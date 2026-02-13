Yêu cô hàng xóm, bạn thân thành vợ chồng, 1 thập kỷ nắm tay: Kết hôn như này mới đáng chứ!

1 thập kỷ - 10 năm, nghe có vẻ chỉ là một cột mốc thời gian. Nhưng để đi qua 10 năm bên một người, nghĩa là đã cùng họ trải qua những lần thay đổi công việc, những cú rẽ bất ngờ của cuộc sống, những giai đoạn khủng hoảng tuổi trẻ, và cả những lần tự nhìn lại chính mình trong gương rồi nhận ra bản thân đã khác đi rất nhiều.

Không ai ở tuổi 20 vẫn giữ nguyên suy nghĩ khi chạm ngưỡng 30. Thế nên, điều khiến một mối tình kéo dài cả thập kỷ trở nên đáng giá không phải vì hai người không thay đổi, mà vì giữa vô vàn đổi thay ấy, họ vẫn chọn đồng hành và học cách trưởng thành cùng nhau.

Phan Mạnh Quỳnh - Khánh Vy

Phan Mạnh Quỳnh và Khánh Vy là cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ. Cuối năm 2025 vừa qua, cả hai vừa kỷ niệm hành trình 10 năm bên nhau.

“10 năm chẳng phải một đời người nhưng nó đủ dài để trải qua bao nhiêu thử thách, lúc thăng lúc trầm. Cảm ơn chồng đã đến, cùng nhau lớn lên, cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ để có em bé Ốc hiện diện ngày hôm nay. Chúng ta có những bài học để lớn lên và nhiều năm nữa vẫn phải học để nhường nhịn, đồng hành và yêu thương nhau. Điều quan trọng nhất của chúng ta là nhìn về một hướng để gia đình luôn là điểm tựa và nguồn năng lượng lớn, cố gắng sống tốt, sống đúng", Khánh Vy - vợ nam nhạc sĩ chia sẻ trên trang cá nhân.

Khánh Vy - Phan Mạnh Quỳnh đã có 10 năm bên nhau

Cả hai gặp gỡ nhau từ năm 2015, đến 3 năm sau đó thì nam ca sĩ cầu hôn vợ trong không gian lãng mạn ở biển. Vào tháng 4/2021, cặp đôi tổ chức đám cưới ở quê nhà, còn hôn lễ ở TP.HCM hoãn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Gia đình nhỏ của Khánh Vy và Phan Mạnh Quỳnh chào đón nhóc tỳ đầu lòng là bé Ốc vào tháng 1/2023, cùng nhau xây nhà và định cư tại Khánh Hòa, quê của Khánh Vy.

Phan Mạnh Quỳnh cho biết dù bận rộn làm nhạc, anh vẫn tranh thủ thời gian rảnh cho gia đình. Buổi sáng nếu không miệt mài ở phòng thu tại gia, anh sẽ đưa con gái đi học, 16h sẽ đón con về. Vợ chồng anh thường rủ nhau đi xem phim hoặc đi du lịch biển. Ngược lại, Khánh Vy cũng là một hậu phương vững chắc, luôn chu toàn cho tổ ấm và đồng hành với chồng trong công việc.

Như bao cặp vợ chồng khác, họ dĩ nhiên không tránh khỏi cãi vã, mâu thuẫn, nhưng Phan Mạnh Quỳnh và vợ làm hòa rất nhanh. "Tôi may mắn vì có vợ đồng hành. Trong âm nhạc, cô ấy đóng vai trò khán giả, nghe nhạc và góp ý. Đôi khi vợ nhận xét ca khúc này có đủ lãng mạn hay chưa, hoặc giai điệu có bắt tai không. Còn về khoản nội trợ, vợ luôn tìm hiểu để lo phần dinh dưỡng và sức khỏe cho tôi cũng như em bé. Điều đó đối với tôi cực kỳ quan trọng để tôi có thể yên tâm cho công việc", Phan Mạnh Quỳnh nói về vợ.

