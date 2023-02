2023: Ngân hàng cần chủ động giảm lợi nhuận để đồng hành cùng đối tác

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhận định, bức tranh của ngành ngân hàng 2023 cũng có những dấu hiệu tăng trưởng chậm bởi nhiều yếu tố, trong đó một phần đến từ triển vọng kém khả quan của thị trường bất động sản và nhu cầu tín dụng dự báo giảm. Như vậy, theo một số ngân hàng, đây là lúc ngân hàng cần chủ động giảm lợi nhuận để đồng hành và chia sẻ cùng đối tác nhưng vẫn phải đảm bảo chế độ cho cán bộ nhân viên.



Năm 2022, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) tiếp tục tăng trưởng an toàn, ổn định. Lợi nhuận trước thuế năm đạt 650 tỷ đồng, tăng 2,36% so với cùng kỳ năm 2021; tổng tài sản đạt 111.937 tỷ đồng, tăng 8,28% so với đầu năm; cấu trúc danh mục tài sản tiếp tục được cơ cấu theo hướng gia tăng tỷ trọng tài sản có sinh lời. Đây được coi là tín hiệu khả quan của ngân hàng này trong bối cảnh 2022 là một năm khó khăn với nền kinh tế. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hữu Trung - Quyền Tổng Giám đốc Vietbank, đây lại là thời điểm ngân hàng phải tự cắt giảm lợi nhuận của chính mình để đồng hành và chia sẻ với các đối tác, thay vì để "nước nổi, bèo nổi" và tìm kiếm lợi nhuận bằng mọi giá.

Nhận định trên được ông Trung đưa ra sau khi phân tích nhiều yếu tố. Các dự báo hiện nay đều cho thấy, trong năm 2023 mục tiêu kiềm chế lạm phát vẫn là ưu tiên hàng đầu của FED, vì vậy cơ quan này sẽ chỉ giảm cường độ giữa các lần tăng lãi suất, trong khi kịch bản hạ lãi suất ngay trong năm nay là không chắc chắn. Ngân hàng Nhà nước luôn kiên định với mục tiêu duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát nên điều hành lãi suất nhiều khả năng sẽ tiếp tục theo hướng thắt chặt.

Bên cạnh đó, hiện nay hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp cũng đang gặp vấn đề do đơn đặt hàng giảm rõ rệt vì cầu của thế giới giảm, trong khi chi phí đầu vào chưa giảm tương ứng. Xu hướng này dự báo còn kéo dài tới hết nửa đầu năm 2023. Cuối cùng, những nút thắt chưa được tháo gỡ của thị trường vốn trong nước cũng sẽ tác động đáng kể tới diễn biến của lãi suất và tình hình hoạt động ngân hàng trong năm 2023. Các vấn đề này chưa được giải quyết dứt điểm trong năm 2022 và sẽ tiếp tục trở thành điểm nghẽn đối với thị trường vốn trong năm 2023.



Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, vị lãnh đạo Vietbank cho rằng, nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp vẫn còn rất lớn, mặc dù chi phí vốn (lãi suất) ở mức cao. Yếu tố lãi suất sẽ tác động đáng kể lên triển vọng lợi nhuận của doanh nghiệp. Bản thân Vietbank cũng là một doanh nghiệp thực hiện huy động vốn từ các cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế để cho vay lại. Ngoài việc đảm bảo lợi nhuận của chính mình, ngân hàng còn phải đảm bảo lợi nhuận của các bên được huy động vốn. Chính vì vậy, đồng hành cùng đối tác, các khách hàng bằng viêc chủ động giảm lợi nhuận là điều cần thiết cho sự phát triển bền vững của cả hai bên trong thời điểm hiện nay.

Ông Nguyễn Hữu Trung, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Quyền Tổng Giám đốc Vietbank

Quan điểm này của Vietbank là có cơ sở khi theo giới phân tích dự báo, mức tăng trưởng lợi nhuận của các ngân hàng có vốn nhà nước sẽ tốt hơn các ngân hàng tư nhân do tỷ trọng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp và bất động sản còn thấp và biên lãi thuần tốt hơn. Do vậy, để tăng sức cạnh tranh và đảm bảo sức khỏe tài chính cũng như tái đầu tư cho cả khách hàng và ngân hàng trong 2023.



Năm 2022, tổng huy động của Vietbank đạt gần 100.000 tỷ đồng, tăng 9,4% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi của khách hàng đạt gần 76.000 tỷ đồng, tăng 13,83% so với đầu năm. Vietbank duy trì mức lãi suất hợp lý nhằm cơ cấu hệ khách hàng ổn định, đảm bảo tăng trưởng nguồn vốn phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn và đảm bảo an toàn thanh khoản. Tại thời điểm 31/12/2022, nợ xấu của Vietbank là 2.324 tỷ đồng, chiếm 3,65% trong tổng dư nợ cho vay, bằng tỉ lệ nợ xấu năm 2021 và giảm 0,68% so với quý 3 năm 2022.

Năm 2023, Vietbank tiếp tục hoạt động theo hướng an toàn bền vững, tập trung vào việc nâng cao hiệu quả quản trị điều hành; nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu giá trị cho khách hàng. Cùng với đó, Vietbank sẽ chú trọng phát triển hệ khách hàng truyền thống theo định hướng bán lẻ; đồng thời ưu tiên cung ứng vốn cho các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ mà Chính phủ ưu tiên và sẵn sàng đón đầu sự phục hồi của nền kinh tế.