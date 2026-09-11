27 tuổi, làm nhân viên văn phòng thu nhập 38 tỷ/năm nhưng chỉ mới vừa mua được nhà riêng

Cuộc sống của cô gái 27 tuổi, làm nhân viên văn phòng, thu nhập 38 tỷ/năm

Nhiên Tử (sinh năm 1999), hiện sinh sống tại Nhật Bản. Theo thông tin trên Xiaohongshu, cô là một nhân viên văn phòng tại một tập đoàn lớn niêm yết ở Nhật, đồng thời từng chia sẻ về công việc sales, những chuyến công tác và cuộc sống thường ngày.

Nhiên Tử hiện là nhân viên văn phòng.

Hành trình của Nhiên Tử tại Nhật bắt đầu từ năm cô 18 tuổi. Khi ấy, cô sang Nhật chỉ với 200.000 yên (khoảng 32,3 triệu đồng) trong tay. Chỉ sau 4 ngày, cô đã bắt đầu đi làm thêm để tự trang trải cuộc sống.

Nhắc lại những năm đầu ở Nhật, Nhiên Tử cho biết đến giờ cô vẫn nhớ hình ảnh bản thân khi ấy, thậm chí nhớ cả hương vị của những hộp cơm hết hạn mà mình từng ăn. Với cô, đó là một quãng thời gian không dễ dàng nhưng cũng là bước khởi đầu cho hành trình tự lập.

Sau nhiều năm học tập và làm việc, cô hiện có công việc văn phòng ổn định. Qua những bài đăng trên mạng xã hội, có thể thấy công việc của Nhiên Tử liên quan đến sales/kinh doanh, khi cô từng chia sẻ về việc được nhận thưởng, đi công tác tại Đài Loan, Osaka. Khi được hỏi về chuyên môn, cô cũng từng trả lời ngắn gọn là IT và AI.

Ngoài công việc chính, thu nhập của cô còn đến từ các khoản đầu tư, kinh doanh, job ngoài,...

Cô kết hôn vào cuối năm ngoái.

Đáng chú ý, thu nhập của Nhiên Tử tăng mạnh trong thời gian gần đây. Trong một bài đăng vào tháng 9/2025, cô cho biết mình có khả năng đạt mức thu nhập 10 triệu NDT/năm (khoảng 38,6 tỷ đồng), và đây là con số trước thuế.

Trước đó khoảng nửa năm, Nhiên Tử từng chia sẻ mức 15.000 NDT/tháng (khoảng 58 triệu đồng), tương đương khoảng 300.000 NDT/năm (1,16 tỷ đồng). Vì vậy, sự thay đổi trong các con số khiến nhiều người theo dõi tò mò.

Trước thắc mắc này, Nhiên Tử giải thích rằng thời điểm trước cô đã có thành tích trong công việc nhưng chưa đạt mức cao như hiện tại. Theo cô, từ tháng 1/2025 là giai đoạn công việc bắt đầu tăng trưởng mạnh, kéo theo thu nhập tăng đáng kể. Bên cạnh thu nhập từ công việc chính, các khoản đầu tư có khả năng sinh lời cũng được tính vào tổng thu nhập, do đó con số 10 triệu NDT/năm không nên hiểu đơn thuần là tiền lương nhận từ công ty.

Sau gần 10 năm ở Nhật, cùng chồng mua căn nhà đầu tiên

Đầu năm nay, Nhiên Tử tiếp tục chia sẻ một dấu mốc quan trọng trong cuộc sống: cô và chồng đã mua được căn nhà đầu tiên tại Nhật Bản.

Căn nhà mới của hai vợ chồng.

Trong bài đăng, cô gọi đây là khoảnh khắc đáng chúc mừng sau gần một thập kỷ sống tại Nhật. Nhiên Tử 27 tuổi, còn chồng cô 30 tuổi. Cả hai đều xuất thân từ những gia đình không có nhiều khả năng hỗ trợ tài chính, vì vậy phần lớn cuộc sống hiện tại được hai người tự gây dựng.

Trước khi sở hữu nhà riêng, cặp đôi từng trải qua nhiều năm sống trong những căn nhà thuê có điều kiện khá khiêm tốn.

Thời gian đầu, hai người sống tại Chiba trong một căn nhà chỉ 19m2, giá thuê 30.000 yên/tháng (khoảng 4,8 triệu đồng). Sau đó, khi chồng bắt đầu đi làm còn Nhiên Tử tiếp tục học đại học, cả hai chuyển đến một căn apartment tại Kanagawa.

Căn nhà mới có diện tích rộng hơn nhưng điều kiện sống cũng không thực sự lý tưởng. Nhiên Tử từng kể vào mùa hè, nhiệt độ bên ngoài khoảng 30°C nhưng trong nhà có lúc lên tới 35°C. Dù vậy, vì giá thuê rẻ và diện tích tương đối rộng, hai người vẫn gắn bó với căn hộ này suốt 6 năm.

Sau khi Nhiên Tử bắt đầu đi làm, một vấn đề khác xuất hiện: mỗi ngày cô mất khoảng 3 tiếng cho việc đi lại. Đây trở thành một trong những nguồn gây áp lực tinh thần lớn nhất đối với cô.

Đến khi chồng cô chuyển sang công ty mới, hai người quyết định đây là thời điểm thích hợp để thay đổi nơi ở. Thay vì tiếp tục thuê nhà, họ lựa chọn mua căn nhà đầu tiên thuộc sở hữu của mình.

Nhiên Tử chia sẻ niềm vui này trên mạng xã hội và cho biết đây là thành quả mà hai vợ chồng có được sau nhiều năm cùng nhau nỗ lực. Cô thậm chí còn hài hước kể rằng khi đăng tin mua nhà lên mạng xã hội, một khách hàng trêu cô rằng trước đây đã bán bất động sản đầu tư cho người khác trong thời gian dài, cuối cùng cũng đến lượt cô mua nhà cho chính mình.

Căn nhà mới thuộc kiểu nhà một hộ tại Nhật, được thiết kế theo nhiều tầng. Tuy nhiên, sau khi hình ảnh căn nhà được chia sẻ, phần bình luận cũng xuất hiện không ít tranh luận về cách bố trí không gian.

Một số góc bên trong căn nhà.

Một số người chú ý đến việc tầng 1 không có nhà vệ sinh, thắc mắc nếu đang chuẩn bị tắm mà bất chợt muốn đi vệ sinh thì phải chạy lên tầng 2 rồi lại xuống tầng 1. Tuy nhiên, một cư dân mạng khác giải thích rằng với nhà một hộ tiêu chuẩn ở Nhật, tầng 1 thường bố trí phòng khách, bếp, phòng tắm và toilet, còn tầng 2 chủ yếu là phòng ngủ và có thể có thêm một toilet. Vì vậy, thiết kế căn nhà của Nhiên Tử có một số điểm khác với cách bố trí phổ biến.

Nội thất trong nhà cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng một số món đồ cô lựa chọn chưa thực sự phù hợp với phong cách nhà ở Nhật, kích thước cũng hơi lớn. Ngược lại, không ít người lại khen sofa, thảm phòng khách, bàn ăn và bàn trà, thậm chí hỏi xin thông tin nơi mua.

Nguồn: Xiaohongshu.