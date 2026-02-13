Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã cỡ này!

13-02-2026 - 15:42 PM | Sống

Giữa nhịp sống vốn quen với đông đúc và vội vã, Hà Nội những ngày cuối năm bỗng chậm lại, dịu dàng và thong thả đến lạ.

Nhắc đến Hà Nội, nhiều người thường nghĩ đến những con phố tấp nập, lúc nào cũng trong trạng thái đông đúc, tiếng còi inh ỏi giờ tan tầm, những bước chân vội vã trên vỉa hè... Hà Nội đông đúc, Hà Nội tất bật, Hà Nội có khi khiến người ta thấy sốt ruột khi đi giữa dòng người hối hả. Thế nhưng, có một Hà Nội rất khác, chỉ cần bước ra đường vào những ngày giáp Tết là có thể cảm nhận rõ ràng.

Mấy ngày cuối năm, khi mọi thứ đã được chuẩn bị "hòm hòm", người ta dường như tự cho mình quyền được chậm lại. Đồ ăn Tết đã sắm sửa gần đủ, nhà cửa đã dọn dẹp, hôm nay cũng đã là ngày cuối cùng làm việc trước khi nghỉ Tết. Thay vì cuống cuồng, người ta bắt đầu dành thời gian để đi dạo, để ngắm phố phường, để nhìn thành phố thân quen bằng một ánh mắt thư thả hơn.

26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã đổi khác cỡ này! - Ảnh 1.
26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã đổi khác cỡ này! - Ảnh 2.
26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã đổi khác cỡ này! - Ảnh 3.
26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã đổi khác cỡ này! - Ảnh 4.

Dòng người thong thả dạo quanh Hồ Gươm chiều cuối năm

26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã đổi khác cỡ này! - Ảnh 5.
26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã đổi khác cỡ này! - Ảnh 6.
26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã đổi khác cỡ này! - Ảnh 7.
26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã đổi khác cỡ này! - Ảnh 8.

Người người, nhà nhà rộn ràng đi mua sắm

Cũng có những góc chợ, những hàng hoa, dòng người qua lại đông hơn một chút. Thế nhưng chẳng ai khó chịu vì điều đó, bởi: Ngày Tết mà!

26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã đổi khác cỡ này! - Ảnh 9.
26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã đổi khác cỡ này! - Ảnh 10.
26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã đổi khác cỡ này! - Ảnh 11.
26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã đổi khác cỡ này! - Ảnh 12.

Vài con phố mua sắm hay các khu chợ có phần nhộn nhịp hơn một chút

Trên từng mái nhà, từng góc phố, sắc xuân đã len lỏi khắp nơi. Những cửa hàng treo đèn lồng đỏ, câu đối vàng, chậu quất trĩu quả đặt trước cửa. Các tuyến phố trung tâm được trang trí rực rỡ, ánh đèn vàng ấm áp phủ lên mặt đường khi chiều xuống. Ngay cả những tán bàng già cũng chuyển sang màu đỏ nâu đặc trưng, hòa cùng bảng màu rực rỡ của mùa Tết.

Vẫn là những con đường quen thuộc, vẫn là hàng cây, quán cà phê, tiệm sách ấy. Nhưng khi đi qua vào những ngày này, người ta lại thấy có chút gì đó khác lạ xen lẫn thân thuộc. Có thể là vì lòng mình nhẹ hơn, cũng có thể vì thành phố đang thực sự chậm lại. Hà Nội cuối năm không quá ồn ào, không quá náo nhiệt, mà mang một vẻ đẹp rất riêng - đủ để bất cứ ai nhìn ngắm cũng thấy trong lòng hân hoan.

Những ngày này, thời tiết Hà Nội có phần âm u, bầu trời xám nhẹ, thi thoảng lất phất mưa bụi. Nhưng chính cái se lạnh ấy lại khiến không khí Tết rõ ràng hơn. Không cần nắng vàng rực rỡ, chỉ cần chút lạnh đặc trưng ấy thôi cũng đủ để nhận ra rằng Tết đang rất gần.

26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã đổi khác cỡ này! - Ảnh 13.
26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã đổi khác cỡ này! - Ảnh 14.
26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã đổi khác cỡ này! - Ảnh 15.
26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã đổi khác cỡ này! - Ảnh 16.

Khung cảnh quen thuộc giờ lại có chút khác lạ, chính là bởi nơi đâu cũng có thêm không khí Tết

Trên nhiều nẻo đường, không khó để bắt gặp hình ảnh những tà áo dài rực rỡ. Các bạn trẻ, các gia đình tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm trước thềm năm mới. Áo dài đỏ, vàng, xanh, tím… nổi bật giữa nền phố cổ trầm mặc. Có nhóm bạn cười nói rộn ràng, có cặp đôi nắm tay nhau tạo dáng, có cả những em bé nhỏ xíu được bố mẹ diện đồ Tết từ sớm. Hay các cô, các bác thảnh thơi đi mua cành đào cây quất, chuẩn bị trang trí Tết cho căn nhà của mình.

