trường tài chính.

Việc thiếu tập trung trong công việc có thể dẫn đến những sai sót lớn khiến bạn phải bỏ tiền túi ra đền bù. Lời khuyên cho con giáp tuổi Hợi là cần thắt chặt chi tiêu và lập kế hoạch quản lý tài chính nghiêm ngặt từng ngày. Chỉ có sự kiên nhẫn, cẩn trọng và suy nghĩ thấu đáo mới giúp bạn bảo toàn được thành quả tích lũy.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm