25 ngân hàng, trung gian thanh toán cam kết mở rộng QR thanh toán nội địa, quốc tế

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Đức Lê, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) nhấn mạnh rằng thanh toán số đang xoá bỏ nhiều hạn chế của tiền mặt, tạo đà cho tiêu dùng tăng trưởng mạnh mẽ. Khi không còn phải chờ thối tiền, đổi mệnh giá, hay lo về sai sót kiểm đếm, người mua, đặc biệt trong các giao dịch nhỏ và tần suất cao có xu hướng chi tiêu nhiều hơn. Giao dịch diễn ra "mượt" và liên tục khiến tổng cầu tăng lên đáng kể, đặc biệt ở các ngành bán lẻ, F&B, du lịch, dịch vụ cá nhân.

Thanh toán không tiền mặt còn giúp doanh nghiệp thu đúng, thu đủ đến từng đồng, tránh hiện tượng làm tròn số gây thất thoát hoặc phát sinh lợi nhuận bất thường kéo dài. Dòng tiền minh bạch hơn, việc ghi nhận doanh thu chuẩn xác hơn và chi phí vận hành được cắt giảm đáng kể do không phải đầu tư cho vận chuyển, bảo quản hay kiểm đếm tiền mặt. Với hộ kinh doanh nhỏ, mô hình QR càng trở nên hấp dẫn khi họ gần như không phải đầu tư thiết bị: chỉ cần in một mã QR là có thể nhận thanh toán ở mọi thời điểm.

Theo ông Lê, đây cũng là chìa khóa giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường. Với thanh toán số, họ có thể tiếp cận khách hàng ngoài khu vực địa lý truyền thống; giao dịch xuyên biên giới dễ dàng hơn; khả năng bán chéo, bán lại được cải thiện nhờ dữ liệu giao dịch. Điều này tạo động lực để doanh nghiệp mở rộng sản phẩm, cải thiện dịch vụ, kéo theo mức tiêu thụ gia tăng.

Các số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy quy mô thanh toán không tiền mặt đang tăng với tốc độ vượt ngoài dự báo. Trong 9 tháng đầu năm, tổng số giao dịch đạt hơn 17,8 tỷ lượt, với giá trị vượt 260 triệu tỷ đồng. Riêng thanh toán qua Internet đạt hơn 3,4 tỷ giao dịch, còn thanh toán qua điện thoại di động lên tới hơn 11,5 tỷ giao dịch, mức tăng mạnh ở cả hai kênh này cho thấy người dùng đang hướng dần toàn bộ hoạt động tài chính hằng ngày sang môi trường số.

Mã QR tiếp tục là điểm sáng khi ghi nhận hơn 337 triệu giao dịch, giá trị đạt 288.000 tỷ đồng, tăng tới 150,67% về giá trị, mức tăng trưởng vượt trội nhất trong tất cả phương thức thanh toán. Sự phổ cập smartphone hiện chiếm 94–95% người trưởng thành càng thúc đẩy mã QR trở thành phương tiện thanh toán nhanh chóng, tiện dụng nhất trong đời sống hàng ngày.

Tại Hội thảo, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ thanh toán NHNN đã nêu định hướng một số giải pháp để thúc đẩy QR thanh toán trong thời gian tới. Cụ thể, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán/trung gian thanh toán cần tập trung chú trọng mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thanh toán để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân và doanh nghiệp; Có biện pháp khuyến khích đơn vị chấp nhận thanh toán sử dụng QR Code thanh toán thay vì QR Code chuyển tiền; Tăng cường hợp tác liên thông thanh toán giữa các thương hiệu cung cấp QR Code khác nhau nhằm đem lại tiện ích thanh toán cho khách hàng.

Cùng với đó, ông Tuấn cũng lưu ý việc hướng tới triển khai kết nối với các quốc gia khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia...; đẩy mạnh truyền thông để khách hàng biết tới dịch vụ, tăng cường công tác đào tạo nhân viên tại đơn vị chấp nhận thanh toán để bảo đảm khách hàng có thể nhận diện và sử dụng đúng dịch vụ thanh toán bán lẻ song phương qua QR Code.

Trong khuôn khổ hội thảo, Lễ kick-off đánh dấu cam kết chuyển đổi từ QR Transfer sang QR Pay là dấu ấn nổi bật của chương trình. 25 ngân hàng và trung gian thanh toán đã thực hiện nghi thức cam kết mở rộng thanh toán nội địa và quốc tế thông qua VIETQRPay và VIETQRGlobal. Cam kết này, dưới sự chứng kiến của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương, đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành thanh toán Việt Nam hướng tới chuẩn hoá, liên thông và minh bạch hóa thị trường.



