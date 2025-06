Bình Dương kiểm tra đột xuất các cửa hàng của Công ty C.P. Việt Nam

Sáng 4-6, Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra đột xuất các cửa hàng Chi nhánh của Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam (gọi tắt là Công ty C.P.). Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay, sẽ có 2 đoàn tiến hành kiểm tra 9 cửa hàng của Công ty C.P. ở 5 thành phố trên địa bàn gồm: Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, Tân Uyên và Bến Cát.

Clip đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra cửa hàng thực phẩm C.P. ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Ông Trần Hà Hải, Trưởng đoàn kiểm tra tại 4 cửa hàng ở TP Dĩ An và TP Thuận An, cho biết đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm, việc duy trì và đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nguồn gốc thực phẩm của các cửa hàng kinh doanh của Chi nhánh Công ty C.P. trên địa bàn các TP Dĩ An, Thuận An.

Phương pháp kiểm tra là xem xét hồ sơ, tài liệu và điều kiện thực tế tại cơ sở; phỏng vấn người có liên quan và lấy mẫu khi cần thiết.

Sau khi kết thúc thời gian kiểm tra, Đoàn kiểm tra có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra; đồng thời đề xuất biện pháp xử lý đối với những trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật (nếu có). Đoàn kiểm tra được phép sử dụng con dấu của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản trong quá trình công tác.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra sản phẩm thịt heo tại cửa hàng thực phẩm C.P. ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Theo lãnh đạo Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương, thời gian qua, đơn vị này đã cấp giấy an toàn thực phẩm, có kế hoạch giám sát hàng năm đối với các cửa hàng của Công ty C.P., tuy nhiên hiện nay do có thông tin trên mạng xã hội liên quan đến những lùm xùm của doanh nghiệp này nên đơn vị tiến hành kiểm tra đột xuất.

Người tiêu dùng lựa chọn mua thực phẩm tại cửa hàng thực phẩm C.P. ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Được biết, Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương đã thẩm định cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm từ năm 2023 cho 9 cửa hàng của Công ty C.P. theo quy định, giấy chứng nhận này có hiệu lực 3 năm.

"Nhìn chung, các cửa hàng kinh doanh của Công ty C.P. hoạt động trên địa bàn tỉnh Bình Dương chấp hành tốt quy định, chưa phát hiện sai phạm hay nhận được phản ánh của người dân về tình trạng mất an toàn thực phẩm"- lãnh đạo Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương cho hay.

Dưới đây là một số hình ảnh kiểm tra tại cửa hàng thực phẩm C.P. ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương: