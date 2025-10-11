Trong địa hạt những truyền hình thực tế đang hot, hiếm có chương trình nào giữ được sức nóng bền bỉ suốt nhiều mùa như 2 Ngày 1 Đêm. Tính đến hiện tại, 2 Ngày 1 Đêm đã duy trì được 4 mùa, đi qua rất nhiều tỉnh thành nhưng dàn cast vẫn giữ nguyên là Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Cris Phan, HIEUTHUHAI, Lê Dương Bảo Lâm. Không chiêu trò, không phụ thuộc vào scandal hay drama, show này lại khiến người xem gắn bó bởi sự dung hòa giữa tiếng cười, cảm xúc và lan toả nét đẹp văn hóa vùng miền Việt Nam. Nếu như 2 Ngày 1 Đêm giúp HIEUTHUHAI thăng hạng sự nghiệp, Cris Phan tăng độ nhận diện, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy nhận được thiện cảm của khán giả thì Trường Giang là "ca lạ" khi khen - chê lẫn lộn, sơ hở là vướng vào ồn ào thái độ.

Sau 4 mùa phát sóng, vai trò của Trường Giang đang trở thành đề tài gây tranh cãi. Trên Threads vừa xuất hiện một cuộc tranh cãi dữ dội liên quan đến việc "2 Ngày 1 Đêm sẽ thành công hơn nếu không có Trường Giang". Có ý kiến cho rằng chương trình sẽ trẻ trung và mới mẻ hơn nếu không có Trường Giang, nhưng cũng không ít người khẳng định 2 Ngày 1 Đêm sẽ mất đi bản sắc nếu thiếu anh. Giữa hai luồng quan điểm đối nghịch ấy, câu hỏi đặt ra là: Trường Giang đang "kìm hãm" chương trình hay chính anh là người giúp nó đứng vững giữa thị trường gameshow đang ngày càng khốc liệt?

Trường Giang bị kéo vào cuộc tranh luận có phù hợp với 2 ngày 1 đêm không?

Giữa dàn cast trẻ trung và năng động của 2 Ngày 1 Đêm, Trường Giang giống như người cân bằng, giữ nhịp cho chương trình. Bởi lẽ so với các thành viên còn lại thì Trường Giang là nhân vật có rất nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm sống. Nam danh hài đã nhiều lần khiến dàn cast kinh ngạc vì kiến thức cuộc sống cũng như sự am hiểu với nhiều lĩnh vực.

Ở mùa 1, rõ ràng Trường Giang cũng là người có độ nhận diện cao nhất trong số các thành viên còn lại. Trường Giang cũng là người giúp khán giả kết nối gần hơn với dàn cast, tạo sự chú ý cho khán giả trong những ngày đầu 2 ngày 1 đêm lên sóng. Nhiều phân đoạn quay ngoài đời thực, từ việc trò chuyện với người dân miền núi, ăn bữa cơm giản dị ở miền Tây, hay cùng đồng đội lăn xả qua thử thách đều cho thấy Trường Giang luôn là người gợi mở sự gần gũi, giúp khán giả thấy được cái đời, cái thật của nghệ sĩ Việt. Đó là thứ mà không phải ai nào cũng đủ trải nghiệm để làm được.

Từ những ngày đầu chương trình lên sóng, Trường Giang là người có độ nhận diện cao nhất

Theo dõi hành trình của Trường Giang tại 2 Ngày 1 Đêm từ những tập đầu tiên, có thể thấy anh không phải người tạo ra tiếng cười ồn ào nhất, nhưng lại là người giữ cho mọi thứ vận hành nhịp nhàng, vừa vặn và có chiều sâu. Trong show, Trường Giang giống như "sợi dây kết nối" vô hình giữa các thành viên, anh là người biết khi nào cần làm dịu, khi nào cần đẩy cao cảm xúc để giữ cho cả nhóm luôn đồng điệu. Nam danh hài hiểu rõ tính cách của từng người: sự hoạt náo và lầy lội của Dương Lâm, nét rụt rè nhưng thông minh của Cris Phan, sự hiền lành và duyên dáng của Ngô Kiến Huy, độ ngây ngô và hồn nhiên của HIEUTHUHAI, cùng sự điềm tĩnh, trầm tư của Kiều Minh Tuấn. Những cá tính tưởng chừng đối lập ấy, nhờ Trường Giang mà hòa quyện thành một tổng thể hài hòa, nơi mỗi thành viên đều có đất thể hiện mà không ai bị lấn át.

Trường Giang như "anh cả" kết nối các thành viên trong chương trình, tạo nên một tổng thể như hành trình của các anh em thân thiết chứ không phải dàn nghệ sĩ đi trải nghiệm cùng nhau

Sự kết nối và ấm áp của Trường Giang thể hiện rõ nhất qua việc anh là người đề nghị dàn cast ngồi lại, để âm thầm động viên Lê Dương Bảo Lâm trong ngày nam diễn viên hay tin mẹ vợ mất. Trường Giang kể Lê Dương Bảo Lâm nhận tin dữ lúc hơn 12 giờ đêm, sau đó nam diễn viên đã trốn vào một góc. Thấy biểu hiện của Lê Dương Bảo Lâm thì Trường Giang, Ngô Kiến Huy, HIEUTHUHAI cùng một số thành viên trong ekip không ngủ mà ngồi bên dưới nhà để đốt lửa. Kiều Minh Tuấn cho biết Trường Giang đã gọi các nghệ sĩ lại nhắn nhủ: "Anh em mình cố gắng nha, cố gắng vươn lên nha".

Trường Giang chia sẻ: "Trong buổi tối biến cố xảy ra, tôi, Hiếu và Huy đốt lửa lên. Khi đó mọi người mới hỏi: 'Mai quay sớm mà bây giờ đốt lửa chi?', tôi mới nói mọi người cùng ngồi lại đây đi để Lâm biết còn có mọi người ở đây. Chúng tôi ngồi hoài vì biết Lâm sẽ không xuống, đã chui vào 1 góc nào đó ngồi buồn và khóc, cũng không ai dám lên hỏi. Chúng tôi cứ ngồi hoài ở đó, để cho Lâm biết lúc nào cũng có anh em bên cạnh dù không ai phụ gì hay nói tiếng nào". Hành động này của Trường Giang từng khiến Lê Dương Bảo Lâm vô cùng xúc động.

Khi gia đình Lê Dương Bảo Lâm có biến cố, dàn nghệ sĩ lẳng lặng đốt lửa ngồi bên dưới nhà để nam diễn viên không thấy cô đơn

Nam danh hài cho biết các nghệ sĩ đã đốt lửa ngồi bên dưới nhà trong khi Lê Dương Bảo Lâm trốn vào một góc để buồn và khóc

Trường Giang nhiều lần cho lời khuyên, có những hành động thể hiện sự tử tế, ấm áp với các anh em

Không chỉ gắn kết nội bộ, Trường Giang còn là "nhịp cầu" giữa dàn cast với các khách mời trong mỗi tập phát sóng. Ở những tình huống gượng gạo hay khách mời còn ngại tương tác, anh luôn là người mở lời đầu tiên, dẫn dắt không khí bằng sự dí dỏm và tinh tế của mình. Cách Trường Giang trò chuyện, gợi chuyện, hay khéo léo đan xen những câu nói chân thành giúp mọi người xích lại gần nhau hơn. Chính nhờ vậy, 2 Ngày 1 Đêm không chỉ là một chương trình thực tế, mà trở thành một hành trình đầy ấm áp, nơi tiếng cười, tình đồng đội và sự kết nối giữa con người với con người được đặt lên hàng đầu.

Trường Giang không chỉ giúp các nghệ sĩ đến gần nhau hơn, mà còn khiến họ nhận ra những thông điệp sống, từ đó lan toả năng lượng tích cực đến khán giả. Như HIEUTHUHAI từng chia sẻ câu chuyện về hình xăm của mình. Cụ thể, nam rapper kể: "Sau chương trình tôi có 1 hình xăm, lấy cảm hứng từ 1 câu đố của anh Giang ở tập 1. Anh Giang đố là: 'Nếu có 1 đường thẳng, làm sao để nó ngắn hơn?'. Và điều đầu tiên mà mọi người nghĩ đến là phải tác động đến nó, phải cắt đi, bôi đi, che đi,... Nhưng anh Giang nói không, mình phải vẽ thêm 1 đường dài hơn thì đường thẳng ban đầu sẽ tự động ngắn lại mà không cần tác động lên nó.

Cũng giống như cuộc đời này, mình sẽ không làm hại ai hết, lúc nào cũng phải cố gắng để tự phát triển bản thân thật nhiều, thì lúc đó mới vượt qua người khác được. Tôi cảm thấy điều này rất hay và rất tâm đắc nên quyết định sẽ xăm nó lên mình. Đây sẽ là châm ngôn sống và sẽ theo tôi đi hết cuộc đời này. Hình xăm này cũng dựa trên nét vẽ của anh Giang ngày hôm đó luôn".

