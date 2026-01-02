22 tuổi tiết kiệm 70 triệu, biếu bố mẹ 3 triệu/tháng: Câu chuyện kỷ luật khiến nhiều người phải nhìn lại thói quen chi tiêu

Giữa rất nhiều nội dung giải trí tràn ngập trên TikTok, kênh @doanket.moi của cô gái 22 tuổi này lại thu hút sự quan tâm theo một cách rất khác: nhẹ nhàng, thực tế và đầy tính kỷ luật. Trên kênh cá nhân, cô không khoe cuộc sống sang chảnh hay chạy theo những trào lưu tiêu dùng đắt đỏ, mà chọn chia sẻ về công việc thường ngày, cách cân đối chi tiêu, tiết kiệm tiền và xây dựng thói quen tài chính ngay từ khi còn rất trẻ.

Lương 13 triệu, cô nàng Gen Z tiết kiệm hơn 4 triệu, biếu bố mẹ 3 triệu/tháng

Trong bối cảnh phần lớn Gen Z có xu hướng "kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu", ưu tiên trải nghiệm, hưởng thụ và thỏa mãn đam mê cá nhân hơn là tích lũy dài hạn, câu chuyện của cô gái này khiến nhiều người phải nhìn lại cách mình đang chi tiêu mỗi tháng.

Ngay đầu tháng, mọi khoản chi đều được phân chia rõ ràng và có hạn mức cụ thể như tiền nhà 1,6 triệu, tiền ăn uống 2,7 triệu, xăng xe 200k, cà phê và mua sắm 500k, tiền biếu ba mẹ 3 triệu, tiền phát sinh 2 triệu và tiền tiết kiệm 3 triệu.

Cô cũng để riêng khoản 3 triệu tiết kiệm ngày từ đầu tháng, sau đó là các khoản chi tiêu được chia nhỏ, tháng nào còn thừa lại để dành vào hũ tiết kiệm. Toàn bộ số tiền tiết kiệm hàng tháng đều được cô gửi vào tài khoản tiết kiệm, coi đó như một khoản "không được đụng tới" trừ những trường hợp thật sự cần thiết.

Hiện tại, mức lương của cô là 13 triệu đồng mỗi tháng. Riêng tháng 11 vừa qua, sau khi chi tiêu, cô vẫn tiết kiệm được gần 4,5 triệu. Tiền ăn uống của cô cũng tiết kiệm hơn chút , một phần vì m ẹ thường gửi đồ từ quê lên, phần khác vì cô chủ yếu ăn uống tại nhà, không mấy khi la cà quán xá, cũng không thường xuyên tụ họp sau giờ làm.

Ở tuổi 22, tài khoản tiết kiệm có 70 triệu nhờ 4 quy tắc

Theo chia sẻ, ở tuổi 22, sau một thời gian đi làm, cô gái này đã tiết kiệm được hơn 70 triệu đồng nhờ duy trì 4 nguyên tắc chi tiêu khá đơn giản nhưng đòi hỏi sự tỉnh táo và kỷ luật. Với cô, tiết kiệm không phải là ép bản thân sống kham khổ mà là biết chọn lọc, biết nói "không" với những khoản chi không thật sự cần thiết.

1 - Chuyện đi đám cưới

Từ những câu chuyện rất đời thường như đi đám cưới, cô cũng có quan điểm rất rõ ràng. Không phải cứ nhận thiệp là đi, cô chỉ tham dự những đám cưới của người thật sự thân thiết. Những mối quan hệ lâu ngày không còn liên lạc, cô thẳng thắn xin phép từ chối vì bản thân cũng không có ý định sau này mời cưới lại.

Với mức lương chưa quá cao, mỗi tháng nhận 3-4 thiệp cưới mà đi đủ thì gần như bay sạch lương, nên việc lựa chọn là điều bắt buộc nếu muốn giữ được sự ổn định cho bản thân.

2 - Nhận lương xong phải chia tiền ngay

"Mình không bao giờ để một cục trong tài khoản vì cứ thấy nhiều là kiểu gì cũng sẽ tiêu quá tay. Mình sẽ chia thành nhiều khoản cần chi trong tháng" - cô gái chia sẻ.

Việc chia nhỏ như vậy giúp cô kiểm soát được dòng tiền, biết mình còn bao nhiêu để tiêu và khi nào cần dừng lại. "Ví dụ như khoản cà phê mua sắm mình để ra 500k chỉ để mua sắm các món thật sự cần thiết, còn lại mua theo sở thích, theo cảm hứng hay chạy theo trend là mình bỏ hẳn vì cũng chẳng dùng được bao lâu" - cô chia sẻ.

3 - Mua sắm theo thứ tự

Bên cạnh đó, cô luôn mua sắm theo thứ tự ưu tiên. Mỗi khi muốn mua một món đồ, cô tự hỏi đó là nhu cầu hay chỉ đơn thuần là thích. Nếu là cần thiết thì mua trước, còn nếu chỉ là thích thì để đó.

"Hết khoản mua sắm ở tháng này thì chờ sang tháng sau, nhiều khi sang tháng sau thấy món đồ thích ấy cũng không còn cần nữa nên mình bỏ qua. Thế là tiết kiệm thêm được một khoản mà không phải cố gắng nhiều" - cô gái chia sẻ.

4 - Đầu tư cho bản thân

Dù tiết kiệm trong sinh hoạt, cô gái 22 tuổi này lại không hề keo kiệt với việc đầu tư cho việc học tập, nâng cao kỹ năng của bản thân.

Có những tháng, cô sẵn sàng chi 1,8 triệu để học tiếng Anh vì cho rằng còn trẻ thì nên bổ sung kiến thức, nâng cao kỹ năng để không bị tụt lại phía sau.

"Bạn bè rủ đi du lịch mình cũng cân đong đo đếm nhưng nếu có khóa học hay, bổ sung thêm kiến thức, mình vẫn sẵn sàng chi tiền để theo học nâng cao kỹ năng và kiến thức của bản thân" - cô chia sẻ.

Cô cũng thẳng thắn chia sẻ rằng 4 nguyên tắc này thực ra chẳng có gì cao siêu. Đơn giản là chọn lọc để tiêu tiền vào những thứ thật sự xứng đáng và sẵn sàng cắt bỏ những khoản không cần thiết.

"Nhờ 4 quy tắc này, mình đã tiết kiệm được 70 triệu ở tuổi 22, số tiền không quá nhiều nhưng những lúc ốm đau, hay khi bố mẹ cần tiền gấp thì mình có thể chủ động và không phải chạy vạy vay mượn khắp nơi.

Mình luôn duy trì kỷ luật nhỏ đó là: Sống tiết kiệm, trân trọng từng đồng tiền mình kiếm được".

Có lẽ chính sự kỷ luật ấy, chứ không phải mức lương cao hay những bí quyết tài chính phức tạp, mới là chìa khóa giúp cô trẻ tuổi nhưng đã có một nền tảng tài chính vững vàng và một tinh thần rất đáng để nhiều bạn trẻ học hỏi.

(Nguồn: @doanket.moi)