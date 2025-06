20 ứng dụng bị Google gỡ bỏ, người dùng cần xoá gấp để tránh mất sạch tiền, lộ thông tin cá nhân

Dù Google đã nhanh chóng gỡ bỏ phần lớn các ứng dụng độc hại sau khi nhận được cảnh báo từ chuyên gia, nguy cơ chúng tái xuất hiện dưới những cái tên mới là rất cao. Do đó, sự cẩn trọng của người dùng là yếu tố then chốt để tự bảo vệ mình. Kiểm tra và xóa ngay: Hãy đối chiếu danh sách dưới đây với các ứng dụng đã cài trên điện thoại của bạn. Nếu có bất kỳ ứng dụng nào trùng tên, hãy gỡ bỏ ngay lập tức.

