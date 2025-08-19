Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

25 triệu thẻ BHYT và sổ sức khỏe điện tử đã tích hợp trên VNeID

19-08-2025 - 09:45 AM | Kinh tế số

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã tích hợp 25 triệu thẻ BHYT và sổ sức khỏe điện tử...

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) - Bộ Công an vừa công bố các tiện ích trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) và một số nội dung học liệu trên nền tảng bình dân học vụ số. Hiện Bộ Công an đã triển khai tích hợp 43 tiện ích trên VNeID với mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Đến nay, C06 đã tích hợp gần 19 triệu giấy phép lái xe điện tử, khoảng 7 triệu giấy đăng ký xe, 25 triệu thẻ BHYT và sổ sức khỏe điện tử, hơn 1 triệu giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và gần 590.000 phiếu lý lịch tư pháp. Những tiện ích đã giúp 2,5 triệu người dân được nhận chế độ an sinh xã hội qua tài khoản với số tiền hơn 24.000 tỉ đồng, 78% người dân được hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản... Qua đó, tiết kiệm khoảng 51 tỉ đồng chi phí đi lại cho người dân.

25 triệu thẻ BHYT và sổ sức khỏe điện tử đã tích hợp trên VNeID- Ảnh 1.

Người dân mua thuốc trực tuyến qua VNeID

Thời gian qua, C06 còn chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng "Cẩm nang hướng dẫn tổng thể các nhiệm vụ của đơn vị cấp xã, cấp tỉnh và các ban, bộ, ngành Trung ương" trên VNeID có tích hợp trợ lý ảo AI. Theo đó, cẩm nang có những tiện ích như: tra cứu địa chỉ, trụ sở, công an xã, UBND xã, Đảng ủy xã, hành chính công một cửa các cấp; danh mục thủ tục hành chính cấp xã và cấp tỉnh... 

Theo Hồng Đào

Báo Người Lao động

Từ Khóa:
VNEID, bhyt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 300 KOL trên cả nước dự hội nghị do Bộ Công an tổ chức

Hơn 300 KOL trên cả nước dự hội nghị do Bộ Công an tổ chức Nổi bật

Meta chi 27 triệu USD để bảo vệ Mark Zuckerberg, tới cả CEO Tim Cook của Apple cũng không sánh bằng

Meta chi 27 triệu USD để bảo vệ Mark Zuckerberg, tới cả CEO Tim Cook của Apple cũng không sánh bằng Nổi bật

Dùng chip nội địa thất bại, DeepSeek lùi ngày ra mắt mô hình mới

Dùng chip nội địa thất bại, DeepSeek lùi ngày ra mắt mô hình mới

09:17 , 19/08/2025
GPT-5 tốn điện khủng khiếp

GPT-5 tốn điện khủng khiếp

07:45 , 19/08/2025
Làm việc liên tục 24/7, 3 ca 4 kíp, dự án quan trọng hoàn thành chỉ trong 9 tháng, tiết kiệm cho ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng

Làm việc liên tục 24/7, 3 ca 4 kíp, dự án quan trọng hoàn thành chỉ trong 9 tháng, tiết kiệm cho ngân sách hơn 1.000 tỷ đồng

00:18 , 19/08/2025
Thương hiệu ghế "quốc dân" tìm thấy "chiếc kim dưới đáy bể" sau 1 năm kinh doanh trên TMĐT

Thương hiệu ghế "quốc dân" tìm thấy "chiếc kim dưới đáy bể" sau 1 năm kinh doanh trên TMĐT

20:05 , 18/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên