2 cửa hàng xăng dầu ngưng bán trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây, Đồng Nai chỉ đạo "nóng"

Từ ngày 24-1, Công ty TNHH TMDV xăng dầu Châu Thành (Công ty Châu Thành) bắt đầu ngưng hoạt động bán lẻ xăng dầu đối với hai cửa hàng trên cao tốc TPHCM-Long Thành-Dầu Giây, sớm hơn so với kế hoạch dự kiến trước đây là vào ngày 5-2.

Thông báo tạm ngừng hoạt động để 'sửa chữa'

Phía Công ty Châu Thành cho rằng, việc gián đoạn hoạt động cung ứng dịch vụ thiết yếu tại trạm dừng nghỉ là hệ quả trực tiếp của tình trạng chưa được xác định dứt điểm về chủ thể được giao quyền quản lý, khai thác tạm thời trong thời gian tòa án thụ lý giải quyết vụ án đối với tranh chấp với Công ty Thái Sơn và chưa có cơ chế điều phối thống nhất của đơn vị quản lý tuyến.

Công ty Châu Thành cũng đã nhận được văn bản của Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai về việc không chấp thuận cho hai cửa hàng xăng dầu được tạm thời tiếp tục hoạt động kinh doanh tại trạm dừng nghỉ cho đến khi có bản án của tòa án quyết định có hiệu lực hoặc khi có quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền.

Việc buộc phải ngưng hoạt động bán xăng dầu là biện pháp tình thế nhằm bảo đảm tuân thủ yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự trên cao tốc và hạn chế rủi ro pháp lý.

Liên quan việc 2 trạm xăng dầu trên, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai đã có công văn gửi Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út giao Sở Công Thương tỉnh chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan theo dõi sát vụ việc nêu trên, kịp thời xử lý các vấn đề liên quan theo quy định, không để phát sinh phức tạp; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.

Nhiều tài xế cho rằng, việc doanh nghiệp ngưng bán sẽ làm đứt gãy chuỗi cung ứng xăng dầu và gây khó khăn cho giới vận tải. Xăng dầu là một mặt hàng kinh doanh có điều kiện, thiết yếu để phục vụ trong lĩnh vực kinh doanh vận tải. Hiện toàn bộ tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đi ra tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Vĩnh Hảo với tổng chiều dài 200 km chỉ có hai trạm trên của Công ty Châu Thành khai thác, mua bán cho giới kinh doanh vận tải.

Thời gian qua, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cùng VEC và các cơ quan liên quan cũng đã làm việc để đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên cao tốc nhưng chưa chốt phương án cuối cùng.



