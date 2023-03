210 tỷ đồng cứu bờ biển Cửa Đại

UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định phê duyệt đầu tư xây dựng công trình kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An. Dự án sẽ thực hiện đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng với tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng. Dự án sẽ xây dựng hệ thống đê ngầm giảm sóng và giữ chân bãi nhân tạo song song, cách bờ 250 đến 300m, dài khoảng 550m.

Bên cạnh đó san lấp tạo bãi có chiều dài khoảng 1.450m, kết hợp nạo vét luồng tận dụng nguồn cát san lấp tạo bãi. Ngoài ra, hệ thống đê ngầm giảm sóng mái nghiêng và tôn tạo bãi tắm khoảng 550m sau đê ngầm cùng 900m nằm điểm giữa hai vị trí nuôi bãi của dự án.

Nhiều ngôi nhà bị sóng đánh tan hoang.

Dự án nhằm phòng, chống xói lở bờ biển, tái tạo bãi biển, từng bước hoàn thiện hệ thống công trình phòng, chống sạt lở bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra, tạo động lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong 10 năm qua, tình trạng sạt lở bờ biển Hội An diễn biến rất phức tạp, gia tăng về quy mô, nhiều khu nghỉ dưỡng ven biển bị xóa xổ. Khoảng 6,8km bờ biển sạt lở, hiện 2,3km đã có giải pháp công trình phòng, chống xói lở. Tháng 6 năm ngoái, HĐND tỉnh Quảng Nam phê duyệt khoản kinh phí 210 tỷ đồng, xây thêm 550m đê ngầm chắn sóng tại biển Cửa Đại.

Sóng biển dâng cao gây sạt lở nhiều ngôi nhà và hàng quán khu vực biển Cửa Đại thành phố Hội An.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, dự án này sau khi hoàn thành sẽ khớp nối với các dự án kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại được triển khai trước đó, nối dài tuyến đê ngầm chắn sóng lên hơn 2,3km, đồng thời sẽ bơm cát nuôi bãi tại khu vực bị xâm thực nghiêm trọng nhất ở biển Cửa Đại.

“Mong muốn các Bộ, ngành Trung ương có sự hỗ trợ tỉnh Quảng Nam nguồn lực đầu tư những đoạn bị sạt lở xung yếu nhất. Cùng với đó, tỉnh kỳ vọng các nhà khoa học hỗ trợ để có các nghiên cứu bài bản, tổng hoà các giải pháp mềm, giải pháp cứng và cả các giải pháp từ các nước tiên tiến”, ông Bửu bày tỏ./.