2 loại trà mà gan của bạn yêu thích nhất! Chúng giúp làm dịu khí gan, điều hòa huyết gan và bổ dưỡng âm gan

Khi gan không khỏe, cơ thể sẽ nhắc nhở bạn bằng nhiều cách: Mắt khô rát và đỏ, ban đêm trằn trọc ngủ không sâu giấc, sáng dậy miệng đắng, tâm trạng dễ gắt gỏng. Đây không đơn thuần là mệt mỏi, mà là tín hiệu cầu cứu từ gan.

Theo Đông y, gan (Can) chủ về sơ tiết, chịu trách nhiệm điều hòa khí cơ toàn thân. Gan khí uất kết giống như tắc đường, khiến người ta thấy tức ngực, hay thở dài, đau hạ sườn. Gan còn là nơi tàng huyết (nhận và giữ máu); Nếu gan huyết không đủ, mắt và móng tay không được nuôi dưỡng sẽ dẫn đến khô mắt, móng giòn dễ gãy. Khi can âm hư, dịch trong cơ thể thiếu hụt, bạn sẽ thấy khô họng, lòng bàn tay bàn chân nóng ran.

Để giải quyết ba tình trạng này, có 2 loại trà tương ứng với các nguyên liệu "dược thực đồng nguyên" (vừa là thuốc vừa là thức ăn) rất quen thuộc.

Bát thứ nhất: Phật thủ, vỏ quýt (tần bì) và trà hoa hồng

Công dụng chính của loại trà này là làm dịu gan và điều hòa khí huyết. Trà Phật thủ, có hình dạng giống bàn tay Phật, có mùi thơm dễ chịu và được sử dụng trong Y học cổ truyền Trung Quốc để làm dịu gan, giảm trầm cảm, làm dịu dạ dày và giảm đau. Trà có tính chất dịu nhẹ, giúp điều hòa khí gan mà không gây kích ứng quá mức.

Vỏ quýt khô giúp điều hòa khí huyết và tăng cường chức năng lá lách, ngăn ngừa khí gan ứ trệ ảnh hưởng đến chức năng lá lách và vị. Cánh hoa hồng thúc đẩy tuần hoàn khí, giảm trầm cảm, bổ huyết và điều hòa kinh nguyệt; hương thơm của chúng cũng có tác dụng làm dịu.

Lấy 5 gam quả Phật thủ, 2 gam vỏ quýt khô và 2 gam hoa cúc, cho vào 800 ml nước, đun sôi trong 15 phút. Trước khi tắt bếp, cho thêm 2 gam cánh hoa hồng và ngâm trong 5 phút. Các thành phần thơm trong cánh hoa hồng rất nhạy cảm với việc đun sôi quá lâu; ngâm giúp giữ được hiệu quả của chúng.

Loại trà này có hương thơm thoang thoảng của cam quýt và hoa. Nó phù hợp với những người thường xuyên cảm thấy tức ngực, dễ cáu gắt hoặc hay kìm nén cơn giận. Các chuyên gia từ Bệnh viện Y học cổ truyền Phật Sơn chỉ ra rằng loại trà này thích hợp để dùng hàng ngày cho những người đang trải qua căng thẳng và lo lắng cao độ.

Bát thứ hai: Trà đậu xanh, lúa mạch và táo đỏ

Loại trà này được thiết kế để bổ dưỡng âm gan. Âm gan không đủ có thể dẫn đến hỏa khí bốc lên, gây ra các triệu chứng như khô miệng, khô mắt và đỏ, cảm giác nóng ở lòng bàn tay, lòng bàn chân và ngực.

Đậu xanh có tác dụng thanh nhiệt dưỡng âm, trong khi hạt ý dĩ lợi tiểu trừ thấp. Tuy nhiên, cả hai đều có tính hàn, ăn trực tiếp có thể gây hại cho tỳ vị. Bước quan trọng là xào. Lấy một nắm đậu xanh và một nắm hạt ý dĩ, cho vào chảo không dầu, xào trên lửa nhỏ.

Xào đậu cho đến khi chúng chuyển sang màu vàng nâu và tỏa ra mùi thơm caramel đậm đà. Quá trình này mất khoảng 8 đến 10 phút. Việc xào có thể làm thay đổi các đặc tính dược liệu của nguyên liệu, làm giảm tính mát và làm cho chúng trung tính hơn, tập trung hơn vào việc bổ âm và thanh nhiệt mà không gây hại cho tỳ vị.

Lấy khoảng 20 gram đậu và gạo xào mỗi lần, thêm 5 quả táo đỏ đã bỏ hạt, thêm nước và nấu trong 20 phút. Sau khi tắt bếp, rắc thêm một ít kỷ tử.

Loại trà này có hương thơm rang đặc trưng, hòa quyện với vị ngọt của táo đỏ. Trà rất thích hợp cho những người thường xuyên thức khuya, bị khô miệng và họng, đỏ mắt, và nóng lòng bàn tay, lòng bàn chân.

Nếu bạn đang trải qua những thay đổi tâm trạng và cảm giác tức ngực, hãy thử trà Phật Thủ, vỏ quýt và hoa hồng. Nếu bạn bị khô miệng rõ rệt, mắt đỏ và nóng lòng bàn tay, lòng bàn chân, trà đậu xanh, ý dĩ và táo đỏ sẽ thích hợp hơn.