Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, 6 tiên đoán của Baba Vanga bất ngờ được nhắc lại: Trùng hợp đáng chú ý?

Dù không có tài liệu chính thống do Baba Vanga trực tiếp ghi chép, các dự đoán vẫn liên tục được tổng hợp và lan truyền, đặc biệt liên quan đến các biến động toàn cầu.

6 tiên đoán của Baba Vanga về năm 2026

Suy thoái kinh tế và bất ổn tài chính kéo dài

Nhiều trang tin Anh như Express hay Mirror từng tổng hợp rằng Baba Vanga đã cảnh báo về một giai đoạn hỗn loạn kinh tế trong thập niên 2020. Các diễn giải cho rằng năm 2026 có thể chứng kiến dư chấn từ khủng hoảng tài chính toàn cầu, bao gồm lạm phát leo thang, căng thẳng ngân hàng và biến động tiền tệ.

Baba Vanga đã cảnh báo về một giai đoạn hỗn loạn kinh tế trong thập niên 2020. (Ảnh: The Sunday Guardian)

Giới kinh tế học cho rằng đây là những kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra trong chu kỳ thị trường, song không có bằng chứng cho thấy Baba Vanga từng nêu mốc thời gian cụ thể cho năm 2026.

Thảm họa thiên nhiên gia tăng do biến đổi khí hậu

Một số bài viết liên hệ tên tuổi Baba Vanga với các dự đoán về động đất mạnh, núi lửa phun trào và lũ lụt quy mô lớn trong năm 2026. Thậm chí có diễn giải cho rằng 7–8% diện tích đất liền có thể bị ảnh hưởng bởi các hiện tượng cực đoan.

Giới khoa học khí hậu nhấn mạnh rằng thiên tai gia tăng là hệ quả đã được cảnh báo từ nhiều năm qua do biến đổi khí hậu, chứ không phải bằng chứng xác thực cho một lời tiên tri cụ thể.

Trí tuệ nhân tạo vượt khỏi tầm kiểm soát

Theo một số tổng hợp trên báo chí phương Tây, Baba Vanga được cho là đã cảnh báo về sự phát triển quá nhanh của công nghệ. Các cách diễn giải hiện đại cho rằng năm 2026 có thể là thời điểm AI đạt bước ngoặt quan trọng, đặt ra câu hỏi về đạo đức và quyền kiểm soát của con người.

Dù AI thực sự đang phát triển mạnh, các chuyên gia công nghệ cho rằng việc gắn điều này với lời tiên tri chưa được kiểm chứng là thiếu cơ sở.

Liên lạc với sự sống ngoài Trái đất

Một trong những dự đoán gây chú ý nhất là khả năng xuất hiện vật thể lạ hoặc "tiếp xúc ngoài hành tinh" trong năm 2026. Những suy đoán này càng lan rộng sau khi giới thiên văn phát hiện các vật thể liên sao trong những năm gần đây.

Một trong những dự đoán gây chú ý nhất là khả năng xuất hiện vật thể lạ hoặc "tiếp xúc ngoài hành tinh" trong năm 2026. (Ảnh: YouTube)

Tuy nhiên, cộng đồng khoa học khẳng định mọi vật thể từng được phát hiện đến nay đều có nguồn gốc tự nhiên. Không có bằng chứng về tàu vũ trụ hay sự sống ngoài hành tinh liên quan đến bất kỳ mốc thời gian cụ thể nào.

Khủng hoảng di cư và bất ổn xã hội

Một số nguồn tổng hợp cho rằng Baba Vanga từng nhắc đến làn sóng di cư gia tăng do biến đổi khí hậu và xung đột khu vực. Năm 2026 được diễn giải là thời điểm nhiều quốc gia phải đối mặt với sức ép nhân khẩu học.

Giới nghiên cứu xã hội cho rằng đây là xu hướng đã và đang diễn ra, song việc gán ghép vào lời tiên tri vẫn chưa có chứng cứ lịch sử rõ ràng.

Đột phá trong y học và kéo dài tuổi thọ

Không phải tất cả các dự báo đều mang màu sắc u ám. Một số bài viết cho rằng Baba Vanga từng đề cập đến bước tiến lớn trong y học vào thập niên 2020. Năm 2026 được suy diễn là mốc có thể xuất hiện công nghệ điều trị mới liên quan đến liệu pháp gen hoặc tái tạo mô.

Các chuyên gia y sinh học thừa nhận công nghệ chỉnh sửa gen và y học tái tạo đang tiến bộ nhanh chóng. Tuy nhiên, họ khẳng định chưa có bằng chứng nào cho thấy một "bước ngoặt định mệnh" sẽ xảy ra đúng vào năm 2026.

Giống như trường hợp của Nostradamus, các lời tiên tri của Baba Vanga phần lớn được truyền miệng và ghi chép lại sau này. Không tồn tại bộ tài liệu gốc được kiểm chứng độc lập.

Vì vậy, dù những dự đoán về năm 2026 vẫn thu hút sự tò mò, giới khoa học cho rằng cần nhìn nhận chúng với thái độ thận trọng. Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh chóng, các lời tiên tri được cho là của bà Baba Vanga đôi khi phản ánh nỗi lo hiện tại nhiều hơn là khả năng nhìn thấy tương lai.

Theo NDTV, Patrika, TSG