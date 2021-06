3 biểu hiện dị thường ở bụng cho thấy có thể bệnh gan đang ghé thăm, đừng lơ là kẻo hối hận không kịp

Gan có vai trò quan trọng trong cơ thể con người với hơn 1.500 loại phản ứng hóa học. Tuy nhiên, nó cũng là cơ quan dễ bị ảnh hưởng và tổn thương nhất, sau khi bị tổn thương sẽ thúc đẩy sự xuất hiện của bệnh gan, nguyên nhân do quanh gan không có đủ các dây thần kinh nên rất khó để phát hiện bệnh trong giai đoạn đầu.



Do đó, bạn rất dễ bỏ lỡ thời điểm chăm sóc gan tốt nhất. Tuy nhiên, bệnh gan xuất hiện thường đi kèm với một số biểu hiện bất thường ở vùng bụng, nếu bạn nhận ra chúng thì nên đi khám càng sớm càng tốt. Dưới đây là 3 biểu hiện như thế, cần hết sức chú ý.

1. Thường xuyên bị tiêu chảy và không có cảm giác thèm ăn

Sau khi bị tiêu chảy, nhiều người nghĩ rằng đó đương nhiên là vấn đề về đường tiêu hóa, tuy nhiên thực tế không phải vậy. Gan cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa, tiết mật xuống ruột tham gia phân hủy và chuyển hóa thức ăn, sau khi gan bị tổn thương, lượng mật tiết ra giảm sút nghiêm trọng, không kịp chuyển hóa thức ăn.

Điều này dẫn đến tình trạng tiêu chảy thường xuyên, chán ăn và buồn nôn. Sau khi các vấn đề trên xảy ra, nó có thể có nghĩa là gan đã bị tổn thương, bạn cần đi khám càng sớm càng tốt.

2. Đau âm ỉ vùng gan

Gan không có các đầu dây thần kinh và rất khó để gửi tín hiệu đau rõ ràng sau khi mắc bệnh. Tuy nhiên, ở giai đoạn sau của bệnh gan, khi viêm gan hoặc tế bào ung thư di căn, gan sưng to, sức cản của dây thần kinh và nang gần gan tăng lên sẽ tạo ra cảm giác đau nhức.

Nếu tình trạng này diễn ra trong thời gian quá lâu, dây thần kinh thắt lưng và vai phải cũng có thể bị co kéo, đau thắt lưng và đau vai phải, hãy chú ý đến sức khỏe của gan sau khi xảy ra tình trạng trên.

3. Bụng to ra rõ ràng

Gần đây nếu bạn thấy bụng mình to lên rõ rệt, thường xuyên kèm theo trướng bụng thì có thể phải xem xét sức khỏe của gan.

Đây là triệu chứng điển hình của bệnh xơ gan cổ trướng, thường xuất hiện ở những bệnh nhân mắc bệnh gan giai đoạn cuối, nguyên nhân là do bệnh gan nặng, làm tăng áp lực tĩnh mạch cửa, ảnh hưởng đến quá trình tổng hợp albumin, khiến dịch mô thấm qua và xuất hiện triệu chứng trướng bụng hoặc bụng to lên đáng kể. Nếu cảm thấy bụng to lên rõ rệt thì bạn nên đi khám để kịp thời giữ gìn và điều trị bảo vệ gan.

Nguồn và ảnh: Sohu, The Healthy