Hàng nghìn người mua nhà chung cư tại TPHCM đón tin vui

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM vừa chủ trì cuộc họp với Tổ công tác 1645 cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho các dự án phát triển nhà ở thương mại.

Tại buổi làm việc, tổ công tác đã xem xét cấp sổ hồng đối với 4 dự án. Cụ thể, dự án chung cư ở Tháp G6 và Tháp E2 xã Nhà Bè do Công ty TNHH Bất động sản Nova Riverside làm chủ đầu tư. Dự án gồm hai khu chung cư lô G và lô E, với tổng cộng 2.243 căn hộ, 112 căn thương mại dịch vụ và 874 căn officetel.

Đến nay, chủ đầu tư đã hoàn tất cấp sổ hồng cho 1.415 căn hộ tại các tháp G1-G5 và E1, đồng thời đề nghị cấp sổ cho hơn 1.000 căn còn lại tại tháp G6 và E2. Tổ công tác thống nhất xem xét cấp sổ hồng cho dự án sau khi chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ môi trường và các thủ tục liên quan

Tại dự án chung cư Ehomes Nam Sài Gòn, xã Bình Hưng do Công ty Cổ phần Bất động sản Nguyên Sơn làm chủ đầu tư, các đơn vị chức năng đang rà soát việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nghĩa vụ bàn giao 2% quỹ bảo trì.

Tổ công tác yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm cấp sổ hồng cho người mua nhà. Dự án có quy mô 1.678 căn hộ, trong đó gồm 282 căn bán thương mại và 1.396 căn nhà ở xã hội.

Dự án thứ ba là khu nhà ở Dragon Village, phường Long Trường, do Công ty Cổ phần Bất động sản Dragon Village làm chủ đầu tư, với quy mô 609 căn nhà.

Hiện đã có 543 căn được cấp giấy chứng nhận. Sau khi các đơn vị báo cáo về việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật và kết quả giải quyết tranh chấp ranh giới, tổ công tác thống nhất tiếp tục hoàn tất thủ tục để cấp sổ cho các căn còn lại.

Dự án thứ 4 là khu nhà ở Trường Lưu, phường Long Trường, do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Kim Oanh làm chủ đầu tư. Tổ công tác đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp hoàn thiện hồ sơ để cấp giấy chứng nhận cho người dân trong thời gian sớm nhất.

Thời gian qua, Tổ công tác 1645 liên tục làm việc với các chủ đầu tư để tháo gỡ các vướng mắc cho các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, sau một năm hoạt động, Tổ công tác 1645 đã tháo gỡ vướng mắc cho gần 200 dự án.

Thanh Phong