Được cứu sống lúc hấp hối, chú chim nhỏ "trả ơn" người phụ nữ mắc ung thư theo cách bác sĩ cũng ngỡ ngàng

Cuộc gặp định mệnh giữa người và chú chim nhỏ trong khu vườn

Theo Sohu, năm 2013, tại bang Florida (Mỹ), Tina – một người phụ nữ yêu động vật bất ngờ phát hiện một con chim nằm cuộn tròn dưới đất trong vườn nhà. Cơ thể nó co quắp, gần như bất động, hơi thở yếu ớt như sắp tắt.

Không do dự, Tina mang chú chim vào nhà, đặt tên là Gracie và bắt đầu hành trình chăm sóc đầy thử thách. Dù đã quen nuôi chó mèo, cô nhanh chóng nhận ra việc cứu một chú chim nhỏ không hề đơn giản. Gracie không thể tự ăn thức ăn cứng, sức khỏe suy kiệt từng ngày khiến Tina lo lắng. Cô tìm kiếm lời khuyên từ cộng đồng yêu chim trên mạng xã hội, liên hệ chuyên gia để học cách chăm sóc phù hợp.

Một người phụ nữ yêu động vật bất ngờ phát hiện một chú chim nằm cuộn tròn dưới đất trong vườn nhà. (Ảnh: Sohu)

Nhờ sự hướng dẫn, Tina nghiền nhỏ thức ăn, pha thành dạng lỏng để Gracie dễ tiêu hóa. Từng chút một, chú chim hồi phục. Từ một cơ thể xám xịt, gầy yếu, Gracie dần mọc lại bộ lông xanh lam rực rỡ.

Gia đình Tina xác định Gracie thuộc loài Blue Jay (chim giẻ cùi lam) là một loài chim bản địa Bắc Mỹ, nổi bật với bộ lông xanh, ức trắng và chiếc mào đặc trưng. Đây là loài chim thông minh, thích nghi tốt, thường ăn hạt, quả mềm và côn trùng nhỏ.

Con gái Tina ngày nào cũng trò chuyện với chú chim. (Ảnh: Sohu)

Gracie nhanh chóng trở thành thành viên trong gia đình. Con gái Tina ngày nào cũng trò chuyện với chú chim. Chồng cô chia sẻ câu chuyện lên blog cá nhân, thu hút sự quan tâm lớn. Hình ảnh chú chim nhỏ bé đậu bên vai người đàn ông lực lưỡng tạo nên sự tương phản thú vị, khiến Gracie trở thành "ngôi sao" mạng xã hội.

Dù vậy, Tina hiểu rằng giẻ cùi lam vốn thuộc về thiên nhiên. Cô quyết định thả Gracie trở lại môi trường hoang dã. Thế nhưng, điều đặc biệt là sau khi được tự do, Gracie vẫn bay về thăm gia đình mỗi ngày, như chưa từng rời xa.

Khi chú chim nhỏ trở thành "liều thuốc tinh thần"

Biến cố ập đến khi Tina được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng. Cả gia đình rơi vào khủng hoảng. Những đợt điều trị khiến cô kiệt sức, tinh thần suy sụp.

Trong giai đoạn khó khăn ấy, Gracie dường như cảm nhận được điều bất thường. Chú chim thường xuyên ở bên Tina mỗi khi cô ở nhà. Tiếng ríu rít quen thuộc vang lên trong khu vườn nhỏ trở thành âm thanh nâng đỡ tinh thần.

Biến cố ập đến khi Tina được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng. (Ảnh: Sohu)

Tina chia sẻ rằng mỗi khi nhìn thấy Gracie, cô cảm thấy lòng mình dịu lại. Từ chỗ chỉ có thể nằm bất động, cô dần ngồi dậy, rồi tập đi bộ ra vườn tắm nắng. Những bước chân đầu tiên sau thời gian dài điều trị gắn liền với sự hiện diện của chú chim nhỏ.

Tinh thần cải thiện kéo theo thể trạng chuyển biến tích cực. Gia đình ghi nhận Tina dần hồng hào, nhiều năng lượng hơn. Theo lời kể, quá trình hồi phục của cô diễn ra khả quan đến mức các bác sĩ cũng bất ngờ.

Chồng Tina sau đó đã viết lại toàn bộ hành trình này trong cuốn sách mang tên "Gracie's Wild Adventures" (tạm dịch: Cuộc phiêu lưu hoang dã của Gracie). Cuốn sách nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ độc giả, lan tỏa thông điệp về sức mạnh của tình yêu thương và sự gắn kết giữa con người với động vật.

Tina chia sẻ rằng mỗi khi nhìn thấy chú chim, cô cảm thấy lòng mình dịu lại. (Ảnh: Sohu)

Câu chuyện của Tina và Gracie không chỉ là hành trình cứu một sinh mạng nhỏ bé, mà còn là minh chứng cho vai trò của tinh thần trong quá trình điều trị bệnh. Y học hiện đại ngày càng nhấn mạnh tầm quan trọng của liệu pháp hỗ trợ tinh thần, và trong trường hợp này, "liều thuốc" ấy lại đến từ một chú chim từng được cứu sống.

Từ một chú chim nhỏ hấp hối trong khu vườn, Gracie đã trở thành biểu tượng của hy vọng. Có lẽ, như gia đình Tina từng chia sẻ, phép màu không phải điều gì siêu nhiên đôi khi, nó đơn giản là sự hiện diện đúng lúc của một sinh linh bé nhỏ, đủ để thắp lại niềm tin giữa những ngày tăm tối nhất.

Theo Sohu, Sina, 163