Về phía Khánh Vy cô cũng từng nhắn nhủ Phan Mạnh Quỳnh: "Thật ra không phải vì anh là người yêu, hay vì anh là chồng em mà em sinh con cho anh, mà vì anh là người tử tế nhất mà em gặp. Cảm ơn thanh xuân đã có nhau cùng nhau hoàn thiện hơn, mong rằng chúng ta sẽ cùng nuôi dạy con cái thật tốt, sau đó cùng nhau tung tăng và cùng nhìn nhau già đi".

Những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ

Tổ ấm hạnh phúc, bình yên của vợ chồng Khánh Vy - Phan Mạnh Quỳnh

Trang Lou - Tùng Sơn

Người ta vẫn hay hoài nghi về mối tình năm 17 tuổi, những sự trẻ con, bồng bột của tình yêu tuổi học trò sẽ không bền lâu. Thế nhưng chuyện tình của Trang Lou và Tùng Sơn lại là ngoại lệ khiến bất cứ ai cũng ngưỡng mộ.

Trang Lou (Phạm Thu Trang, SN 1995) và Nguyễn Tùng Sơn (SN 1995) được bạn trẻ yêu mến bởi tình yêu như cổ tích đẹp như mơ. Cặp đôi này thầm yêu nhau từ những năm tháng cấp 3, khi còn là cô, cậu học trò ngồi trên ghế nhà trường. Chuyện tình của họ giống như mọi cặp đôi “gà bông” khác, chỉ lén lén nhìn nhau, thấy tim rung động, luôn tìm cớ đi ngang qua để “trộm nhìn nhau” một cái rồi vui âm ỉ trong lòng.

Với Trang, ấn tượng của cô về “crush” là một anh chàng đúng gu, có ngoại hình cao ráo, gương mặt điển trai. Còn Tùng Sơn thì “va phải ánh mắt” nên si mê luôn. Sau đó cả hai kết bạn trên Facebook, bắt đầu những cuộc trò chuyện qua mạng.

Tùng Sơn - Trang Lou

Trên mạng “thân nhau” là thế nhưng mỗi lần gặp nhau bên ngoài là cả hai cùng ngượng ngùng, e thẹn. Cặp đôi “bọ xít” này không đặt mục tiêu gì lớn lao, cứ lặng lẽ bên nhau, ấy vậy mà cùng nhau vượt qua bao nhiêu cột mốc quan trọng của cuộc đời như cấp 3, đại học, kết hôn, cùng nhau gây dựng sự nghiệp.

Cặp đôi về chung nhà từ năm 2015, thời điểm cả hai chỉ mới tròn 21 tuổi. Sau đó không lâu, cặp đôi thông báo chào đón nhóc tỳ đầu lòng có tên thân mật là Xoài (SN 2016). Đến năm 2021, vợ chồng Trang Lou - Tùng Sơn chào đón thêm con trai thứ có tên thân mật là Dừa.

"Gia đình kiểu mẫu" mà nhiều người hướng tới chính là đây!

Cuối năm 2025 vừa qua, cặp đôi cũng tổ chức một buổi tiệc nhỏ kỷ niệm 10 năm về chung một nhà. Trên trang cá nhân của mình, Trang Lou bày tỏ về sự bình yên khi bên nhau: “Và thế là chúng mình đã có 10 cái kỉ niệm cưới cùng nhau. Trong 10 cái kỉ niệm này, chúng mình cùng nhau đi qua đủ các trạng thái cảm xúc, cùng nhau lớn lên, cùng nhau làm 2 "người trẻ trưởng thành".

Yêu nhau thì quá dễ rồi, giờ chúng mình còn biết chấp nhận nhau ở những thời điểm xấu xí. Biết chấp nhận sự ngang như cua của nhau mỗi khi cãi vã, biết chấp nhận cái mặt bướng sưng lên của nhau khi chiến tranh lạnh, biết vừa giận nhau vừa đưa con đi học, vừa ghét nhau vừa đón con về nhà, vừa bực nhau vừa trả lời 1001 câu hỏi của các con...

Và dù đắp chung chăn khi yêu nhau, hay đắp riêng chăn khi cãi nhau, dù ngủ dậy tươi cười với nhau, hay ngủ dậy với 2 cái mặt sưng xỉa, thì chúng mình vẫn thức dậy cạnh nhau, điện thoại em vẫn được sạc đầy và bên cạnh em vẫn là mùi dầu cao quen thuộc anh bôi mỗi tối”.

