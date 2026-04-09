Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Siêu bão đầu tiên năm 2026 có thể sắp xuất hiện: Lộ trình như thế nào, liệu có ảnh hưởng Việt Nam?

Theo Chi Chi | 09-04-2026 - 14:40 PM | Sống

Nếu mạnh lên thành bão theo quy chuẩn quốc tế, nó sẽ có tên là Sinlaku (cơn bão số 4 trong năm).

Bước sang tháng 4, hoạt động của các xoáy thuận nhiệt đới ở Tây Bắc Thái Bình Dương bắt đầu trở nên sôi động. Theo dự báo, cơn bão số 4 của năm nay là Sinlaku sắp hình thành, thậm chí có cơ hội phát triển thành "siêu bão" đầu tiên của năm 2026.

Theo cập nhật mới nhất tính đến 8:00 sáng nay (09/04/2026), áp thấp nhiệt đới (trước đó là vùng áp thấp LPA 04a) đang được Cục quản lý Thiên văn, Địa vật lý và Khí quyển Philippines (PAGASA) theo dõi chặt chẽ bên ngoài khu vực dự báo của quốc gia này.

Vào lúc 2:00 sáng cùng ngày, tâm áp thấp nhiệt đới được xác định cách vùng Đông Bắc Mindanao khoảng 2.880 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp đạt 55 km/h, giật lên tới 70 km/h. Hiện tại, hệ thống này đang di chuyển chậm theo hướng Tây. Dự kiến, áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào khu vực giám sát của Philippines (PAR) vào tuần tới và sẽ được đặt tên địa phương là Caloy.

Ảnh vệ tinh theo dõi áp thấp sáng 9/4

Dù xác suất đổ bộ trực tiếp vào đất liền hiện được đánh giá là thấp do hệ thống có xu hướng chuyển hướng lên phía Bắc khi tiến gần hơn, nhưng các chuyên gia khí tượng không loại trừ khả năng nó sẽ tiếp tục mạnh lên. Đáng chú ý, một số mô hình dự báo cho thấy hệ thống này có tiềm năng phát triển rất lớn, có thể đạt đến cấp độ bão cuồng phong, thậm chí là siêu bão (super typhoon) do điều kiện thuận lợi trên biển Thái Bình Dương. Nếu mạnh lên thành bão theo quy chuẩn quốc tế, nó sẽ có tên là Sinlaku (cơn bão số 4 trong năm).

Một số dự báo lộ trình chỉ ra rằng Sinlaku sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc lệch Tây.

Chuyên gia phân tích khí tượng Đài Loan (Trung Quốc) Ngô Thánh Vũ dự đoán rằng nó sẽ mạnh lên thành cơn bão số 4 Sinlaku trong khoảng từ thứ Sáu đến thứ Bảy (ngày 10 đến 11/04). Đánh giá về cường độ và lộ trình của cơn bão tiềm năng này, ông Ngô Thánh Vũ cho rằng không loại trừ khả năng nó sẽ phát triển thành một cơn bão có quy mô khổng lồ và cường độ mạnh mẽ.

Về lộ trình, dự kiến bão sẽ di chuyển theo hình parabol để chuyển hướng, tuy nhiên các dự báo hiện tại về vị trí chuyển hướng cụ thể vẫn còn rất khác biệt, phạm vi sai số tương đối rộng.

Một số người yêu thích khí tượng dự báo rằng sau khi hình thành từ Thái Bình Dương, bão Sinlaku khả năng cao sẽ đi về phía Tây sau đó mới chuyển hướng lên phía Bắc, cuối cùng tự tan trên vùng biển phía Nam Nhật Bản. Tuy nhiên, cũng có một vài dự báo cá biệt cho rằng bão có thể lệch Tây hướng về eo biển gần Đài Loan.

Với các hướng đi như vậy, cơn bão này được dự kiến không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Nguồn: Inquirer, HK01

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
siêu bão

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người đàn ông tuyên bố nghỉ hưu ở tuổi 37: sự thay đổi sau 3 tháng khiến người cha già phải cầu cứu chuyên gia

14:38 , 09/04/2026
14:33 , 09/04/2026
14:27 , 09/04/2026
14:25 , 09/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên