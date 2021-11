2 thực phẩm “đại kỵ” với dưa chuột, ăn cùng dễ gây tiêu chảy, hại đường tiêu hóa: Nhiều người vẫn vô tư kết hợp trong bữa cơm hàng ngày mà không biết

Nói đến việc giữ gìn sức khỏe, có thể xem người trung niên và người cao tuổi hiện nay là những bậc thầy chính hiệu.

Hiện giờ họ có thời gian rảnh rỗi ở nhà, mỗi ngày đều dành thời gian để nấu cơm cho gia đình. Những bữa cơm này rất đặc biệt, không những ngon mà giàu dinh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe.

Hôm nay hãy cùng tìm hiểu về 2 điều “đại kỵ” cần lưu ý khi chế biến và sử dụng dưa chuột. Đặc biệt là điều thứ hai, rất nhiều người nhầm điều “đại kỵ” này là một món ngon.

Dưa chuột là một thực phẩm quen thuộc trong bữa cơm thường ngày

Dưa chuột là loại rau quả cực kỳ phổ biến trong cuộc sống thường ngày. Chúng ta đều biết rằng dưa chuột có rất nhiều tác dụng tốt với sức khỏe, ví dụ như giảm cân. Ăn một quả dưa chuột vào buổi tối có thể làm tăng cảm giác no lâu, làm giảm cảm giác thèm ăn, giúp ích lớn cho việc giảm cân.

Bên cạnh đó, dưa chuột rất giàu dinh dưỡng. Ăn dưa chuột thường xuyên có thể kéo dài tuổi thọ và chống lão hóa. Tuy nhiên, hãy chú ý 2 điều “đại kỵ” khi chế biến và sử dụng dưa chuột để tránh gây hại cho sức khỏe.

1. Không ăn dưa chuột với cà chua

Nhiều người yêu thích ăn salad thường trộn chung 2 loại rau quả này cùng nhau. Tuy nhiên, khi kết hợp 2 loại rau quả này sẽ dẫn tới hiện tượng đầy bụng, khó chịu.

Không nên ăn dưa chuột cùng với cà chua

Vậy vì lý do gì mà không thể ăn dưa chuột với cà chua?

Các tri thức khoa học chỉ ra rằng, trong dưa chuột có enzym phân hủy vitamin C của một số loại củ quả, trong khi đó, cà chua lại là một thực phẩm rất giàu vitamin C. Do đó, khi ăn dưa chuột cùng với cà chua, các chất dinh dưỡng trong chúng rất dễ bị mất đi.

2. Không ăn dưa chuột với lạc (đậu phộng)

Có rất nhiều người hay ăn dưa chuột và lạc trong cùng một bữa, thậm chí có người còn ăn đến cả một đĩa lạc, đặc biệt là những người thích ăn nhậu. Trước khi ăn món chính, nhiều người thường gọi món khai vị là lạc và dưa chuột.

Ăn dưa chuột cùng với lạc không tốt cho hệ tiêu hóa

Trên thực tế, việc ăn cả lạc và dưa chuột cùng lúc là không khoa học. Bản thân dưa chuột sống có vị ngọt, tính hàn, trong khi đó, lạc (đậu phộng) chứa nhiều chất béo. Ăn hai loại thực phẩm này cùng lúc sẽ rất dễ bị đau bụng, chướng bụng, tiêu chảy. Đặc biệt, những người mắc bệnh về dạ dày càng phải chú ý điều này.

Dưa chuột là một loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, khi chế biến và sử dụng vẫn còn những lưu ý mà chúng ta cần phải biết để xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh và có lợi cho sức khỏe nhất.