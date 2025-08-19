25 triệu thẻ BHYT và sổ sức khỏe điện tử đã tích hợp trên VNeID

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an vừa công bố các tiện ích trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và một số nội dung học liệu trên nền tảng bình dân học vụ số. Hiện Bộ Công an đã triển khai tích hợp 43 tiện ích trên VNeID với mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Đến nay, C06 đã tích hợp gần 19 triệu giấy phép lái xe điện tử, khoảng 7 triệu giấy đăng ký xe, 25 triệu thẻ BHYT và sổ sức khỏe điện tử, hơn 1 triệu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và gần 590.000 phiếu lý lịch tư pháp. Những tiện ích đã giúp 2,5 triệu người dân được nhận chế độ an sinh xã hội qua tài khoản với số tiền hơn 24.000 tỉ đồng, 78% người dân được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản... Qua đó, tiết kiệm khoảng 51 tỉ đồng chi phí đi lại cho người dân.

Người dân mua thuốc trực tuyến qua VNeID

Thời gian qua, C06 còn chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng "Cẩm nang hướng dẫn tổng thể các nhiệm vụ của đơn vị cấp xã, cấp tỉnh và các ban, bộ, ngành Trung ương" trên VNeID có tích hợp trợ lý ảo AI. Theo đó, cẩm nang có những tiện ích như: tra cứu địa chỉ, trụ sở, công an xã, UBND xã, Đảng ủy xã, hành chính công một cửa các cấp; danh mục thủ tục hành chính cấp xã và cấp tỉnh...