Vóc dáng thể hiện tuổi tác hơn cả nếp nhăn! Hé lộ bài tập chống lão hóa của các sao nữ 40+, tập đúng chỗ giúp trẻ ra 10 tuổi

Nhiều người chỉ tập trung "chống lão hóa" cho da mặt, nhưng thực tế, thứ dễ làm lộ dấu hiệu tuổi tác nhất lại thường là vóc dáng! Vai u thịt bắp, lưng còng, các đường nét chảy xệ không chỉ khiến bạn trông thiếu sức sống mà còn làm tăng cảm giác mệt mỏi. Những năm gần đây, ngày càng nhiều sao nữ chuyển trọng tâm sang việc "quản lý tư thế và đường nét cơ bắp" thông qua rèn luyện hàng ngày và các động tác điều chỉnh đơn giản để duy trì trạng thái tốt nhất.

Dưới đây là tổng hợp bí quyết tập luyện của 5 sao nữ giúp lưng thon, bụng phẳng, tay săn chắc để sở hữu vóc dáng trẻ trung hơn!

Son Ye-jin: Tập lưng để tạo đường nét săn chắc

Vừa bước sang tuổi 44, "Tam đại mỹ nhân" Son Ye-jin vẫn duy trì được khí chất và vóc dáng đỉnh cao. Cô giữ thói quen vận động lâu năm, ngoài niềm đam mê với Golf, cô còn kết hợp Pilates và TRX. Gần đây, vì thường xuyên diện váy dạ hội tham gia sự kiện, cô đặc biệt tăng cường "tập luyện nhóm cơ lưng" để phần thân trên trông thanh mảnh, sắc nét hơn.

Khi cơ lưng yếu, bạn dễ bị gù lưng và rụt vai, không chỉ khiến thân hình trông dày hơn mà còn làm các đường nét trên khuôn mặt có xu hướng chảy xệ! Điều này liên quan đến sự liên kết của các mô cơ: lưng, cổ và đường xương hàm thực tế kéo dãn lẫn nhau.

Khi lưng ổn định và tư thế được cải thiện, nó sẽ nâng đỡ trọng lượng đầu và cổ tốt hơn, giúp đường nét khuôn mặt thon gọn hơn. Các bài tập của cô bao gồm "Lat Pulldown" và "Seated Cable Row" để tăng cường cơ xô và cơ trám, giúp mở rộng lồng ngực, cải thiện gù lưng.

Ha Ji-won: Giãn cơ + Tập Core để duy trì sự nhẹ nhàng

"Nữ hoàng phim truyền hình" 47 tuổi Ha Ji-won gần đây trở thành tâm điểm chú ý nhờ nhan sắc không tuổi khi quảng bá phim mới Climax. Bí quyết của cô ngoài việc ăn nhạt, uống nước chanh mỗi ngày và dùng dầu olive nguyên chất, còn nằm ở sự tự giác trong vận động.

Triết lý thể thao của cô không phải là cường độ cao mà là "ổn định và lâu dài". Cô tập trung vào giãn cơ kết hợp với Cardio và rèn luyện sức bền cơ bản để cơ thể linh hoạt. Pilates và Yoga là thực đơn cố định giúp cô tăng cường nhóm cơ Core (bụng, sàn chậu), cải thiện sự dẻo dai. Khi cơ trọng tâm vững chắc, tư thế đứng và đi bộ sẽ tự nhiên thẳng thớm, giúp diện mạo trông trẻ trung và có thần thái hơn.

Thư Kỳ: Ép dẻo + Thói quen sinh hoạt tạo nên đường nét

Ở tuổi 49, Thư Kỳ luôn là đại diện cho vẻ đẹp "đóng băng thời gian". Cô từng nói: "Béo lên 5kg là giới hạn cuối cùng của tôi", cho thấy sự tự kỷ luật cực cao. Ngoài tập luyện đều đặn, cô rất coi trọng các thói quen nhỏ:

Đứng khoảng 30 phút sau khi ăn: Giúp tiêu hóa, giảm tích mỡ vùng bụng.

Yoga và giãn cơ: Giúp thả lỏng các cơ bị căng cứng, duy trì cảm giác đường nét cơ thể được kéo dài.

Gác chân trước khi ngủ: Hỗ trợ tuần hoàn phần thân dưới, giảm sưng phù chân.

Tần Lam: Tập cơ tam đầu để cải thiện bắp tay chảy xệ

"Phú Sát hoàng hậu" Tần Lam ở tuổi 46 vẫn sở hữu thân hình cực phẩm, đặc biệt là cánh tay và bờ vai thon gọn. Cô ưu tiên các bài tập tác động thấp như đi bộ nhanh, tập tạ nhẹ, Yoga nóng để đổ mồ hôi ổn định và thúc đẩy trao đổi chất.

Để loại bỏ phần "cánh tay áo" (mỡ thừa bắp tay) dễ gây già nua, cô đặc biệt tập động tác "Overhead Dumbbell Tricep Extension" (duy trì tạ qua đầu) để rèn luyện cơ tam đầu phía sau cánh tay. Động tác này cải thiện hiệu quả tình trạng bắp tay lỏng lẻo, giúp cánh tay săn chắc và tăng độ tinh tế cho toàn bộ thân trên.

Lời kết: Chìa khóa chống lão hóa của các sao nữ không nằm ở một bài tập đơn lẻ mà là "duy trì khối lượng cơ bắp lâu dài + tư thế tốt". Khi các đường nét cơ thể được nâng đỡ và tư thế chuẩn xác, bạn sẽ tự nhiên trông trẻ trung và đầy sức sống. So với việc chỉ chăm chút cho da mặt, bắt đầu điều chỉnh từ vóc dáng sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt và bền vững hơn!