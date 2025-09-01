Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

3 cây trồng trong sân là gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy kho, 10 nhà trồng thì 11 nhà phất lên

01-09-2025 - 15:10 PM | Sống

Cây hoa trồng trong khu vực sân nhà nên là những loại dễ trồng, dễ chăm sóc và có ý nghĩa phong thuỷ tốt lành.

Người xưa vốn coi việc trồng cây trong sân nhà không chỉ để tạo bóng mát, làm đẹp cảnh quan, mà còn gửi gắm khát vọng về cuộc sống thịnh vượng, con cháu sum vầy. Trong số vô vàn loài cây, có 3 loài được xem như "báu vật phong thủy", nếu hiện diện trước sân thì gia đạo dễ bề hưng thịnh, tiền của dồi dào, niềm vui nối dài.

1. Tre - Cội nguồn sức sống, biểu tượng của sự kiên cường

Tre từ bao đời nay gắn liền với làng quê Việt Nam, trở thành biểu tượng của sức mạnh tiềm tàng và sự bền bỉ. Thân tre mọc thẳng, đốt nối đốt, dẻo dai mà không gãy, thể hiện phẩm chất chính trực, kiên cường và tinh thần vượt khó. Trong phong thủy, tre được coi là "cây hộ mệnh", giúp gia chủ có điểm tựa vững chắc, gia đình yên ổn, vượt qua sóng gió mà vẫn giữ được sự thanh cao. Gốc tre chắc khỏe tượng trưng cho nền tảng bền lâu, từng bụi tre xanh tốt chính là lời chúc cho sự trường tồn và phồn vinh.

Tre không chỉ mang lại bóng mát và sự an lành, mà còn đại diện cho sự sung túc, không lo thiếu thốn. Một lưu ý quan trọng: tre không nên trồng sát cửa chính hay sát nhà, dễ che ánh sáng và chắn luồng khí lành. Tốt nhất, hãy để bụi tre cách xa một khoảng, vừa tạo bóng mát, vừa để dòng sinh khí lưu thông, giúp gia đạo thêm hanh thông.

3 cây trồng trong sân là gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy kho, 10 nhà trồng thì 11 nhà phất lên- Ảnh 1.

2. Mộc lan - Vẻ đẹp thanh tao, hoa nở báo điềm lành

Mộc lan được xem là loài cây quý, sang trọng và thanh khiết. Hoa mộc lan to, cánh dày, màu sắc tinh tế, hương thơm dịu dàng, khiến không gian bừng sáng mỗi độ cây nở rộ. Người xưa tin rằng mộc lan mang ý nghĩa cát tường, tượng trưng cho tình yêu vững bền, sự trong sáng và tài lộc. Mỗi mùa hoa nở, cũng là lúc điềm lành gõ cửa, gia đình đón thêm hỷ sự, hạnh phúc và bình an. Không chỉ dừng lại ở biểu tượng phong thủy, mộc lan còn dễ trồng, thích nghi với nhiều vùng khí hậu, lại ít tốn công chăm sóc. Đó là lý do loài cây này ngày càng được nhiều gia đình ưa chuộng, vừa để làm cảnh, vừa để hút vượng khí. Trong nghệ thuật truyền thống, mộc lan còn được xếp vào nhóm "hoa quý tộc" cùng với mẫu đơn, hải đường, mộc hương, đại diện cho phú quý, sang trọng và vị thế. Chính vì vậy, trồng một cây mộc lan trước sân chẳng khác nào gửi lời mời gọi phúc lộc vào nhà.

3 cây trồng trong sân là gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy kho, 10 nhà trồng thì 11 nhà phất lên- Ảnh 2.

3. Tây phủ hải đường - Hoa phú quý, tượng trưng cho sum vầy

Nếu tre là biểu tượng của sức mạnh, mộc lan gắn với vẻ đẹp thanh khiết, thì tây phủ hải đường chính là loài hoa mang đến sự giàu sang và cát tường. Loài cây này từ lâu đã hiện diện trong những khu vườn của giới quyền quý, được ví như "hoa phú quý" nhờ vẻ đẹp rực rỡ và ý nghĩa sâu xa. Sắc hoa tươi thắm đầy sức sống, tượng trưng cho hy vọng và niềm vui; cánh hoa xếp lớp tròn trịa, nhiều hoa cùng nở một lúc, hàm ý gia đình được hưởng đủ đầy cả tài lộc, sức khỏe, tuổi thọ và bình an.

3 cây trồng trong sân là gia đình thịnh vượng, vàng ngọc đầy kho, 10 nhà trồng thì 11 nhà phất lên- Ảnh 3.

Tổng hợp

4 loại cây cảnh nhà nào dại lắm mới dám trồng khi có con nhỏ

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang

Tổng duyệt cỡ này, chính thức cỡ nào: Hàng nghìn hình ảnh đẹp quân dân đoàn kết một lòng, trái tim cả nước reo vang Nổi bật

Lương gần 1,4 tỷ đồng/năm nhưng đi họp lớp tôi chỉ nói "đủ ăn", cuối buổi thanh toán hết hóa đơn rồi quyết định không bao giờ tham gia nữa

Lương gần 1,4 tỷ đồng/năm nhưng đi họp lớp tôi chỉ nói "đủ ăn", cuối buổi thanh toán hết hóa đơn rồi quyết định không bao giờ tham gia nữa Nổi bật

Giới trẻ rần rần khoe avatar và thiệp mời yêu nước mừng đại lễ 80 năm: Cách “nhuộm đỏ” MXH bằng ứng dụng A80!

Giới trẻ rần rần khoe avatar và thiệp mời yêu nước mừng đại lễ 80 năm: Cách “nhuộm đỏ” MXH bằng ứng dụng A80!

15:10 , 01/09/2025
Đảng viên sinh năm 2004 đưa ông bà từ Thanh Hóa ra Hà Nội dự Lễ Tổng duyệt A80

Đảng viên sinh năm 2004 đưa ông bà từ Thanh Hóa ra Hà Nội dự Lễ Tổng duyệt A80

13:41 , 01/09/2025
Khách mang 406 tỷ đồng tiền đền bù đất đi gửi tiết kiệm, 3 ngày sau phát hiện tiền được chuyển sang 9 tài khoản khác, báo ngân hàng thì được tin: “Chúng tôi đã trả nợ giúp anh rồi”

Khách mang 406 tỷ đồng tiền đền bù đất đi gửi tiết kiệm, 3 ngày sau phát hiện tiền được chuyển sang 9 tài khoản khác, báo ngân hàng thì được tin: “Chúng tôi đã trả nợ giúp anh rồi”

13:05 , 01/09/2025
Mưa Đỏ: Khi một người điên lại là biểu tượng đau đớn và tận cùng nhất của chiến tranh

Mưa Đỏ: Khi một người điên lại là biểu tượng đau đớn và tận cùng nhất của chiến tranh

13:02 , 01/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên