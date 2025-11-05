2 tuần nữa có 2 con giáp gặp thời đổi vận, sự nghiệp lên hương, 1 con giáp lại cần thận trọng

Tuổi Dần

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dần luôn nằm trong số những con giáp thông minh, độc lập, bản lĩnh nhất. Với sự mạnh mẽ và quyết liệt của mình, chỉ cần chọn đúng mục tiêu và nỗ lực hết mình là tuổi Dần có thể tạo ra những bước đột phá lớn trong sự nghiệp. Đây cũng là lý do con giáp tuổi Dần một khi đã quyết tâm thì sẽ gặt hái những thành công rực rỡ, có cuộc sống đủ đầy không thiếu thứ gì.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 hứa hẹn sẽ là một năm để con giáp tuổi Dần thể hiện khả năng của mình. Bằng sự nhiệt huyết và nỗ lực cùng sự hỗ trợ của vận may, dự đoán con giáp này sẽ có thể xây dựng cho mình một cuộc sống sung túc, dư dả, thậm chí là giàu có.

(Ảnh minh họa)

Với sự xuất hiện của các cát tinh như Thiên Đức, Phúc Đức, Phúc Tinh, tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để làm giàu.

Trong tử vi học, Thiên Đức là sao chủ về những điều tốt lành, may mắn trong cuộc sống nói chung. Người được cát tinh này chiếu rọi thì làm gì cũng có được sự hỗ trợ và có kết quả tốt. Trong khi đó, sao Phúc Đức chủ về sự giàu có, thịnh vượng, thăng tiến và danh tiếng. Có sao Phúc Đức trong lá số tử vi, con giáp này làm gì cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ nên mọi sự dễ được hanh thông.

Tử vi học có nói, chỉ 2 tuần nữa, khi tháng 10 âm gõ cửa, tuổi Dần sẽ chính thức bước vào giai đoạn may mắn bậc nhất trong năm Ất Tỵ. Được lục hợp soi rọi, thiên thời địa lợi hòa hợp, con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn cả trong chuyện công việc lẫn tình duyên. Dù làm công ăn lương hay tự kinh doanh, đầu tư thì con giáp tuổi Dần đều dễ bề thành công, chỉ cần nỗ lực sẽ không thiếu tiền tiêu. Người độc thân cũng có cơ hội gặp được ý trung nhân để tính chuyện trăm năm.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp với lối giao tiếp nhẹ nhàng mà hiệu quả, đi lên từ sự nỗ lực âm thầm của bản thân. Không cần hành động đao to búa lớn, tuổi Mão luôn lấy sự chăm chỉ và kiên trì của mình làm động lực vươn lên và gặt hái thành công lớn trong sự nghiệp.

Tử vi học có nói, năm Ất Tỵ 2025 sẽ mang lại cho tuổi Mão cả cơ hội và thách thức. Tùy cơ ứng biến sẽ là chìa khóa để con giáp này hóa giải những điều chưa thuận lợi với họ và tận dụng các cơ hội đến với họ ở mức cao nhất.

(Ảnh minh họa)

Với các cát tinh hỗ trợ, con đường sự nghiệp cũng như cuộc sống của con giáp tuổi Mão sẽ có nhiều thuận lợi. Đáng kể nhất trong số đó phải kể đến là sao Lộc Huân, một cát tinh chủ về sự thăng tiến, địa vị và danh tiếng trong xã hội. Được sao Lộc Huân chiếu rọi, tuổi Mão có cơ hội được quý nhân hỗ trợ, công thành danh toại, vừa có tiền vừa có quyền.

Con giáp này còn có sao Dịch Mã trợ giúp. Đây là một sao chủ về sự thay đổi, cho thấy năm Ất Tỵ 2025 sẽ là một năm đem đến nhiều sự chuyển dịch tích cực cho tuổi Mão.

Cũng giống như tuổi Dần, tuổi Mão cũng đang tiến dần đến những ngày tháng mà vận đỏ rực rỡ nhất năm 2025. Cụ thể, chỉ 2 tuần nữa, khi tháng 10 âm mở ra, họ sẽ là con giáp đón lộc trời tới tấp. Tuổi Mão là con giáp không mạnh mẽ và quyết liệt như tuổi Dần, nhưng lại có sự nỗ lực và kiên trì đáng nể. Nếu biết nắm bắt cơ hội tuyệt vời này, tuổi Mão sẽ có thể dễ dàng biến nó thành tiền bạc và trở thành một trong những con giáp giàu có nhất trong tháng 10 âm.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ là một trong những con giáp sở hữu nguồn năng lượng tích cực, tươi vui, từ đó thu hút vận may về với họ. Con giáp này cũng rất đa tài, thích hợp với nhiều ngành nghề và mở ra cơ hội thành công cho họ trong xã hội. Đây chính những ưu điểm giúp tuổi Tỵ gặt hái nhiều thành tựu trong cả công việc lẫn cuộc sống, từ đó mà trở nên giàu có.

(Ảnh minh họa)

Năm Ất Tỵ 2025, tuổi Tỵ có sự hỗ trợ của nhiều cát tinh mà đáng nói nhất trong số đó chính là sao Thiên Giải. Đây là một cát tinh chịu trách nhiệm cho việc giải ách, trừ hung, giảm bệnh tật, đề phòng và giảm tai họa, đồng thời mang lại phúc thọ và may mắn đặc biệt. Được sao tốt này chiếu rọi cũng giống như việc sở hữu một tấm bùa hộ mệnh tuyệt vời có thể giúp con giáp tuổi Tỵ vượt qua khó khăn, thử thách và đi tới thành công rực rỡ trong cuộc sống.

Ngoài sao Thiên Giải, tuổi Tỵ còn có sự hỗ trợ của 2 cát tinh khác là Kim Ngư và Bát Tọa nên sẽ được quý nhân tương trợ đúng lúc. Kim Ngư là sao tốt tượng trưng cho sự giàu có và thành công, còn Bát Tọa là sao tốt chủ về sự vinh hiển, học vấn, thi cử. Những người tuổi Tỵ dù đang công tác hay đang đi học cũng sẽ dễ gặt hái kết quả tốt trong năm Ất Tỵ.

Nếu như tuổi Dần và tuổi Mão là 2 con giáp sẽ có một tháng 10 âm đáng mong chờ ở trước mắt thì ngược lại, tuổi Tỵ lại cần có những sự thận trọng nhất định. Tử vi học có nói, tháng 10 âm, tuổi Tỵ cần phải chú ý trong chuyện chi tiêu và đầu tư để tránh thâm hụt tài chính. Bên cạnh đó, con giáp này cũng được khuyên không nên cho người khác vay tiền và nên chăm sóc sức khỏe thật tốt để phòng nguy cơ đau ốm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.