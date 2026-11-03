Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thi hành lệnh bắt tạm giam quản lý cửa hàng Trần Thanh Nhàn SN 2004

| | Xã hội

Trần Thanh Nhàn bị cáo buộc tự ý lấy hàng hóa, cụ thể là mặt hàng sữa, bán ra bên ngoài để chiếm đoạt số tiền trên 348 triệu đồng.

Ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thanh Nhàn (sinh năm 2004, ngụ phường Thới Long, thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Tham ô tài sản".

Thi hành lệnh bắt tạm giam quản lý cửa hàng Trần Thanh Nhàn SN 2004 - Ảnh 1.

Bị can Trần Thanh Nhàn (Ảnh: Công an An Giang).

Qua điều tra xác định, từ tháng 10/2025 đến tháng 06/2026, Trần Thanh Nhàn giữ chức vụ quản lý, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của cửa hàng AVAKIDS, địa chỉ số 89 Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang, thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại AVAKIDS.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Nhàn tự ý lấy hàng hóa, cụ thể là mặt hàng sữa, bán ra bên ngoài để chiếm đoạt số tiền trên 348 triệu đồng, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân cả nước chú ý quy định mới nhất về cư trú sắp áp dụng từ 15/11

Tất cả người dân cả nước chú ý quy định mới nhất về cư trú sắp áp dụng từ 15/11 Nổi bật

Tất cả người dân mua, bán xổ số chú ý mức phạt đến 160 triệu đồng từ 30/11

Tất cả người dân mua, bán xổ số chú ý mức phạt đến 160 triệu đồng từ 30/11 Nổi bật

Bắt quản lý Trần Thanh Nhàn SN 2004

Bắt quản lý Trần Thanh Nhàn SN 2004

21:19 , 03/11/2026
Lê Hồng Anh SN 1991 đầu thú sau 12 năm trốn truy nã

Lê Hồng Anh SN 1991 đầu thú sau 12 năm trốn truy nã

21:03 , 03/11/2026
Chi tiết vị trí ba phạm nhân trốn Trại giam A2 bị bắt

Chi tiết vị trí ba phạm nhân trốn Trại giam A2 bị bắt

20:38 , 03/11/2026
Lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Trọng Hải SN 1991

Lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Trọng Hải SN 1991

20:07 , 03/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên