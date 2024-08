2 nữ rapper đỉnh nhất thế hệ Gen Z đã hoàn toàn thay đổi: Người cạo đầu làm từ thiện, người phẫu thuật thẩm mỹ

Pháo và tlinh có thể xem là đại diện của “gót hồng” làng Rap đình đám nhất ở thời điểm hiện tại. Nếu như Pháo ghi dấu ấn tại King Of Rap 2018 thì tlinh lại mang đến làn gió mới cho Rap Việt 2020. Ở thời điểm này, Pháo và tlinh không chỉ được yêu thích bởi tài năng mà còn tạo được sức hút nhờ vẻ ngoài cá tính. Thế nhưng ở hiện tại, nhan sắc mới nhất của cả hai lại khiến công chúng phải ngỡ ngàng.

Pháo cạo đầu xuống tóc gây sốc nhưng nguyên nhân khiến ai cũng tán dương

Vào những ngày đầu tháng 8, cộng đồng mạng không khỏi “ngơ ngác bật ngửa” khi nàng rapper Pháo xuất hiện tại một buổi họp báo chương trình truyền hình thực tế với diện mạo đã cạo đầu, xuống tóc. Dù sự kiện có sự tham gia của rất nhiều mỹ nhân Vbiz nhưng tất cả lại bị “lu mờ” trước vẻ ngoài nổi bật của Pháo. Màn “chơi lớn” này khiến nhiều người cho rằng cô muốn phá bỏ giới hạn bản thân khi gia nhập môi trường quân đội trong 8 ngày.

Rapper Pháo cá tính với diện mạo “đầu đinh” tại buổi họp báo show thực tế

Cho đến ngày 6/8, Pháo đã tiết lộ về câu chuyện đằng sau mái tóc của mình. Không hề vì mục đích chơi nổi giữa sự kiện hay giật spotlight của hội chị em, nữ rapper sinh năm 2003 đã quyết định cắt tóc để thực hiện việc làm ý nghĩa đó chính là hiến tặng tóc cho bệnh nhân bị ung thư. Hành động này của Pháo khiến công chúng bất ngờ và nhận được những lời khen từ đông đảo netizen cũng như các nghệ sĩ Việt.

Tại tiệm cắt tóc, Pháo chia sẻ: "Em suy nghĩ khá lâu rồi. Em muốn đi hiến tóc mà cái độ dài tóc của em không đủ. Đạt đủ tiêu chuẩn đi hiến tóc thì em cần đủ 40 phân nên anh cắt làm sao cho đủ nhé. Tự em sẽ cầm tóc đấy đem đi đến tận nơi gửi cho người ta".

Ý nghĩa đằng sau hành động xuống tóc của Pháo nhận về nhiều lời tán dương

Nhan sắc vô cùng “slay” của Pháo trên sân khấu gần đây

Hình ảnh của Pháo ở hiện tại giành được nhiều lời khen ngợi

So với King Of Rap 2018, giờ đây Pháo đã thay đổi ngoại hình hoàn toàn

Hình ảnh với mái tóc dài của Pháo trước đó

tlinh phẫu thuật thẩm mỹ xong được so sánh với cả showbiz

Chỉ với đoạn clip “đu trend” được đăng tải trên TikTok, tlinh khiến cho cộng đồng mạng tưởng đâu đang được nhìn thấy rất nhiều người nổi tiếng trong showbiz. Theo đó trong đoạn clip được chia sẻ, nhiều người nhận xét sau khi can thiệp dao kéo, nhan sắc của tlinh ngày một khác so với thời điểm thi Rap Việt. Cô nàng được so sánh với Hoa hậu Thanh Thủy, DJ Mie và cả… danh hài Việt Hương.

Clip tlinh “đu trend” trên MXH TikTok

tlinh thể hiện vũ đạo sexy trong video

Ngay lập tức được so sánh nhan sắc với DJ Mie

Hoa hậu Thanh Thủy

… và cả danh hài Việt Hương

Sau khi thay đổi một vài đường nét trên gương mặt, tlinh hiện tại cho thấy nhan sắc đã nâng hạng hơn rất nhiều. Không còn là một nàng tlinh baby, nhí nhảnh thuở mới tham gia Rap Việt, tlinh của hiện tại đã đằm thắm hơn và bộc lộ rõ nét cá tính, quyến rũ và gây sự trầm trồ mỗi lần xuất hiện.

tlinh trong buổi biểu diễn vào giữa tháng 8 vừa qua