"Và dù ngủ dậy tươi cười với nhau, hay ngủ dậy với 2 cái mặt sưng xỉa, thì chúng mình vẫn thức dậy cạnh nhau, điện thoại em vẫn được sạc đầy và bên cạnh em vẫn là mùi dầu cao quen thuộc anh bôi mỗi tối”

Trang Lacci - Hoàng Trox

Trox và Lacci là cặp đôi rất được yêu thích trên TikTok. Nội dung các clip xoay quanh màn troll nhau, cuộc sống đời thường hàng ngày vui vẻ hài hước, kênh TikTok của cả hai hút 2,5 triệu người follow, hơn 130 triệu lượt thích.

Trox tên thật là Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 1994, sinh ra và lớn lên ở Nga, mới về Việt Nam vài năm gần đây. Vợ Trox là Lacci, tên thật là Trịnh Minh Trang (SN 1993) cô nàng góp phần thành công không nhỏ làm nên độ viral cho các clip. Mặc dù rất nổi tiếng trên các nền tảng MXH nhưng công việc chính của cặp đôi này là quản lý chuỗi nhà hàng món ăn Việt tại Nga.

Ít ai biết rằng để có được cuộc sống viên mãn, hạnh phúc như hiện tại cặp đôi cũng từng trải qua giai đoạn đấu tranh dữ dội với gia đình để được ở bên nhau. Lacci cho biết, ngay từ cái nhìn đầu tiên khi cô gặp Trox, bản thân đã không có bất cứ ấn tượng gì về anh chàng này, thậm chí còn cho rằng không phải hình mẫu lý tưởng của mình.

Cặp đôi Trox và Lacci

Thế nhưng, mối nhân duyên của cả hai đã được "ông tơ, bà nguyệt" se lại một cách đầy khéo léo khi gia đình Lacci chuyển tới làm hàng xóm nhà Trox. Lửa gần rơm, sau nhiều lần cả hai tiếp xúc và trở thành đôi bạn thân không thể tách rời. Hài hước là cô bạn Lacci rất nhiệt tình chuyên đi tìm bạn gái cho Trox. Nhưng chẳng ai ngờ, giới thiệu hết cô này đến cô khác Trox lại chỉ “ưng” bà mối.

2014 là dấu mốc đáng nhớ khi “2 đứa từ bạn thân thành người yêu, từ cậu - tớ sang anh - em”. Tuy quyết tâm bên nhau nhưng cặp đôi cũng không phải không có sóng gió. Sau khi được gia đình chấp nhận mối quan hệ thì có một khoảng thời gian, cả hai từng chia tay rồi “gương vỡ lại lành”. Đến năm 2019, Trox và Lacci chính thức về chung nhà.

Từ hàng xóm, bạn thân thành vợ chồng, cặp đôi từng bày tỏ: “Chúng mình bên ngoài cũng vui tính lắm, vì trước đó là bạn tốt cho nên sở thích và cách sống khá hợp. Các clip chúng mình làm thực chất cũng dựa vào tình huống mà các cặp đôi hay trêu nhau. Ngoài đời chúng mình không bao giờ cấm đoán nhau việc gì, đi chơi cùng nhau đi, tài chính cùng nhau làm rồi cùng nhau tiêu”.

Hiện tại, cả hai vẫn đồng hành từ công việc đến cuộc sống, cùng nhau chăm lo cho quý tử - tên ở nhà là Sóc. Nhìn vào cuộc sống của Trox và Lacci, nhiều người không khỏi ngưỡng mộ vì luôn yên bình, vui vẻ và thấu hiểu nhau. Nói về hành trình hơn 1 thập kỷ bên nhau, Hoàng Trox từng chia sẻ: “10 năm vẫn 1 ánh mắt, 10 năm vẫn cái nắm tay thật chắc. Và trong ngôn ngữ yêu của tụi mình, không có từ chán trong suốt 10 năm qua”.

Cuộc sống viên mãn, trọn vẹn sau hơn 10 năm bên nhau của cặp đôi

Tổng hợp