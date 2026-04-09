2 vợ chồng cùng bị đau lưng, đi khám phát hiện xương đã bị "ăn mòn", thủ phạm ẩn náu trong nhiều gia đình

Theo trang QQ, cách đây không lâu, bà Trương, một phụ nữ 61 tuổi đến từ Phúc Kiến (Trung Quốc), đã đến bệnh viện kiểm tra. Hơn một tháng nay, bà bị đau lưng dữ dội, mỗi khi cử động đều đau thắt lưng dữ dội. Thêm vào đó, hơn hai tháng trước, bà cũng bị sốt tái phát, có lúc lên tới 39 độ C. Sau khi điều trị tại một bệnh viện địa phương, cơn sốt đã được kiểm soát, nhưng tình trạng đau lưng vẫn không cải thiện đáng kể.

"Tôi không thể làm việc được nữa, cả đàn cừu chúng tôi nuôi và việc kinh doanh sữa cừu đều bị ảnh hưởng!", bà than thở.

Những lời nói đùa ấy hóa ra lại trở thành chiếc chìa khóa giúc các bác sĩ tìm được nguyên nhân bệnh của bà. Sự kết hợp của ba từ khóa "chăn cừu + sốt tái phát + đau lưng dai dẳng" ngay lập tức gợi nhớ đến một cái tên hiếm gặp cho các bác sĩ - bệnh brucellosis.

Bác sĩ gặng hỏi thêm chi tiết và phát hiện ra một điều còn quan trọng hơn: Chồng của bà Trương, cũng có những triệu chứng tương tự, nhưng ông ngại đến bệnh viện.

Bác sĩ lập tức làm thủ tục nhập viện cho bà Trương và liên tục dặn dò bà phải đảm bảo chồng bà cũng đến khám. "Cả hai người đều có cùng triệu chứng, nên rất có thể họ đều mắc cùng một bệnh. Không thể chậm trễ được nữa!".

Sau khi tham khảo ý kiến chi tiết và khám sức khỏe, bác sĩ đã đưa ra chẩn đoán sơ bộ rằng cả hai người có thể mắc bệnh viêm cột sống liên quan đến bệnh Brug. "Các mẫu máu được lấy để xét nghiệm, và các kiểm tra liên quan như chụp cộng hưởng từ (MRI) cũng được thực hiện".

Vài ngày sau, kết quả xét nghiệm đã có - cả hai vợ chồng đều “dương tính với kháng thể brucellosis”; chụp cộng hưởng từ (MRI) cũng cho thấy có dấu hiệu viêm rõ ràng ở các khoảng gian đốt sống và các đốt sống liền kề của cột sống thắt lưng.

Trong đó, tình trạng của chồng bà Trương nghiêm trọng hơn: cột sống thắt lưng của ông không chỉ bị nhiễm trùng mủ mà tình trạng viêm nhiễm còn lan vào ống sống, khiến cột sống thắt lưng của ông trở nên vô cùng không ổn định. Ông có nguy cơ gặp phải những hậu quả nghiêm trọng như tê liệt và đau nhức ở chân, yếu cơ, thậm chí là liệt toàn thân và tiểu không tự chủ bất cứ lúc nào.

Loại vi khuẩn này có thể "ăn mòn xương", và cột sống thắt lưng là bộ phận dễ bị tổn thương nhất.

Sau khi hội chẩn, cặp vợ chồng được chẩn đoán chính thức mắc bệnh viêm cột sống do vi khuẩn Brucella. Các bác sĩ ngay lập tức lập kế hoạch điều trị chống nhiễm trùng cho họ. Một tuần sau, các chỉ số viêm của họ dần ổn định, nhưng tổn thương ở cột sống thắt lưng vẫn cần phải phẫu thuật để sửa chữa.