26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã đổi khác cỡ này! - Ảnh 17.
26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã đổi khác cỡ này! - Ảnh 18.
26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã đổi khác cỡ này! - Ảnh 19.
26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã đổi khác cỡ này! - Ảnh 20.

Những tà áo dài nhiều màu sắc, hay hình ảnh các cô bác đi mua đào mua quất làm phố phường thêm rộn ràng

Bên cạnh đó là hình ảnh người dân đi sắm sửa những món đồ cuối cùng. Chợ hoa đông nhưng không quá chen chúc. Người bán kẻ mua trò chuyện rôm rả. Ai cũng có vẻ bận rộn, nhưng là cái bận rộn dễ chịu, không căng thẳng. Những cành đào được buộc gọn sau xe máy, những chậu quất được chằng dây cẩn thận, chậm rãi theo chủ nhân về nhà. Cả người mua và người bán đều liên tục bận rộn với việc của mình.

26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã đổi khác cỡ này! - Ảnh 21.
26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã đổi khác cỡ này! - Ảnh 22.
26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã đổi khác cỡ này! - Ảnh 23.
26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã đổi khác cỡ này! - Ảnh 24.
26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã đổi khác cỡ này! - Ảnh 25.
26 Tết rồi, ra mà xem Hà Nội đã đổi khác cỡ này! - Ảnh 26.

Người mua người bán tấp nập khắp mọi nơi

Hôm nay đã là 26 Tết rồi. Chỉ vài ngày nữa thôi, năm cũ sẽ khép lại. Giữa tất cả những chuyển động ấy, Hà Nội bỗng trở nên ung dung hơn bao giờ hết. Không còn cảm giác gấp gáp, không còn những cuộc đua với thời gian. Chỉ còn lại một thành phố đang khoác lên mình tấm áo xuân, chậm rãi chờ đợi khoảnh khắc giao mùa.

Có lẽ chính những ngày cuối năm này mới khiến người ta yêu Hà Nội nhiều hơn. Yêu một thành phố không chỉ có nhịp sống hối hả, mà còn biết dịu dàng, biết nghỉ ngơi, biết để lòng người được thảnh thơi. Và khi đứng giữa phố phường những ngày giáp Tết, nhìn dòng người thong thả đi qua, mới thấy Hà Nội chưa bao giờ ung dung và đáng yêu đến thế.

Phố Hàng Mã đỏ rực những ngày giáp Tết: Không còn cảnh chen nhau chụp ảnh, dân tình lặng lẽ sắm sửa đón xuân

Theo Châu Anh, ảnh: Trung Lê

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đây là những tuyến xe khách giá vé tăng gấp 7 lần bình thường: Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra

Đây là những tuyến xe khách giá vé tăng gấp 7 lần bình thường: Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra Nổi bật

Dọn bếp ngày cận Tết: 3 “độc tố vô hình” nhiều gia đình tiếc không nỡ bỏ, bác sĩ cảnh báo giữ lại chỉ có ung thư

Dọn bếp ngày cận Tết: 3 “độc tố vô hình” nhiều gia đình tiếc không nỡ bỏ, bác sĩ cảnh báo giữ lại chỉ có ung thư Nổi bật

Mãi đến tuổi 40 tôi mới hiểu: Có những thứ càng đắt càng tiết kiệm tiền, và đây là 4 thứ tôi không còn mua rẻ nữa

Mãi đến tuổi 40 tôi mới hiểu: Có những thứ càng đắt càng tiết kiệm tiền, và đây là 4 thứ tôi không còn mua rẻ nữa

15:20 , 13/02/2026
Loại cá dùng nhiều vào dịp Tết, được coi là thuốc quý trong Đông y: Có tác dụng cực tốt trong việc bồi bổ, dưỡng nhan cho phụ nữ

Loại cá dùng nhiều vào dịp Tết, được coi là thuốc quý trong Đông y: Có tác dụng cực tốt trong việc bồi bổ, dưỡng nhan cho phụ nữ

15:15 , 13/02/2026
3 dấu hiệu chứng tỏ ngôi nhà của bạn đang có phúc khí, càng ở càng có lộc, đừng dại bán đi

3 dấu hiệu chứng tỏ ngôi nhà của bạn đang có phúc khí, càng ở càng có lộc, đừng dại bán đi

15:00 , 13/02/2026
Được cứu sống lúc hấp hối, chú chim nhỏ "trả ơn" người phụ nữ mắc ung thư theo cách bác sĩ cũng ngỡ ngàng

Được cứu sống lúc hấp hối, chú chim nhỏ "trả ơn" người phụ nữ mắc ung thư theo cách bác sĩ cũng ngỡ ngàng

14:50 , 13/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên