Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Được cứu sống lúc hấp hối, chú chim nhỏ "trả ơn" người phụ nữ mắc ung thư theo cách bác sĩ cũng ngỡ ngàng

13-02-2026 - 14:50 PM | Sống

Câu chuyện về một người phụ nữ và chú chim từng cận kề cái chết đã khiến cộng đồng mạng xúc động suốt nhiều năm.

Cuộc gặp định mệnh giữa người và chú chim nhỏ trong khu vườn

Theo Sohu, năm 2013, tại bang Florida (Mỹ), Tina – một người phụ nữ yêu động vật bất ngờ phát hiện một con chim nằm cuộn tròn dưới đất trong vườn nhà. Cơ thể nó co quắp, gần như bất động, hơi thở yếu ớt như sắp tắt.

Không do dự, Tina mang chú chim vào nhà, đặt tên là Gracie và bắt đầu hành trình chăm sóc đầy thử thách. Dù đã quen nuôi chó mèo, cô nhanh chóng nhận ra việc cứu một chú chim nhỏ không hề đơn giản. Gracie không thể tự ăn thức ăn cứng, sức khỏe suy kiệt từng ngày khiến Tina lo lắng. Cô tìm kiếm lời khuyên từ cộng đồng yêu chim trên mạng xã hội, liên hệ chuyên gia để học cách chăm sóc phù hợp.

Được cứu sống lúc hấp hối, chú chim nhỏ "trả ơn" người phụ nữ mắc ung thư theo cách bác sĩ cũng ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Một người phụ nữ yêu động vật bất ngờ phát hiện một chú chim nằm cuộn tròn dưới đất trong vườn nhà. (Ảnh: Sohu)

Nhờ sự hướng dẫn, Tina nghiền nhỏ thức ăn, pha thành dạng lỏng để Gracie dễ tiêu hóa. Từng chút một, chú chim hồi phục. Từ một cơ thể xám xịt, gầy yếu, Gracie dần mọc lại bộ lông xanh lam rực rỡ.

Gia đình Tina xác định Gracie thuộc loài Blue Jay (chim giẻ cùi lam) là một loài chim bản địa Bắc Mỹ, nổi bật với bộ lông xanh, ức trắng và chiếc mào đặc trưng. Đây là loài chim thông minh, thích nghi tốt, thường ăn hạt, quả mềm và côn trùng nhỏ.

Được cứu sống lúc hấp hối, chú chim nhỏ "trả ơn" người phụ nữ mắc ung thư theo cách bác sĩ cũng ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Con gái Tina ngày nào cũng trò chuyện với chú chim. (Ảnh: Sohu)

Gracie nhanh chóng trở thành thành viên trong gia đình. Con gái Tina ngày nào cũng trò chuyện với chú chim. Chồng cô chia sẻ câu chuyện lên blog cá nhân, thu hút sự quan tâm lớn. Hình ảnh chú chim nhỏ bé đậu bên vai người đàn ông lực lưỡng tạo nên sự tương phản thú vị, khiến Gracie trở thành "ngôi sao" mạng xã hội.

Dù vậy, Tina hiểu rằng giẻ cùi lam vốn thuộc về thiên nhiên. Cô quyết định thả Gracie trở lại môi trường hoang dã. Thế nhưng, điều đặc biệt là sau khi được tự do, Gracie vẫn bay về thăm gia đình mỗi ngày, như chưa từng rời xa.

Khi chú chim nhỏ trở thành "liều thuốc tinh thần"

Biến cố ập đến khi Tina được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng. Cả gia đình rơi vào khủng hoảng. Những đợt điều trị khiến cô kiệt sức, tinh thần suy sụp.

Trong giai đoạn khó khăn ấy, Gracie dường như cảm nhận được điều bất thường. Chú chim thường xuyên ở bên Tina mỗi khi cô ở nhà. Tiếng ríu rít quen thuộc vang lên trong khu vườn nhỏ trở thành âm thanh nâng đỡ tinh thần.