Brucella là một loại trực khuẩn Gram âm. Virus này cư trú trong cơ thể các động vật bị nhiễm bệnh như cừu, bò và lợn, trong đó chủng ở cừu là độc hại nhất. Các con đường lây nhiễm phổ biến bao gồm lây truyền qua thực phẩm (chẳng hạn như uống sữa bò hoặc sữa cừu tươi chưa tiệt trùng, ăn thịt sống/chưa chín kỹ hoặc thịt nướng chưa chín kỹ ) và lây truyền qua tiếp xúc (chẳng hạn như tiếp xúc với dịch tiết từ động vật bị nhiễm bệnh).

Loại vi khuẩn này đặc biệt "xảo quyệt" và có thể né tránh sự "săn mồi" của hệ miễn dịch. Nó xâm nhập vào cột sống qua đường máu, giống như "gặm nhấm xương", phá hủy mô xương và gây viêm cột sống. Vùng cột sống thắt lưng là nơi dễ bị tổn thương nhất, với khoảng 78% bệnh nhân bị đau lưng dưới nghiêm trọng.

"Vì xương và đĩa đệm cột sống thắt lưng đã bị vi khuẩn 'ăn mòn', và ổ áp xe đã xâm lấn vào ống sống, nên trước tiên chúng tôi cần loại bỏ các tổn thương nhiễm trùng cho cặp vợ chồng này, sau đó cấy ghép xương sạch vào vùng xương bị khuyết. Chỉ sau khi xương lành hoàn toàn thì sự ổn định của cột sống thắt lưng mới được phục hồi". Các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật "loại bỏ tổn thương nhiễm trùng cột sống thắt lưng + ghép xương + cố định nội tủy bằng vít chân cuống" cho cặp vợ chồng này.

Cặp vợ chồng đã hồi phục rất tốt sau ca phẫu thuật. Trước khi xuất viện, bác sĩ nhiều lần nhắc nhở họ phải tuân thủ nghiêm ngặt các chỉ dẫn của bác sĩ về việc điều trị tiếp theo, và phải xử lý kịp thời bất kỳ con cừu nào bị bệnh ở nhà, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tốt để tránh tái nhiễm.

Rất dễ bị chẩn đoán sai! Đừng bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo này.

Bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh rằng bệnh viêm cột sống do vi khuẩn Brucella là một bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người. Bệnh Brucellosis là một bệnh truyền nhiễm loại B và cũng là biến chứng xương khớp phổ biến nhất của bệnh Brucellosis. Bệnh này dễ bị chẩn đoán nhầm thành thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng hoặc lao cột sống, dẫn đến trì hoãn việc điều trị.

Đặc điểm của nó là "điều trị sớm có thể dẫn đến khỏi bệnh, trong khi trì hoãn có thể dẫn đến tàn tật". Nếu bị trì hoãn và trở thành mãn tính, nó sẽ tái phát và thậm chí có thể gây ra tàn tật suốt đời.

Đặc biệt đối với những người có tiền sử tiếp xúc với gia súc, cừu hoặc tiêu thụ sữa tươi, nếu họ bị đau lưng dưới dai dẳng, sốt tái phát, đau nhức toàn thân và yếu mệt, hoặc tê bì chân tay và các triệu chứng chèn ép thần kinh khác, họ nên đến ngay khoa bệnh truyền nhiễm hoặc khoa chỉnh hình để khám và chủ động thông báo cho bác sĩ về tiền sử tiếp xúc của mình.

Phòng bệnh là trên hết, để ngăn chặn sự lây nhiễm ngay từ nguồn gốc, người dân cần:

- An toàn thực phẩm: Không uống sữa tươi, không ăn thịt sống/chưa chín kỹ, và đảm bảo thịt nướng và thịt lẩu được nấu chín kỹ;

- Bảo vệ nghề nghiệp: Các nhóm có nguy cơ cao như người chăn nuôi và bác sĩ thú y nên đeo găng tay và khẩu trang khi tiếp xúc với động vật bị bệnh , rửa tay kỹ sau khi xử lý chúng và tránh tiếp xúc với bào thai bị sảy và nhau thai của động vật bị bệnh;

- Khử trùng môi trường: Trang trại cần được khử trùng thường xuyên để tránh hít phải bụi chứa vi khuẩn.