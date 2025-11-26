Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

26-11-2025 - 17:16 PM | Sống

Sau giờ tan học, bạn thường làm gì?

Không khí học tập ở những ngôi trường top đầu luôn khiến người ngoài ngưỡng mộ và Đại học Thanh Hoa - ngôi trường số 1 ở Trung Quốc là một minh chứng điển hình. Môi trường giáo dục ở đây không chỉ quyết định chất lượng kiến thức mà còn tạo ra tác động sâu sắc đến thái độ học tập của sinh viên. Nhiều bậc phụ huynh đặt kỳ vọng lớn mong con mình vào được những trường danh tiếng như vậy, bởi điều đó đồng nghĩa với một mội trường có thầy giỏi, bạn giỏi, tất cả tạo ra một tập thể thúc đẩy lẫn nhau.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh tượng ở Thanh Hoa bất ngờ gây sốt MXH. Trong đoạn clip là hình ảnh một nhóm sinh viên quây quanh bục giảng, trao đổi sôi nổi với giảng viên về những khúc mắc trong bài học vừa kết thúc.

20 phút sau khi tan học chứng minh sự khác biệt giữa người giỏi và người thường- Ảnh 1.

Dù đã tan tiết từ lâu...

20 phút sau khi tan học chứng minh sự khác biệt giữa người giỏi và người thường- Ảnh 2.

Các "học bá" ở Thanh Hoa vẫn giữ thầy lại để hỏi bài và trao đổi những gì vừa học

Điều đáng chú ý là cảnh tượng này diễn ra 20 phút sau khi buổi học chính thức tan. Thay vì ra về nghỉ ngơi, các sinh viên vẫn nán lại, tranh luận, đặt câu hỏi, và chăm chú nghe giảng viên giải thích từng chi tiết.

Chỉ một khoảnh khắc nhỏ như vậy cũng đủ khiến cư dân mạng trầm trồ. Nó cho thấy rõ sự khác biệt giữa "học bá" và người thường. Khi người khác đã dừng lại, nghỉ ngơi, những người xuất sắc vẫn miệt mài cố gắng, không bỏ sót bất kỳ kiến thức nào. Việc vào được ngôi trường top đầu đã khó, nhưng để trở thành nổi bật trong môi trường toàn người giỏi còn khó hơn nhiều. Nó đòi hỏi bạn phải là "học bá" trong số những "học bá" khác, và nỗ lực gấp đôi người thường.

Một vài bình luận của cư dân mạng:

- Có người giỏi hơn bạn không đáng sợ, đáng sợ là người ta đã giỏi còn chăm chỉ hơn bạn.

- Mình đã đếm ngược giờ ra về từ 20 phút trước khi tan học, còn họ thì nán lại 20 phút sau giờ tan học chỉ để hỏi bài, thậm chí còn sôi nổi hơn trong giờ học.

- Không khí học tập tuyệt thật đấy, ở đây bạn muốn lười cũng không được.

- Môi trường học tập quan trọng thật sự. Trong một tập thể toàn người giỏi, chỉ cần dừng chân một chút thôi là bạn sẽ tụt lại ngay.

Câu chuyện này không chỉ là minh chứng cho tinh thần chăm chỉ của sinh viên Thanh Hoa mà còn nhắc nhở rằng môi trường và thái độ học tập đóng vai trò quyết định sự trưởng thành và thành công. Khi xung quanh toàn là những người xuất sắc, bạn không thể chỉ trông chờ vào năng lực sẵn có, bạn phải nỗ lực gấp bội để không bị bỏ lại phía sau.

Theo Thiên An

Thanh niên Việt

