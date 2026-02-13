26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã cỡ này!

Nhắc đến Hà Nội, nhiều người thường nghĩ đến những con phố tấp nập, lúc nào cũng trong trạng thái đông đúc, tiếng còi inh ỏi giờ tan tầm, những bước chân vội vã trên vỉa hè... Hà Nội đông đúc, Hà Nội tất bật, Hà Nội có khi khiến người ta thấy sốt ruột khi đi giữa dòng người hối hả. Thế nhưng, có một Hà Nội rất khác, chỉ cần bước ra đường vào những ngày giáp Tết là có thể cảm nhận rõ ràng.

Mấy ngày cuối năm, khi mọi thứ đã được chuẩn bị "hòm hòm", người ta dường như tự cho mình quyền được chậm lại. Đồ ăn Tết đã sắm sửa gần đủ, nhà cửa đã dọn dẹp, hôm nay cũng đã là ngày cuối cùng làm việc trước khi nghỉ Tết. Thay vì cuống cuồng, người ta bắt đầu dành thời gian để đi dạo, để ngắm phố phường, để nhìn thành phố thân quen bằng một ánh mắt thư thả hơn.

Dòng người thong thả dạo quanh Hồ Gươm chiều cuối năm

Người người, nhà nhà rộn ràng đi mua sắm

Cũng có những góc chợ, những hàng hoa, dòng người qua lại đông hơn một chút. Thế nhưng chẳng ai khó chịu vì điều đó, bởi: Ngày Tết mà!

Vài con phố mua sắm hay các khu chợ có phần nhộn nhịp hơn một chút

Trên từng mái nhà, từng góc phố, sắc xuân đã len lỏi khắp nơi. Những cửa hàng treo đèn lồng đỏ, câu đối vàng, chậu quất trĩu quả đặt trước cửa. Các tuyến phố trung tâm được trang trí rực rỡ, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên mặt đường khi chiều xuống. Ngay cả những tán bàng già cũng chuyển sang màu đỏ nâu đặc trưng, hòa cùng bảng màu rực rỡ của mùa Tết.

Vẫn là những con đường quen thuộc, vẫn là hàng cây, quán cà phê, tiệm sách ấy. Nhưng khi đi qua vào những ngày này, người ta lại thấy có chút gì đó khác lạ xen lẫn thân thuộc. Có thể là vì lòng mình nhẹ hơn, cũng có thể vì thành phố đang thực sự chậm lại. Hà Nội cuối năm không quá ồn ào, không quá náo nhiệt, mà mang một vẻ đẹp rất riêng - đủ để bất cứ ai nhìn ngắm cũng thấy trong lòng hân hoan.

Những ngày này, thời tiết Hà Nội có phần âm u, bầu trời xám nhẹ, thi thoảng lất phất mưa bụi. Nhưng chính cái se lạnh ấy lại khiến không khí Tết rõ ràng hơn. Không cần nắng vàng rực rỡ, chỉ cần chút lạnh đặc trưng ấy thôi cũng đủ để nhận ra rằng Tết đang rất gần.

Khung cảnh quen thuộc giờ lại có chút khác lạ, chính là bởi nơi đâu cũng có thêm không khí Tết

Trên nhiều nẻo đường, không khó để bắt gặp hình ảnh những tà áo dài rực rỡ. Các bạn trẻ, các gia đình tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm trước thềm năm mới. Áo dài đỏ, vàng, xanh, tím… nổi bật giữa nền phố cổ trầm mặc. Có nhóm bạn cười nói rộn ràng, có cặp đôi nắm tay nhau tạo dáng, có cả những em bé nhỏ xíu được bố mẹ diện đồ Tết từ sớm. Hay các cô, các bác thảnh thơi đi mua cành đào cây quất, chuẩn bị trang trí Tết cho căn nhà của mình.

Những tà áo dài nhiều màu sắc, hay hình ảnh các cô bác đi mua đào mua quất làm phố phường thêm rộn ràng

Bên cạnh đó là hình ảnh người dân đi sắm sửa những món đồ cuối cùng. Chợ hoa đông nhưng không quá chen chúc. Người bán kẻ mua trò chuyện rôm rả. Ai cũng có vẻ bận rộn, nhưng là cái bận rộn dễ chịu, không căng thẳng. Những cành đào được buộc gọn sau xe máy, những chậu quất được chằng dây cẩn thận, chậm rãi theo chủ nhân về nhà. Cả người mua và người bán đều liên tục bận rộn với việc của mình.

Người mua người bán tấp nập khắp mọi nơi

Hôm nay đã là 26 Tết rồi. Chỉ vài ngày nữa thôi, năm cũ sẽ khép lại. Giữa tất cả những chuyển động ấy, Hà Nội bỗng trở nên ung dung hơn bao giờ hết. Không còn cảm giác gấp gáp, không còn những cuộc đua với thời gian. Chỉ còn lại một thành phố đang khoác lên mình tấm áo xuân, chậm rãi chờ đợi khoảnh khắc giao mùa.

Có lẽ chính những ngày cuối năm này mới khiến người ta yêu Hà Nội nhiều hơn. Yêu một thành phố không chỉ có nhịp sống hối hả, mà còn biết dịu dàng, biết nghỉ ngơi, biết để lòng người được thảnh thơi. Và khi đứng giữa phố phường những ngày giáp Tết, nhìn dòng người thong thả đi qua, mới thấy Hà Nội chưa bao giờ ung dung và đáng yêu đến thế.