20 mật vụ "bao vây" làng Cotswolds khi khách mời siêu VIP dự đám cưới triệu đô của ái nữ Steve Jobs và VĐV Olympic

Một ngôi làng yên bình ở vùng Cotswolds nước Anh bất ngờ bị "bao vây" bởi 20 mật vụ Mỹ khi cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đến dự bữa tiệc cưới triệu đô của Eve Jobs - con gái út của huyền thoại công nghệ Steve Jobs và VĐV cưỡi ngựa Olympic Harry Charles.

Theo The Sun, đoàn an ninh hùng hậu gồm những người đàn ông mặc vest, đeo tai nghe, đứng chắp tay trong tư thế sẵn sàng hành động, đã hiện diện liên tục suốt 5 giờ đồng hồ tại quán rượu The Bull - địa điểm tổ chức tiệc - để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bà Harris. Đoàn xe Range Rover và Mercedes màu đen cũng liên tục tuần tra khu vực xung quanh.

Cựu phó tổng thống Mỹ Kamala Harris dự đám cưới Eve Jobs và Harry Charles

Harris là bạn thân 20 năm của góa phụ Steve Jobs Laurene Powell

Bạn bè tụ họp trước lễ cưới chính thức của ái nữ nhà Steve Jobs

"Cả làng sửng sốt," một người dân kể lại. "Tôi đang đứng uống bia ở quầy thì thấy một anh chàng hói đầu ngồi một mình, chỉ uống nước cả buổi tối. Rõ ràng anh ta là người của đội an ninh. Cả quán rượu lúc đó đều thì thầm về sự hiện diện của Kamala Harris và dàn mật vụ".

Dù đã rời nhiệm sở từ ngày 20/1, bà Harris vẫn được hưởng quyền bảo vệ của Mật vụ Mỹ theo quy định dành cho các cựu phó tổng thống.

Khoảng 20 mật vụ canh gác quán rượu The Bull ở Cotswolds (Nguồn: Click News and Media)

Buổi tiệc riêng tư được tổ chức trước thềm đám cưới chính thức vào thứ bảy ngày 26/7. Eve Jobs và hôn phu - vận động viên cưỡi ngựa Harry Charles - tiếp đãi 48 khách mời thân thiết. Trong số đó có nhiều gương mặt đáng chú ý như Laurene Powell Jobs - mẹ cô dâu và góa phụ của Steve Jobs, nhà văn Mona Simpson - chị gái Steve, cùng ca sĩ Jack Savoretti, người trình diễn 10 ca khúc, trong đó có bản cover "You Don't Have To Say You Love Me" bằng tiếng Ý khiến cả khán phòng xúc động.

Món ăn tại tiệc cưới cũng thuộc hàng "đỉnh cao" với bít tết thăn bò, hàu, cá hồi suối phấn ăn kèm bí xanh và trai. Không khí càng thêm lãng mạn với playlist những bản hit như Castle on the Hill (Ed Sheeran), Pink Pony Club (Chappell Roan) và American Pie (Don McLean).

Ái nữ Steve Jobs - Eve Jobs

"Hoàng tử cưỡi ngựa" từng đoạt HCV Olympic Harry Charles sắp rước ái nữ tỷ phú Eve Jobs về dinh

Eve Jobs trước thềm đám cưới với Harry Charles

Trong bài phát biểu xúc động, bà Mona Simpson hồi tưởng lại mong muốn của Steve Jobs trước khi sinh Eve: "Anh ấy từng lưỡng lự vì cho rằng đã 'trúng số' với hai con đầu, nhưng cuối cùng phải thừa nhận: 'Laurene hoàn toàn đúng. Tôi không thể hình dung gia đình này - hay cuộc sống của mình - nếu thiếu Eve".

Được biết, Eve và Harry sẽ chính thức làm lễ cưới tại nhà thờ St Michael and All Angels ở Great Tew, sau đó tiếp tục ăn mừng tại Estelle Manor - một khu nghỉ dưỡng siêu sang có 108 phòng, spa, hồ bơi và 4 nhà hàng. Cặp đôi đã "đặt trọn" khuôn viên này từ thứ Tư, với chi phí hội viên hằng năm lên tới 3.600 bảng Anh (hơn 11 triệu đồng). Để bù đắp cho sự bất tiện, những thành viên thường xuyên của câu lạc bộ sẽ được tặng phiếu quà trị giá 200 bảng (hơn 6 triệu đồng).

Dàn khách mời cho đám cưới trị giá 5 triệu bảng (hơn 155 tỷ đồng) vào cuối tuần này được tiết lộ có cả hai ái nữ của tỷ phú Bill Gates - Phoebe và Jennifer. Đặc biệt, Sir Elton John cũng được cho là sẽ biểu diễn trong lễ cưới, theo thông tin từ The Sun.