Cảnh sát bất ngờ kiểm tra một công ty

Sáng 23/6, thông tin từ Cục quản lý thị trường cho biết, cách đây 4 ngày, Đội QLTT số 3, Chi cục QLTT tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Hoà Tâm tại phường Lê Lợi, TP Vinh.

Qua kiểm tra, Đoàn phát hiện Công ty đang kinh doanh 63 sản phẩm lọc nhớt với tổng trị giá sản phẩm gần 16 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, đại diện Công ty không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số sản phẩm trên.

Hình ảnh kiểm tra tại cơ sở (Ảnh: Cục Quản lý thị trường).

Đoàn kiểm tra đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính công ty với số tiền 12 triệu đồng và tịch thu toàn bộ lượng hàng hoá nên trên theo quy định của pháp luật.