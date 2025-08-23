2 dấu hiệu ngứa ngáy cảnh báo UNG THƯ GAN nhưng nhiều người NHẦM là dị ứng

Gan - "tướng quân" thầm lặng của cơ thể

Trong y học cổ truyền, gan được xem là "quan chức tướng quân", điều tiết khí huyết, hỗ trợ tiêu hóa và duy trì sự cân bằng nội môi. Về mặt sinh học hiện đại, gan đảm nhiệm hơn 500 chức năng khác nhau, bao gồm trao đổi chất, lọc độc tố, sản xuất mật và dự trữ năng lượng.

Tuy nhiên, nhịp sống hiện đại với áp lực công việc, chế độ ăn uống kém khoa học, lạm dụng rượu bia và thuốc men khiến gan thường xuyên trong tình trạng "quá tải". Kéo dài trong nhiều năm, gan dễ bị tổn thương và dẫn đến những bệnh lý nguy hiểm, trong đó có ung thư gan – căn bệnh có tỷ lệ tử vong đứng hàng đầu trong các loại ung thư tại Việt Nam và trên thế giới.

Đáng lo ngại, phần lớn bệnh nhân chỉ được chẩn đoán ở giai đoạn muộn, khi khối u đã phát triển lớn hoặc di căn, bỏ lỡ cơ hội điều trị hiệu quả. Vì vậy, việc nhận diện sớm các tín hiệu bất thường từ cơ thể đóng vai trò quyết định trong phòng ngừa và kéo dài sự sống.

Hai "điểm ngứa" cảnh báo sớm ung thư gan

1. Ngứa da kéo dài

Nhiều người thường quy nguyên nhân ngứa da cho dị ứng hoặc thời tiết. Tuy nhiên, ở bệnh nhân gan, sự ứ đọng mật do rối loạn chuyển hóa khiến các muối mật thấm vào máu, kích thích các đầu dây thần kinh dưới da và gây ngứa. Tình trạng này thường không giảm ngay cả khi dùng thuốc chống dị ứng, thậm chí ngứa lan rộng và kéo dài.

2. Ngứa và khó chịu ở mắt

Theo Đông y, "gan khai khiếu ra mắt", tức chức năng của gan có ảnh hưởng trực tiếp đến đôi mắt. Khi gan tổn thương, chức năng dự trữ và điều hòa huyết dịch suy giảm, mắt dễ bị khô, ngứa, đỏ, thậm chí nhạy cảm với ánh sáng. Đây cũng có thể là tín hiệu cảnh báo sớm của bệnh lý gan, trong đó có ung thư gan.

Các tín hiệu khác cho thấy gan đang "kêu cứu"

Ngoài hai vị trí ngứa đặc trưng, gan tổn thương thường kèm theo những dấu hiệu khác:

Tóc: rụng nhiều, tóc bạc sớm hai bên thái dương.

Mắt: khô, đỏ, mỏi, thị lực giảm.

Miệng: vị đắng, khô miệng, hơi thở có mùi.

Da: xuất hiện nám, mụn trứng cá dai dẳng.

Tinh thần: dễ cáu gắt, mệt mỏi, khó tập trung.

Bụng: chướng hơi, đầy bụng, tiêu hóa kém.

Nước tiểu & phân: nước tiểu vàng đậm, phân bất thường.

Móng tay: giòn, có vệt sọc hoặc đốm trắng.

Giấc ngủ: khó ngủ, hay mơ, uể oải vào ban ngày.

Nếu một người xuất hiện từ 3 triệu chứng trở lên, khả năng cao gan đã bị quá tải và cần được kiểm tra y tế.

3 điều cấm kỵ, 1 việc cần làm để bảo vệ gan

3 điều cấm kỵ:

Thức khuya kéo dài: Gan hoạt động mạnh nhất vào khoảng 23h–3h sáng. Thức khuya làm cản trở quá trình tự phục hồi, khiến gan bị tổn thương mạn tính.

Thường xuyên tức giận: Cảm xúc tiêu cực làm khí huyết ngưng trệ, ảnh hưởng đến chức năng điều tiết của gan. Đông y có câu "nộ tắc thương can" – tức giận hại gan.

Tự ý dùng thuốc : Nhiều loại thuốc chuyển hóa tại gan. Việc lạm dụng hoặc dùng sai chỉ định có thể gây độc tính và làm gan suy yếu nhanh chóng.

1 việc cần làm: Tập luyện đều đặn Hoạt động thể chất giúp tăng tuần hoàn máu, giảm mỡ gan và hỗ trợ gan thải độc. Ngồi lâu, ít vận động không chỉ gây béo phì mà còn làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, một trong những yếu tố khởi phát ung thư gan. Các chuyên gia khuyến nghị: mỗi người nên dành ít nhất 150 phút vận động mức trung bình mỗi tuần (đi bộ nhanh, đạp xe, yoga…) để duy trì sức khỏe gan.

Ung thư gan là căn bệnh nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa và phát hiện sớm nếu con người lắng nghe cơ thể. Những dấu hiệu tưởng chừng "vặt vãnh" như ngứa da, ngứa mắt kéo dài không nên coi thường. Bảo vệ gan không chỉ là chìa khóa phòng chống ung thư mà còn là nền tảng duy trì tuổi thọ và chất lượng cuộc sống.