Trường Giang cũng nhiều lần khơi gợi được cảm xúc, giúp HIEUTHUHAI thoải mái trải lòng hơn

Trường Giang còn là cầu nối văn hóa của chương trình. 2 Ngày 1 Đêm không đơn thuần là gameshow sinh tồn, mà là một hành trình du lịch - văn hóa trải dài khắp vùng miền đất nước. Với kinh nghiệm từng làm các show ẩm thực và trải nghiệm cuộc sống, Trường Giang mang đến cho khán giả kiến thức chân thực về từng địa phương mà đoàn đi qua. Anh biết cách giao lưu với người dân bản địa, hiểu cách ứng xử sao cho thân thiện, đồng thời truyền tải được nét văn hóa đặc trưng của từng vùng miền qua những phong tục văn hoá hay món ăn. Ở góc độ này, không ngoa khi nói rằng khó ai trong showbiz Việt vượt qua được Trường Giang. Thật sự, kiến thức của Trường Giang tốt, truyền đạt và lan toả cũng tốt!

Có ý kiến cho rằng Trường Giang khiến chương trình trở nên an toàn và ít bùng nổ hơn. Nhưng chính sự chân thành đó lại là điều giữ cho 2 Ngày 1 Đêm đi được đến mùa thứ tư, điều mà rất ít chương trình thực tế Việt Nam làm được. Nếu HIEUTHUHAI hay Dương Lâm là ngọn lửa, thì Trường Giang chính là ngọn đèn, không rực rỡ nhưng soi sáng đường đi. Anh khiến khán giả không chỉ bật cười, mà còn cảm thấy ấm lòng. Những khoảnh khắc anh chia sẻ với người dân khó khăn, động viên đồng đội hay rơi nước mắt trước cảnh đời mưu sinh đó chính là điểm chạm cảm xúc giúp 2 Ngày 1 Đêm vượt qua ranh giới của một gameshow thông thường, trở thành "món ăn tinh thần" đúng nghĩa.

Trường Giang có kiến thức tốt về văn hoá, bản sắc vùng miền - đây là một trong những yếu tố phù hợp với chương trình

Trường Giang không quá hài nhưng là người làm tốt vai trò lan toả, kết nối

Nếu Trấn Thành trở lại Running Man Vietnam để chứng minh anh sinh ra là dành cho những chương trình thực tế nơi tốc độ, sự ứng biến và biểu cảm chiếm trọn spotlight, thì Trường Giang là nhân tố không thể thiếu ở 2 Ngày 1 Đêm.Trấn Thành biết cách khuấy động, dẫn dắt cảm xúc khán giả theo kiểu bùng nổ, trong khi Trường Giang chọn cách kết nối bằng sự gần gũi, chân thành. Nếu hoán đổi vị trí, có lẽ cả hai đều sẽ khó làm tốt vai trò của người kia. Mỗi người nghệ sĩ đều có "đất diễn" riêng, nơi cá tính, năng lượng và tinh thần của họ được phát huy trọn vẹn nhất. Và chính khi được đặt đúng vị trí, họ mới thực sự tỏa sáng, mang đến cho khán giả những chương trình giải trí đúng nghĩa và đầy cảm xúc.

Khó có thể phân định Trấn Thành - Trường Giang ai hot hơn ở show thực tế nhưng có thể cho rằng Trấn Thành hợp với Running Man Việt thì Trường Giang vừa vặn cho 2 ngày 1 đêm

Sau tất cả tranh cãi, có lẽ điều khiến 2 Ngày 1 Đêm vẫn được yêu mến chính là cảm giác "thật" mà khán giả nhận được sau mỗi chuyến đi. Và ở trung tâm của cảm xúc ấy, Trường Giang vẫn là người giữ nhịp, dung hòa và truyền năng lượng tích cực. Anh có thể không còn tạo bất ngờ hay bùng nổ như thuở đầu, nhưng lại là người giúp show bền bỉ qua năm tháng. Thời gian tới, 2 Ngày 1 Đêm có thể cần làm mới hơn về format, thử thách hay góc nhìn, nhưng một điều gần như chắc chắn: Trường Giang vẫn là "anh cả" và thành viên không thể hiếu của chương trình.

Có thể cho rằng, 2 ngày 1 đêm sẽ không thể có được vị trí như hiện tại nếu không có Trường Giang nói riêng và các thành viên còn lại nói chung.