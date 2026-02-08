Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

2 thứ được chị Thông mang từ tận Bản Liền và TP.HCM, mất gần 1 ngày di chuyển mới tới nơi

08-02-2026 - 20:56 PM | Lifestyle

Không chỉ mang theo sự háo hức lần đầu dự Gala WeChoice Awards 2025, gia đình chị Vàng Thị Thông còn cẩn thận chuẩn bị 2 món quà "rất Bản Liền", vượt quãng đường dài gần 1 ngày để kịp tới TP.HCM.

Vừa mới đây, gia đình chị Vàng Thị Thông đã có mặt tại TP.HCM để tham dự Gala WeChoice Awards 2025. Đằng sau khoảnh khắc xuất hiện rạng rỡ tại sự kiện là một hành trình di chuyển khá dài, bắt đầu từ Bản Liền (Lào Cai), tới Hà Nội rồi tiếp tục bay vào TP.HCM, nhưng điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là việc chị Thông vẫn mang theo 2 món đặc sản quen thuộc của quê nhà làm quà cho những người em thân thiết.

2 thứ được chị Thông mang từ tận Bản Liền và TP.HCM, mất gần 1 ngày di chuyển mới tới nơi - Ảnh 1.

Gia đình chị Thông tới dự dự Gala WeChoice Awards 2025

Theo chia sẻ, gia đình chị Thông rời Bản Liền từ chiều tối ngày 5/2. Từ nhà, cả gia đình di chuyển xuống bến xe Bắc Hà, sau đó bắt xe về Hà Nội rồi tiếp tục bay vào TP.HCM. Tổng thời gian di chuyển kéo dài gần 1 ngày, đến trưa 6/2 gia đình có mặt tại TP.HCM. Dù quãng đường xa và khá mệt, nhưng ai nấy đều giữ tinh thần thoải mái, háo hức chờ đến đêm Gala WeChoice Awards 2025 diễn ra vào tối 7/2.

Trong hành trình dài ấy, chị Thông vẫn không quên chuẩn bị quà từ Bản Liền. Món đầu tiên là trà shan tuyết - đặc sản đã gắn liền với vùng đất chị đang sinh sốngvà cũng là sản phẩm được nhiều người biết đến nhất. Những cây trà shan tuyết mọc trên núi cao, búp trà phủ lớp lông tơ trắng mịn, được người dân địa phương chăm sóc và thu hái thủ công. Với nhiều du khách, trà shan tuyết Bản Liền không chỉ là thức uống mà còn là món quà mang theo hương vị núi rừng, nên hầu như ai từng ghé Bản Liền cũng muốn mua về làm quà.

2 thứ được chị Thông mang từ tận Bản Liền và TP.HCM, mất gần 1 ngày di chuyển mới tới nơi - Ảnh 2.

(Ảnh: Châu Anh)

2 thứ được chị Thông mang từ tận Bản Liền và TP.HCM, mất gần 1 ngày di chuyển mới tới nơi - Ảnh 3.

Chị Thông mang trà shan tuyết đến TP.HCM để tặng những người em thân thiết (Ảnh: Jun Phạm)

Món thứ hai là bánh chưng gù - một món bánh truyền thống không thể thiếu trong dịp Tết của người dân nơi đây. Bánh chưng gù có hình dáng khá đặc biệt, không vuông vức như bánh chưng thường thấy mà hơi dài nhô cao ở phần giữa, tạo thành dáng "gù" đặc trưng. Bánh được gói bằng tay, buộc lạt chặt. Cách gói khiến chiếc bánh trông mộc mạc, chắc tay và mang đậm dấu ấn vùng cao. Với chị Thông, bánh chưng gù không chỉ là món ăn ngày Tết mà còn là một phần ký ức, văn hóa của quê hương Bản Liền.

2 thứ được chị Thông mang từ tận Bản Liền và TP.HCM, mất gần 1 ngày di chuyển mới tới nơi - Ảnh 4.
2 thứ được chị Thông mang từ tận Bản Liền và TP.HCM, mất gần 1 ngày di chuyển mới tới nơi - Ảnh 5.
2 thứ được chị Thông mang từ tận Bản Liền và TP.HCM, mất gần 1 ngày di chuyển mới tới nơi - Ảnh 6.

(Nguồn: Uyên Đoàn)

Có thể thấy, dù vào TP.HCM để tham dự một sự kiện lớn, gia đình chị Thông vẫn giữ thói quen rất giản dị: đi xa nhưng không quên mang theo quà quê. Hai món đặc sản nhỏ bé ấy vừa là tấm lòng của người con vùng cao, vừa là cách chị Thông mang hương vị Bản Liền theo suốt hành trình dài gần một ngày, từ núi rừng đến thành phố nhộn nhịp.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên do Công ty Cổ phần VCCorp tổ chức, nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình lan tỏa giá trị tích cực tới cộng đồng. Năm 2025, WeChoice Awards trở lại với thông điệp "Viết tiếp câu chuyện Việt Nam" – kể tiếp những câu chuyện về một Việt Nam vươn mình mạnh mẽ, kiêu hãnh, giàu nhiệt huyết và tinh thần cống hiến cho tương lai.

Cổng gửi bình chọn đã chính thức khép lại, kết quả chính thức của các hạng mục giải thưởng sẽ được công bố tại đêm Gala Vinh danh và Trao giải vào tối ngày 7/2. Thông tin chi tiết về kết quả và các hạng mục giải thưởng sẽ được cập nhật trên wechoice.vn.

2 thứ được chị Thông mang từ tận Bản Liền và TP.HCM, mất gần 1 ngày di chuyển mới tới nơi - Ảnh 7.

Hàng trăm khán giả Hà Nội vây kín dàn Tân binh toàn năng trước thềm concert 50.000 người

Theo Châu Anh

Phụ nữ số