Được cứu sống lúc hấp hối, chú chim nhỏ "trả ơn" người phụ nữ mắc ung thư theo cách bác sĩ cũng ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Biến cố ập đến khi Tina được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng. (Ảnh: Sohu)

Tina chia sẻ rằng mỗi khi nhìn thấy Gracie, cô cảm thấy lòng mình dịu lại. Từ chỗ chỉ có thể nằm bất động, cô dần ngồi dậy, rồi tập đi bộ ra vườn tắm nắng. Những bước chân đầu tiên sau thời gian dài điều trị gắn liền với sự hiện diện của chú chim nhỏ.

Tinh thần cải thiện kéo theo thể trạng chuyển biến tích cực. Gia đình ghi nhận Tina dần hồng hào, nhiều năng lượng hơn. Theo lời kể, quá trình hồi phục của cô diễn ra khả quan đến mức các bác sĩ cũng bất ngờ.

Chồng Tina sau đó đã viết lại toàn bộ hành trình này trong cuốn sách mang tên "Gracie's Wild Adventures" (tạm dịch: Cuộc phiêu lưu hoang dã của Gracie). Cuốn sách nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ độc giả, lan tỏa thông điệp về sức mạnh của tình yêu thương và sự gắn kết giữa con người với động vật.

Được cứu sống lúc hấp hối, chú chim nhỏ "trả ơn" người phụ nữ mắc ung thư theo cách bác sĩ cũng ngỡ ngàng - Ảnh 4.

Tina chia sẻ rằng mỗi khi nhìn thấy chú chim, cô cảm thấy lòng mình dịu lại. (Ảnh: Sohu)

Câu chuyện của Tina và Gracie không chỉ là hành trình cứu một sinh mạng nhỏ bé, mà còn là minh chứng cho vai trò của tinh thần trong quá trình điều trị bệnh. Y học hiện đại ngày càng nhấn mạnh tầm quan trọng của liệu pháp hỗ trợ tinh thần, và trong trường hợp này, "liều thuốc" ấy lại đến từ một chú chim từng được cứu sống.

Từ một chú chim nhỏ hấp hối trong khu vườn, Gracie đã trở thành biểu tượng của hy vọng. Có lẽ, như gia đình Tina từng chia sẻ, phép màu không phải điều gì siêu nhiên đôi khi, nó đơn giản là sự hiện diện đúng lúc của một sinh linh bé nhỏ, đủ để thắp lại niềm tin giữa những ngày tăm tối nhất.

Theo Sohu, Sina, 163

3 giây quyết đoán, ông bố đã cứu sống 5 mạng người trên chiếc xe bị lũ dữ cuốn trôi: Kỹ năng thoát hiểm thần tốc!

Theo Nguyệt Phạm

Phụ nữ số

Từ Khóa:
bệnh ung thư

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đây là những tuyến xe khách giá vé tăng gấp 7 lần bình thường: Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra

Đây là những tuyến xe khách giá vé tăng gấp 7 lần bình thường: Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra Nổi bật

Dọn bếp ngày cận Tết: 3 “độc tố vô hình” nhiều gia đình tiếc không nỡ bỏ, bác sĩ cảnh báo giữ lại chỉ có ung thư

Dọn bếp ngày cận Tết: 3 “độc tố vô hình” nhiều gia đình tiếc không nỡ bỏ, bác sĩ cảnh báo giữ lại chỉ có ung thư Nổi bật

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, 6 tiên đoán của Baba Vanga bất ngờ được nhắc lại: Trùng hợp đáng chú ý?

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, 6 tiên đoán của Baba Vanga bất ngờ được nhắc lại: Trùng hợp đáng chú ý?

14:45 , 13/02/2026
Bộ Y tế thu hồi số công bố 138 mỹ phẩm quen thuộc

Bộ Y tế thu hồi số công bố 138 mỹ phẩm quen thuộc

14:25 , 13/02/2026
Yêu cô hàng xóm, bạn thân thành vợ chồng, 1 thập kỷ nắm tay: Kết hôn như này mới đáng chứ!

Yêu cô hàng xóm, bạn thân thành vợ chồng, 1 thập kỷ nắm tay: Kết hôn như này mới đáng chứ!

13:54 , 13/02/2026
Chờ mòn cổ không thấy shipper, dân tình kéo nhau ra tận kho hàng "giải cứu" đồ Tết

Chờ mòn cổ không thấy shipper, dân tình kéo nhau ra tận kho hàng "giải cứu" đồ Tết

13:40 , 13/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên