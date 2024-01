2024: Đầu tư vàng, bất động sản hay chứng khoán?

Năm 2023 đã chứng kiến những sự thăng trầm khác nhau giữa 3 lĩnh vực đầu tư được đông đảo người dân quan tâm là vàng, chứng khoán và bất động sản. Trong khi vàng tăng không ngừng thì chứng khoán lại có nhiều biến động và có phần sụt giảm. Bất động sản tiếp tục "đứng bánh" hoặc chỉ có tăng trưởng chậm.

Nhiều biến động khó lường

Theo thống kê từ Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, năm 2023 thị trường bất động sản tăng trưởng chậm lại khoảng 5-7%, thấp hơn mức 10-12% của giai đoạn 2018-2022. Nguyên nhân theo báo cáo nghiên cứu "Thị trường Bất động sản Việt Nam: Hành trình vượt bão và động lực phục hồi" của Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, thị trường bất động sản chững lại do một số khó khăn, vướng mắc mà nổi cộm nhất là vấn đề về pháp lý và khả năng tiếp cận nguồn vốn. Đông đảo người dân, nhà đầu tư đã hình thành tâm lý "chờ đợi giá bất động sản giảm tiếp", làm thanh khoản thị trường giảm sút.

Về chứng khoán, theo số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, năm 2023 chỉ số VN-Index dao động quanh mức 1.200 điểm, giảm khoảng 10% so với năm 2022. Thanh khoản thị trường cũng sụt giảm khoảng 20% do tác động của lạm phát và lãi suất tăng. Đây được xem là một năm nhiều biến động với thị trường chứng khoán. Nhìn chung cả năm 2023, tiền không ồ ạt vào chứng khoán như kỳ vọng khi lãi suất huy động đã về mức thấp kỷ lục, thấp hơn cả giai đoạn COVID-19.

Trong khi đó, vàng thu hút sự quan tâm đặc biệt khi đạt mốc đỉnh điểm hơn 80 triệu đồng/lượng vào cuối năm 2023. Trước biến động của tình hình kinh tế, đông đảo người dân cho rằng vàng hiện là kênh trú ẩn tài sản an toàn nhất. Mặc dù vậy, trong cả năm 2023, tỷ suất sinh lời của kênh đầu tư này chỉ ở mức trung bình, không thực sự hấp dẫn so với các kênh đầu tư khác. Đây là kênh đầu tư phụ thuộc nhiều vào tình hình quốc tế, đặc biệt là tình hình căng thẳng tại Ukraine, cũng như động thái của Ngân hàng Trung ương các nước và các biến động trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế. Nếu các yếu tố trên diễn biến căng thẳng, phức tạp hơn, sẽ tác động mạnh hơn đến thị trường tài chính. Khi đó, vàng sẽ nổi lên là kênh trú ẩn an toàn, ổn định.

Mọi thứ sẽ được cải thiện

Nhận định về thị trường năm 2024, ông Đặng Thái Cường, Phó tổng giám đốc Quỹ Đầu tư Khởi nghiệp Sáng tạo FUNDGO, cho biết: "Theo dự báo của các chuyên gia, năm 2024, thị trường bất động sản sẽ dần phục hồi, đặc biệt là phân khúc bất động sản cao cấp, có giá trị lớn do nhu cầu đầu tư tăng mạnh trở lại. Về chứng khoán, nhiều khả năng VN-Index sẽ vượt ngưỡng 1.400 - 1.500 điểm do kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được cải thiện. Thanh khoản cũng sẽ được cải thiện đáng kể".

Theo Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư bất động sản có thể xem xét, nên tập trung vào nhu cầu thực như: Phân khúc chung cư, nhà ở riêng lẻ phục vụ nhu cầu để ở, kinh doanh, cho thuê hoặc để đầu tư dài hạn.

Với thị trường chứng khoán, nhà đầu tư được khuyến cáo cẩn trọng bởi tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có thể vẫn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do tác động tiêu cực từ môi trường quốc tế, làm giảm đơn hàng; khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn và lãi suất đứng ở mức cao, tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Riêng thị trường vàng, ông Đặng Thái Cường cho rằng giá vàng thế giới được dự báo sẽ có xu hướng tăng trong năm 2024 do lạm phát leo thang, đồng USD suy yếu. Tại Việt Nam, nhu cầu đầu tư vàng vẫn ổn định, Ngân hàng Nhà nước cũng đã nới room tín dụng vàng nên thị trường vàng trong nước sẽ sôi động hơn. "Vàng vẫn là kênh trú ẩn tài sản lý tưởng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều rủi ro hiện nay", ông Cường nhận xét.

Chia sẻ thêm về chiến lược đầu tư trong năm 2024, ông Cường cho biết quỹ FUNDGO sẽ tập trung vào các startup công nghệ với tiềm năng tăng trưởng cao, các dự án năng lượng sạch giúp bảo vệ môi trường và thị trường phái sinh để sinh lời trong ngắn hạn. Đồng thời, "Chúng tôi cũng sẽ bổ sung thêm bất động sản cao cấp, cổ phiếu của các doanh nghiệp mạnh và tăng cường đầu tư vào vàng, cả vật chất lẫn các sản phẩm đầu tư vàng để tối ưu hóa hiệu quả", ông Cường tiết lộ.